Мирный атом. Вопреки легендам и мифам ядерные технологии экологичны и безопасны

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В Кыргызстане впервые открыто и свободно обсудили перспективы развития атомной энергетики. До сих пор в наше информационное пространство эта тема вбрасывалась определенными медиа, блогерами или активистами. Подавалась она в негативном ключе и сопровождалась так, чтобы в обществе сформировалось устойчивый страх к тому, что в республике может быть когда-нибудь запущена отечественная АЭС. Умельцев разгонять фейки под знаменем свободы слова у нас достаточно. Кстати, этот тренд время от времени подпитывают и отдельные политические фигуры, которые вряд ли обладают достаточным багажом знаний, тем не менее начинают публично рассуждать об угрозах, которые таят в себе ядерные технологии, и о вредном воздействии атомных станций на людей и окружающую среду, сообщает издание Kabar





Росатом" организовал в Бишкеке панельную дискуссию, в которой приняли участие эксперты, депутаты, ответственные сотрудники государственных учреждений и вообще все, кто проявляет к этой теме интерес и хочет разобраться в том, что даст Кыргызстану развитие мирного атома и ядерных технологий, которые страна может получить в сотрудничестве с крупной российской корпорацией.





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Модератором на сессии выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. До этого он посетил Нововоронежскую атомную станцию, побывал в самом сердце АЭС и познакомился с работой реакторов и парогенераторов. В Кыргызстан парламентарий вернулся здоровый и уверенный в том, что мирный атом необходим нашей республике для дальнейшего развития. "До этого было много опасений и рисков. Но мы убедились в том, что это, на самом деле, интересно для нашей страны. Особенно сейчас", - отметил Дастан Бекешев. Парламентарий пояснил, что имеет ввиду недавнюю аварию на ТЭЦ Бишкека и возросшую нагрузку на энергосистему в связи с неожиданным и затянувшимся похолоданием.





kabar.kg





АЭС действительно устойчивый источник постоянно генерируемой мощности. Например, в Кыргызстане атомные реакторы позволили бы не только в несколько раз сократить сжигание угля и газа на ТЭЦ, что важно для экологии, но и ,например, значительно сократить сброс воды с Токтогульской ГЭС в зимний период. Если будет работать мирный атом, даже в холодное время года, мощности даже малой АЭС будет хватать для удовлетворения потребности всей страны. Тогда чаша Токтогульского водохранилища, даже в периоды прогнозируемого маловодья, будет накапливать достаточно влаги для орошения сельхозугодий и Кыргызстана, и расположенных ниже по течению больших посевных площадей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор как региональной, так продовольственной безопасности в Центральной Азии.





На панельной дискуссии было зачитано послание министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, который не смог принять участие в мероприятии по причине участия в заседании штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Из письма главы Минэнерго участникам встречи стало известно, что Кыргызстан серьезно рассматривает вопрос строительства АЭС малой мощности в сотрудничестве с "Росатомом".





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Как известно атомная генерация не зависит от погодных условий, позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию из-за низкой топливной составляющей, обеспечивает базовую нагрузку.





В рамках подписанного меморандума с госкорпорацией "Росатом" Министерством энергетики рассматриваются возможности строительства атомной станции малой мощности на территории Кыргызстана, которая будет состоять из двух энергоблоков, по 55 МВт каждый.





Атомная станция малой мощности - это меньшие капитальные затраты и более короткий период сооружения. Более того, модульность станции малой мощности позволит разместить ее в удаленных и изолированных регионах, в том числе для промышленного освоения.





Учитывая международный опыт российской госкорпорации "Росатом" по внедрению атомных технологий, считаю необходимым рассмотреть данную технологию с учетом подготовки современной инфраструктуры, отвечающей всем установленным стандартам и требованиям безопасности ее эксплуатации, а также подготовки и повышения квалификации ее персонала", - отметил в своем письме Таалайбек Ибраев.





Безопасность АЭС, естественно, была в центре внимания на панельной дискуссии; вопросы об этом задавались с разных сторон и под разными ракурсами. Все расклады на этот счет участники встречи получили от генерального директора "Росатом - Кыргызстан" Дмитрия Константинова.





В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт "Росатома" безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС с реакторами типа ВВЭР и малых реакторов для ледокольного флота.





Стоит отметить, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них - это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности. Важно также применение на современных российских атомных энергоблоках активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки до вывода из эксплуатации.





АЭС устойчивы к разнообразным внешним воздействиям, например к экстремальным температурам, торнадо, ветровым нагрузкам, землетрясениям", - подчеркнул Дмитрий Константинов.





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То есть АЭС после геодезических исследований устанавливается на площадке, где нет разломов, сотрясения почвы она спокойно выдерживает. Жизненный цикл установки составляет 60 лет, а перезагрузка топлива требуется раз в 5 -6 лет.





Представьте себе, сколько угля и газа за несколько лет сгорит в котлах той же ТЭЦ Бишкека. АЭС в это время будет стабильно выдавать энергию, не выбрасывая клубы черного дыма в атмосферу. При этом атомная станция будет не только углеродно нейтральна, но и радиационный фон возле нее не будет превышать фоновых значений.





Что же касается самой распространенной страшилки об аварии на АЭС Фукусима после землетрясения в Японии. Эксперты обращают внимание на то, что станция пострадала не в результате подземных толчков. Критические повреждения и утечка радиации произошли из-за затопления станции цунами, а волна перехлестнула через дамбу потому, что построили ее ниже, чем требовалось по технике безопасности. Так что в умелых и надежных руках ядерные технологии это просто мирный атом, который может обеспечивать нас светом и теплом.





Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк

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