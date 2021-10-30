Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества

25 октября 1971 года на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций подавляющим большинством голосов была принята резолюция № 2758, в которой постановлено восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее законных правах в ООН. Как результат общих усилий всех стран, выступающих за мир и справедливость, это событие знаменует возвращение в ООН страны, население которой составляет четверть жителей всего мира.





25 октября текущего года председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании по случаю 50-летия со дня восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных наций. Его речь, наполненная воспоминаниями о пройденном пути и устремляющая взор в будущее, имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое влияние, что получило широкое внимание со стороны международного сообщества.

Прошедшие 50 лет - годы мирного развития Китая на благо всего человечества. За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, положил начало социализму с китайской спецификой. Покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, мы вывели страну на второе место в мире по общему объему экономики. Благодаря приложенным усилиям мы достигли цели о построении среднезажиточного общества на китайской земле, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности.





Китай входит в число первых стран, выполнивших Цели развития тысячелетия ООН, его вклад в глобальное дело сокращения бедности составляет свыше 70%. Китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, приложил все усилия по защите авторитета и статуса ООН. Китай твердо противостоит любым проявлениям гегемонии и политики силы, поддерживает развивающиеся страны в отстаивании своего суверенитета, безопасности и интересов развития, таким образом внося огромный вклад в дело мира и развития на планете.





Китайский народ стремится к совместному развитию, инициатива ОПОП приносит новые возможности странам мира, в том числе и Казахстану. В тяжелые периоды, когда везде бушует пандемия COVID-19, Китай щедро делится своим опытом контроля вируса и его лечения, доставляет в разные уголки мира, включая Казахстан, огромное количество антиковидных средств, вакцины и препаратов, принимает самое активное участие в совместном расследовании происхождения вируса с научным подходом, до сих пор продолжает сражаться за окончательную победу человечества над пандемией.

Мировые тенденции необратимы, будущее принадлежит тем, кто идет в ногу с лейтмотивом времени. В мире, переживающем глубочайшие за столетие перемены, прогрессивная сила дела мира и развития непрерывно укрепляется. Следует идти в ногу со временем, развивать сотрудничество без конфронтации, расширять открытость без замкнутости. Важно твердо выступать за взаимовыгоду и всеобщий выигрыш против игры с нулевой суммой, противостоять любым проявлениям гегемонии и политики силы, не допустить односторонности и протекционизма в каких бы то ни было формах.





Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода. Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех.





Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа. Надеюсь, что международное сообщество объединится для преодоления натиска пандемии, тем самым ускорит реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года и сформирует сообщество глобального развития.





Нам необходимо укреплять сотрудничество для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам, таким как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, обеспечение кибербезопасности и биологической безопасности. Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что цивилизация не бывает хорошей или плохой, она лишь бывает разной в разных регионах. Сближение происходит только в процессе общения, а без сближения невозможно добиться прогресса. Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народа и продвигать человеческий прогресс.

Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Мы будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества предоставлять всему миру общественное благо.

За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, под личным руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева страна вступила на путь развития со своей спецификой и добилась быстрого экономического и социального развития. Древняя великая степь преобразилась в современную страну, где люди всех этнических групп живут и работают в мире и довольстве. Китай и Казахстан имеют схожие цели развития и одинаковые пути борьбы, а также имеют широкие общие интересы в различных областях. Давайте общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, неустанно прилагать всевозможные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!

Автор:Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо