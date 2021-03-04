Почему Китаю удалось победить бедность?

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин торжественно объявил, что "борьба с бедностью" в Китае одержала полную победу. Абсолютная бедность, от которой страдали китайцы тысячи лет, полностью исчезла. 98,99 млн сельских жителей, живших за чертой бедности, вырвались из нищеты. Их доходы значительно увеличились, и им гарантируются основной жизненный уровень, обязательное образование, базовая медицинская помощь и жилищная безопасность. Более 20 млн бедных пациентов прошли курс лечения, почти 20 млн бедняков получили минимальное социальное обеспечение, а более 24 млн нуждающихся и лиц с тяжелой инвалидностью получили субсидии. Оставшиеся 832 бедных уезда и 128 тыс. бедных деревень перестали быть бедными. Были решены проблемы с транспортом, питьевой водой, электроснабжением, связью, медицинским обслуживанием и образованием в бедных районах.

Как крупнейшей развивающейся стране в мире Китаю удалось победить бедность за относительно короткий период? Думаю, есть три основных причины.

Во-первых, сильное руководство Коммунистической партии Китая. Китай - социалистическая страна. Как правящая партия, Коммунистическая партия Китая всегда настаивала на поиске счастья для китайского народа и возрождения китайской нации. С 2012 года КПК выбрала и послала 255 тыс. рабочих бригад в бедные деревни, и более 3 млн первых сельских секретарей и сотрудников со всех уголков страны для работы в бедных районах, на "поле битвы с бедностью без порохового дыма". Они поднимались на самые высокие горы, ходили по самым опасным дорогам, посещали самые отдаленные деревни, жили в самых бедных домах и организовали людей на работу по искоренению с нищетой со словами: "Я, как член Компартии, должен вести массы к искоренению бедности". Правильное руководство КПК является коренной гарантией победы Китая над нищетой.

Во-вторых, отстаивание подхода, ориентированного на народ. "Путь к управлению страной начинается с обогащения людей". КПК всегда твердо стоит на позиции народа, настаивает на искреннем служении народу, принимая удовлетворение людей как важный показатель эффективности борьбы с бедностью, и сосредоточит внимание на решении основных жизненных потребностей бедных. За последние восемь лет государство инвестировало в бюджетные фонды почти 1,6 трлн юаней, из которых 660,1 млрд юаней было инвестировано центральным правительством. Более 710 млрд юаней было выдано на микрофинансирование для борьбы с бедностью, 668,8 млрд юаней - на рефинансирование. Также 9,2 трлн юаней финансовых займов были выданы на адресную помощь бедным. Центральное правительство содействует развитым регионам в поддержке бедных регионов и способствует притоку кадров, капитала и технологий в эти районы.

Факты доказывают, что до тех пор, пока мы будем придерживаться концепции развития, ориентированной на людей, рассматривать реализацию, поддержание и развитие фундаментальных интересов большинства людей как отправную точку и конец всей работы, выполнять одну за другой задачи год за годом, мы, несомненно, сможем добиться более очевидного прогресса, придя к общей зажиточности!

В-третьих, правильные принципы и политика руководства. Основываясь на своих национальных условиях и соблюдая закон сокращения бедности, Китай вступил на пути сокращения бедности с китайской спецификой.

Первое - мобилизация энтузиазма, инициативы и творческого потенциала у бедных людей, чтобы стимулировать их внутреннюю мотивацию. "Трудность состоит не в том, чтобы побеждать других, а в том, чтобы преодолеть себя". Чтобы избавиться от бедности, мы должны избавиться от "идеологической бедности" и помочь массам изменить свою судьбу собственными руками и стойкой волей. Одни бывшие бедняки говорят: "Теперь, когда национальная политика хороша, мы не будем ждать и смотреть. С духом "дай мне сделать" мы, несомненно, получим хорошую жизнь". Другой сказал: "Жизнь изменила меня, и я изменил жизнь". Факты утверждают, что народ - настоящие герои, и если мудрость и сила, содержащиеся в народе, будут стимулированы, они, несомненно, сотворят впечатляющие чудеса!

Второе - искоренение нищеты путем адресной помощи и развития. Внедрить адресное управление получателями помощи, точное распределение ресурсов и адресную поддержку беднякам, реализовать индивидуальные подходы для каждой деревни, каждой семьи и каждого лица. Придерживаемся курса сокращения бедности развитием, превращая "переливание крови" в "гемопоэз". Уделяем внимание образованию, чтобы дать каждому ребенку возможность проявить себя в жизни, таким образом остановив передачу бедности из поколения в поколение.

Третье - стремление к истине и прагматичности. Мы не делаем поверхностных статей, решительно выступаем против формализма и бюрократии. Мы прилагаем все усилия для решения практических проблем у бедных.

Бедность - хроническая болезнь человеческого общества, мешающая глобальному развитию и управлению. После начала политики реформы и открытости в Китае 770 млн бедных людей были вырваны из нищеты, что составляет более 70% мирового обогатившегося населения в этот период. Китай на 10 лет раньше срока добился цели сокращения нищеты, сформулированной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Китай активно осуществляет международное сотрудничество в области сокращения бедности, выполняет свои международные обязательства в этом направлении, оказывает помощь развивающимся странам в пределах своих возможностей и является мощным продвигателем сокращения бедности в мире.

За 30 лет независимости Казахстан достиг больших успехов в экономическом и социальном развитии, уровень жизни казахстанцев постоянно повышается, а количество бедных непрерывно сокращается. Китай готов укреплять сотрудничество с Казахстаном в сокращении бедности, обмениваться опытом друг с другом и вносить еще больший вклад в достижение общего процветания двух народов и построение сообщества единой судьбы человечества.

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