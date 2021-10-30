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Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества

29.10.2021, 10:58 8614
Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества
25 октября 1971 года на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций подавляющим большинством голосов была принята резолюция № 2758, в которой постановлено восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее законных правах в ООН. Как результат общих усилий всех стран, выступающих за мир и справедливость, это событие знаменует возвращение в ООН страны, население которой составляет четверть жителей всего мира. 

25 октября текущего года председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании по случаю 50-летия со дня восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных наций. Его речь, наполненная воспоминаниями о пройденном пути и устремляющая взор в будущее, имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое влияние, что получило широкое внимание со стороны международного сообщества.
 
Прошедшие 50 лет - годы мирного развития Китая на благо всего человечества. За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, положил начало социализму с китайской спецификой. Покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, мы вывели страну на второе место в мире по общему объему экономики. Благодаря приложенным усилиям мы достигли цели о построении среднезажиточного общества на китайской земле, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности. 

Китай входит в число первых стран, выполнивших Цели развития тысячелетия ООН, его вклад в глобальное дело сокращения бедности составляет свыше 70%. Китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, приложил все усилия по защите авторитета и статуса ООН. Китай твердо противостоит любым проявлениям гегемонии и политики силы, поддерживает развивающиеся страны в отстаивании своего суверенитета, безопасности и интересов развития, таким образом внося огромный вклад в дело мира и развития на планете.

Китайский народ стремится к совместному развитию, инициатива ОПОП приносит новые возможности странам мира, в том числе и Казахстану. В тяжелые периоды, когда везде бушует пандемия COVID-19, Китай щедро делится своим опытом контроля вируса и его лечения, доставляет в разные уголки мира, включая Казахстан, огромное количество антиковидных средств, вакцины и препаратов, принимает самое активное участие в совместном расследовании происхождения вируса с научным подходом, до сих пор продолжает сражаться за окончательную победу человечества над пандемией.
 
Мировые тенденции необратимы, будущее принадлежит тем, кто идет в ногу с лейтмотивом времени. В мире, переживающем глубочайшие за столетие перемены, прогрессивная сила дела мира и развития непрерывно укрепляется. Следует идти в ногу со временем, развивать сотрудничество без конфронтации, расширять открытость без замкнутости. Важно твердо выступать за взаимовыгоду и всеобщий выигрыш против игры с нулевой суммой, противостоять любым проявлениям гегемонии и политики силы, не допустить односторонности и протекционизма в каких бы то ни было формах.

Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода. Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех. 

Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа. Надеюсь, что международное сообщество объединится для преодоления натиска пандемии, тем самым ускорит реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года и сформирует сообщество глобального развития. 

Нам необходимо укреплять сотрудничество для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам, таким как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, обеспечение кибербезопасности и биологической безопасности. Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества. 
 
Председатель Си Цзиньпин отметил, что цивилизация не бывает хорошей или плохой, она лишь бывает разной в разных регионах. Сближение происходит только в процессе общения, а без сближения невозможно добиться прогресса. Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народа и продвигать человеческий прогресс.
 
Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Мы будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества предоставлять всему миру общественное благо.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, под личным руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева страна вступила на путь развития со своей спецификой и добилась быстрого экономического и социального развития. Древняя великая степь преобразилась в современную страну, где люди всех этнических групп живут и работают в мире и довольстве. Китай и Казахстан имеют схожие цели развития и одинаковые пути борьбы, а также имеют широкие общие интересы в различных областях. Давайте общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, неустанно прилагать всевозможные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!
 
Автор:Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 

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Развиваем СВМДА - строим общий дом

15.10.2021, 14:34 68365
На днях в Нур-Султане состоялась VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это одно из значимых мероприятий в преддверии 30-летнего юбилея СВМДА, который Организация будет отмечать в следующем году. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств СВМДА приняли ряд документов, а также рассмотрели перспективы активизации сотрудничества, в первую очередь, в сфере преодоления негативных последствий пандемии. 
 
СВМДА - детище Назарбаева 
 

У каждой семьи есть мечта построить свой собственный дом. Все начинается с простой идеи. Первоначально отец семейства представляет образ будущего дома. Идеи и детали долго вынашиваются им. После определения месторасположения делается чертеж и макет… Но дом - это нечто гораздо большее, чем просто окна, стены и комнаты. Дом - это кров, приют, это твоя территория жизни". Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев такими словами начал свою книгу "Казахстанский путь", посвященную 15-лентию независимости РК. 

 
Идея о созыве СВМДА была впервые была представлена Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в далёком 1992 году. Именно поэтому вполне логично сказать, что Назарбаев - один из первых государственных деятелей мирового масштаба, который размышлял о формировании долгосрочного и многостороннего механизма для обеспечения региональной безопасности и стабильности. Подобная идея и подход были особенно своевременными и актуальными для молодых стран в центре Евразии, которые стояли на распутье после распада СССР. 
 
В то же время стоит подчеркнуть, что без Советского Союза центральноазиатские страны не остались сиротами, а приобрели новую историческую возможность на развитие. Назарбаев, который всегда отличался способностью предвидеть предстоящие возможности и сложности, предложил эффективную формулу комплексного решения геополитических вопросов на основе укрепления взаимоотношений и сотрудничества. Это был чёткий призыв к отказу от менталитета "холодной войны". А вероятность запуска нового этапа "холодной войны", к сожалению, даже сегодня все еще сохраняется. 
 
Вместе построим общий дом
 
Когда кто-то строит себе дом, как правило, соседи всегда приходят на помощь. Китай и Казахстан всегда руководствовались принципами добрососедства и взаимовыручки. Теперь пришло время эту формулу эффективнее применять уже на многостороннем уровне среди стран-участниц СВМДА.
 
Как отметил на прошедшей встрече глав МИД стран СВМДА министр иностранных дел КНР Ван И, Пекин готов внести новый и более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА. Обозначенная тема встречи - "Безопасность и устойчивое развитие Азии в посткоронавирусную эпоху" - чётко отражает важные моменты и озабоченность теми политико-экономическими процессами, которые сегодня мы наблюдаем в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
Ван И призвал всех участников и дальше углублять противоэпидемическое сотрудничество, совместно работать над поддержанием безопасности и стабильности, активно содействовать восстановлению экономики и решительно практиковать мультилатерализм. "Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для углубления и консолидации процесса СВМДА в постпандемический период, совместно содействовать развитию и стабильности в регионе, а также работать сообща над построением азиатского сообщества единой судьбы", - отметил глава МИД КНР. 
 
В свою очередь, Н. Назарбаев в обращении к заседанию отметил, что "Азия - наш общий дом, в котором ответственность за состояние дел, общую атмосферу и решение насущных вопросов несут непосредственно все государства нашего континента".
 
Ситуация с коронавирусом четко продемонстрировала востребованность многосторонних структур, которые имеют полномочия и ресурсы для выстраивания и обеспечения международной кооперации в разных сферах. Являясь одной из наиболее крупных многосторонних структур, СВМДА имеет огромный потенциал обеспечить эффективную международную кооперацию в сфере противоэпидемиологических мер. 
 
В целом можно констатировать, что за прошедшие 29 лет СВМДА показало свою востребованность. Создание приемлемых условий для диалога - важный шаг к решению насущных вопросов и проблем. СВМДА показало, что может выполнить эту функцию.
 
В то же время сегодня современные реалии требуют трансформации СВМДА с тем, чтобы организация могла вырабатывать и главное претворять в жизнь более действенные механизмы сотрудничества между государствами-членами СВМДА.
 
СВМДА заняло свою нишу в архитектуре безопасности в Азии в том момент, когда азиатские державы еще не играли такую значимую роль, какую играют на сегодняшний день. Сегодня, как и предсказывалось многими политиками, центр тяжести в современном мире перемещается в Азию. Данное обстоятельство создает перед СВМДА и в целом всеми азиатскими странами как преимущества, так и неопределенные перспективы. Это значит, что как никогда востребованными становятся совместные усилия всех участников СВМДА для того, чтобы на основе уже созданного макета дома строить общее будущее, безопасное и стабильное. 
 
Автор: Ван Дэлу - шеф-корреспондент Медиакорпорации Китая в Казахстане
 

Роль ШОС в региональной безопасности становится все более заметной

05.10.2021, 17:14 107677
Роль ШОС в региональной безопасности становится все более заметной
Сотрудничество в сфере безопасности является важнейшим приоритетом Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). За 20 лет ШОС добилась плодотворных результатов в этом взаимодействии. 
 
Согласно данным Региональной антитеррористической структуры ШОС, лишь с 2013 по 2017 годы соответствующие органы стран-членов ШОС пресекли более 600 преступных действий террористического характера, уничтожили свыше 500 баз по подготовке боевиков, арестовали 2000 с лишим членов международных террористических организаций. 
 
Благодаря эффективному сотрудничеству в рамках ШОС ситуация в Центральной Азии находится под контролем, несмотря на некоторые потенциальные риски безопасности. Именно это является крупнейшим достижением ШОС в области безопасности за последние 20 лет. 
 
В настоящее время пандемия COVID-19 оказывает влияние на весь мир, усиливаются противоречия между странами, осложняется международная ситуация, а в региональной обстановке появляются новые вызовы. 
 
  • Во-первых, после прихода к власти талибов в Афганистане все еще существует множество неопределенностей, что может нанести удар по региональной безопасности. Ситуация в Афганистане уже привлекла повышенное внимание близлежащих стран. 
  • Во-вторых, из-за влияния эпидемии страны-члены ШОС испытывают экономические трудности, в отдельных государствах возрастают риски социальных явлений. 
  • В-третьих, с точки зрения геоконкурентоспособности, отдельные страны могут принять неблагоприятные меры, которые окажут влияние на региональную стабильность и тем самым создадут беспорядок в регионе. 
 
Все эти проблемы выдвигают новые требования к ШОС. 
 
Для решения этих вопросов страны-члены ШОС должны укреплять единство и сотрудничество. ШОС следует прикладывать усилия для углубления взаимодействия в борьбе с эпидемией, сотрудничества в сферах экономики и безопасности. 
 
Особое внимание следует обратить на сотрудничество в области безопасности, так как текущая ситуация в Афганистане оказывает влияние на весь регион. В этом году также исполнилось 20 лет с момента теракта 11 сентября 2001 года в США. Факты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты потерпели неудачу в своем силовом подходе в борьбе с терроризмом в Афганистане. Американцы безответственно вывели свои войска из этой страны. Говоря объективно, беспорядок в Афганистане окажет прямое влияние на Центральную Азию. 
 
Страны-члены ШОС являются соседними Афганистану государствами, ШОС - идеальная площадка для диалога в целях решения афганского вопроса. Организация может сыграть координирующую роль, согласовывать позиции разных членов по Афганистану, совместно стимулировать внутренний мир и стабильность в этой стране. 
 
Одновременно с этим необходимо повышать эффективность рабочей группы ШОС по Афганистану, координировать действия по предоставлению противоэпидемических материалов и гуманитарной помощи Афганистану и участвовать в экономическом восстановлении этой страны. 
 
Автор: Дин Сяосин — Директор Евразийского института Китайской академии современных международных отношений
 

Daily Express: российская торпеда "размером с автобус" способна изменить характер ядерных угроз

03.09.2021, 17:35 183088
Daily Express: российская торпеда "размером с автобус" способна изменить характер ядерных угроз
Огромная российская торпеда с ядерной боеголовкой "размером примерно с автобус" вызвала волну опасений после того, как её идентифицировали на спутниковых снимках. Как пишет Daily Express, эксперты полагают, что торпеда "Посейдон" как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.
 
Россия вызвала волну опасений после того, как на спутниковых снимках была идентифицирована огромная торпеда с ядерной боеголовкой, принадлежащая российскому Военно-морскому флоту. Как пишет Daily Express, торпеда "выглядит размером примерно с автобус", и разведка США отмечает, что это "межконтинентальная автономная торпеда с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой".
 
Как отмечает издание, с тех пор как Владимир Путин в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании сверхсекретной торпеды, это зловещее оружие, известное как "Посейдон", вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности. Они полагают, что, судя по конструкции торпеды, она будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью. Это означает, что "Посейдон" как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.
 
Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies, подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие, не раз заходил корабль специального назначения "Академик Александров". Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места её впадения в Белое море. Работы по обустройству нового причала начались в 2018 году и закончились в 2020 году. Рядом с новым причалом также находится недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с работами с "Посейдоном".
 
Носителями ядерных торпед "Посейдон", предположительно, будут новые подводные лодки. Первая из таких подводных лодок-носителей, К-329 "Белгород", базируется на другом берегу напротив нового причала на объекте. Кроме того, неподалёку от объекта идут работы по строительству второй подводной лодки, получившей название "Хабаровск".
 
В 2007 году была спущена на воду подводная лодка "Саров", которая, похоже, была построена специально для испытаний торпед большого размера, таких как "Посейдон".
 
Как заключает издание, наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского Военно-морского флота. Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию KAZAKHSTAN TODAY 
 

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