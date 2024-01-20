Построение сообщества единой судьбы человечества и продвижение светлого будущего

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Современное общество ведомо картинкой и короткими сообщениями, чем короче и проще - тем лучше. Уже никто не спрашивает, кто и зачем укорачивает сообщения и упрощает смыслы, разжевывает их до состояния аминокислот, пишет автор "Грани реальности" на dzen.ru





От прежней практики разбираться осталась лишь стереотипичная фраза: "Это звучит как теория заговора". И под этим предлогом снимаются все интерпретации, которые неудобны, но выдерживают сомнение и критику.





Вообще, в политике и военном деле нет ничего значимого, что было бы заблаговременно публично. То есть, строго говоря, борьба стран и внутриполитических сил - это история соревнований тайных планов, то есть заговоров. Система служебных грифов на документах, что это, если не законная система заговоров?





Вернемся к медиа. Весь мир несколько лет пересылает друг другу мемы с Дж. Байденом. Каждый первый готов обоснованно изложить видение краха США под руководством Байдена.





Нюанс в том, что Байден - это не человек, а наименование команды, очень большой и очень жестокой. Более того, команды, которая причастна к проигрышу СССР в холодной войне.





Первый раз Дж.Байден был в СССР в 1979 году . Совершенно юный Дж.Байден - ему всего то 36 лет - уже сенатор и в делегации США, которая обсуждает с Председателем Совета министров СССР Косыгиным (по нынешнему - премьером) дальнейшую ядерную разрядку - выход на подписание ОСВ II.





Вот и видео его интервью советским СМИ









Мир дожил до современного кризиса благодаря двум важнейшим направлениям усмирения гонки вооружений - договору по ПРО (уступка СССР) и ОСВ (вынужденная уступка США, так как при Брежневе мы убедили врага в своей гарантированной возможности "обнулить" цивилизацию).





В истории нашей цивилизации не было ничего более значимого, чем выход на систему ограничений термоядерных и ракетно-космических вооружений.





Вот как об этом написано в официальном историческом ресурсе США . Данная система договоров подается не меньше как триумф Киссинджера - Никсона : "...crowning achievement of the Nixon-Kissinger strategy of détente."





Триумф, то был как раз наш - СССР, мы смогли не допустить стратегической победы команды Киссинджера.





Величайшая заслуга советской системы под руководством Брежнева и Косыгина и советского народа в том, что они смогли вывести научно-технический задел страны на тот уровень, когда враг осознал невозможность реализации своего плана по упреждающему уничтожению нас. К нему он готовился с 1945 года





Эволюционно, по мере роста ресурсов, планировалось нанести удар сначала по десятке целей (столицы республик), потом по 100 населенным пунктам. В итоге, дошло до плана обезоруживающего массированного удара ядерными и термоядерными силами.





Сейчас есть даже интерактивный ресурс - карта, который отражает 1100 запланированных целей для поражения ядерным оружием по состоянию на 1956 год. Ссылка . Каждый найдет свой город.





Разумеется, учитывалось, что такой удар не пройдет без встречно-ответного со стороны СССР и стратегии США допускали вероятность единовременно потерять несколько десятков миллионов своего населения.





И в команде таких вот людей в возрасте 36 лет уже был Байден. Он успешно дорос от участника до одного из лидеров команды, вкусил триумф Киссинджера по развалу единства СССР и КНР, а также размены на Ближнем Востоке, когда нас кинул Египет (как раз в рамках войны "Судного дня"), далее стал вице-президентом.





Его команда настолько крута, что просто "по черному" протащила его в Белый дом, нарушив чуть ли не в прямом эфире все процедуры. Задавила бунт истинных американцев, пересадив их на громадные сроки, и убив нескольких на телекамеру. И никто в США не дернулся. Эта команда настолько безпринципна, что может себе позволить глумиться над американцами в рамках проекта "Джорж Флойд", запускать бесконтрольный поток беженцев, допускать рост движения наркотиков и им ничего. Потому, что у них есть план - и вся эта дичь, вероятно, операция прикрытия для основного плана. Чтобы все думали, что Америка неопасна.





И мир радостно верит, в то, что тысячи "мозговых трестов" США не просчитали сценарии и вся система не подготовила ресурсы.





Мы так думаем о людях, часть из которых лично участвовала в закапывании под руководством Киссинджера казавшегося в 1970-х неизбежным триумфа социалистического техно-цивилизационного модерна. Они смогли тонко словить Хрущева на неумело сыгранной игре в десталинизацию и сделать его врагом Мао, а затем вбить клин между СССР и арабами просто купив руководство Египта и толкнув на договорную войну с Израилем.





США 50 лет назад провернули кровавую договорную войну Египта и Сирии с Израилем, в которой Египет кинул и Сирию, и СССР. При этом СССР был готов вписаться за арабов вплоть до тактического ядерного оружия.





Это, к стати, все что надо знать про партнеров на югах и насколько сильно надо сейчас рваться там кого-то спасать, а также про то насколько люди Байдана - слабоумны.





Без преувеличения Брежнев - Косыгин и советский народ чудом удержали ситуацию после "партийной работы команды Хрущева" от развала всей геополитической конвы, которую строили с времен Коминтерна, и дали СССР шанс еще побороться за научно-техническое и экономическое дилерство. СССР в вполне боевом состоянии уже добьют под руководством юриста-комсомольца Горбачева.





И ровно 50 лет спустя при команде Байдена совершаются показные зверства палестинцев над евреями, без предыдущего обострения ситуации, без повода - врываются и начинают на камеру расчленять людей.





Все медиа и политики говорят - спецслужбы проспали. А когда это было, чтобы политики в принципе признавали провалы своих команд? Эксперты рассуждают о том, как 2 - 3 тыс палестинцев отвоюют что-то у ЦАХАЛ, который за 3 дня разворачивается с 130 до 500 с лишними тысячами человек.





То есть до размера как у России после мобилизации в зоне СВО. При этом Россия таким числом войск доламывает громадную украинскую военную машину (наследие советов) и огромные силы НАТО, которые прямо вовлечены в боевое взаимодействие.





Эксперты грозят, что арабский мир восстанет.





А теперь посмотрим еще раз на опыт людей Байдена, мы их лирично не знаем, но знаем их достижения.





Ровно 50 лет назад они устроили договорную войну на грани взаимного применения ядерного оружия именно в этом регионе. Что им мешает это сделать еще раз, когда Россия занята Украиной и европейской частью НАТО?





Они реально не понимают, что делают? Или они слишком четко понимаю, что делают и какое у них окно возможностей? Китай тоже занят сейчас.





Мы в обозримые 75 лет не узнаем, кто организовал рейд ХАМАС. Но ХАМАС точно ничего не отвоевывал - это был рейд для показной расправы - резня, расстрелы, забрасывание гранатами подвалов. Они ехали в один конец. И это надо было для того, чтобы Израиль смог показано уничтожить Сектор Газа, Западный берег и часть Ливана.





А это надо, чтобы арабы наконец восстали - в первую очередь, в Европе. Потом, если не одумаются и не поймут, что это ловушка - а им помогу не одуматься - и в своем регионе. И именно поэтому "проспавшие все спецслужбы" уже обеспечили заход в регион авианесущих и десантно-экспедиционных групп флота.





Они будут переворачивать весь регион - столько сколько смогут, поэтапно над этим работают с первой войны в Заливе.





И проба столкновения прокси США и Турции говорит, что и турки в числе возможных объектов.





В Европе бунт нужен самой Европе. Все забывают, что система геноцидов, чисток и глобальный колониализм - это все "продукты Европы", она на этом живет с период Великих географических открытий.





А сейчас есть математический прогноз, что если ничего не менять, то к 2050 году Европа станет исламским миром (1 / 2). Вероятность, что глубинные государства в станах ЕС решили действовать как всегда - возможна и наиболее вероятна, нежели иные сценарии. Но для перехода к насилию - в Европе так принято с момента погрома гугенотов - нужен повод. Это повод обеспечит Израиль, он будет наращивать непропорциональное давление столько сколько надо будет для провоцирования неподготовленного бунта ярости арабского мира. И это бунт уже анонсировали - право сообщить дали Маску.





Регион играют в этот чудовищный сценарий, потому как регион позволил это и при том давно.





Египет мог не предавать СССР и Сирию, а строить союз стран, общественные лидеры (не только власть) могли не заигрывать с радикализмом в своих странах, а строить светские общества, например, по модели БААС. Богатые страны Залива могли решить проблему Палестины, построив рядом с Израилем точно такой же Палестинский успешный проект.





Но ошибки накапливались и теперь команда Байдена, наверно не он сам, он очевидно уже сильно болен, сыграет очередной раз стратегическую партию, суть которой - перевернуть доску и раскидать фигуры. И регион защитить сейчас некому.





Европа - второстепенный фронт, там европейцы сами будет решать свои проблемы. То, что они готовятся, видно по приводу почти во всех станах старой Европы к власти совершенно случайных людей. Чтобы не мешали делать то, что запланирован. Первые лица Британии, Франции, Германии - это просто ребята по кастингу, к политике не имеют никакого отношения, тусовщики. Все решают непубличные экспертные команды и функционеры, чем они непубличнее, тем свободнее в действиях и масштабе того, что планируют.





Что делать Беларуси и России





В текущих реалиях вести диалог об некоторых панЕвразийских конструкциях или даже идеях представляется непродуктивным. Евразийство в современных обстоятельствах было чем-то сродни демарша - ответ без ответа на доминировавший с начала перестройки либерально-унифицианистский дискурс, который успешно двигался по рельсам маркетинга потребления и поп-культуры с силовой поддержкой стран бенефициаров.





Цель проекта было формирование двух категориальной системы международных отношений. Первая категория - это центр концентрации извлекаемой выгоды, вторая - пространство извлечения выгоды.





При этом, каждая категории внутри также структурирована по степени уменьшения грязности работы и увеличения добавленной стоимости - то есть отчуждаемых благ.





Это прекрасно соотноситься с идеями адмирала Мэхэма об ответственности стран за эффективность использования располагаемых ресурсов. Он это трактовал так, что страны эксплуатирующее свои ресурсы с эффективность ниже других (любых возможных) не имеют прав на свои ресурсы.





Что и получили государства СНГ в 1990-х.





Перенос производств ради увеличения доходности на капитал из первой категории во вторую привел к сильному размыванию фактических границ между категориями и создал условия для слома системы, что стало активно развиваться с 2010-х .





Оснований для снижения кризисной амплитуды в силу выгорания причин кризиса в данный момент нет. Боле того, есть предпосылки считать, что мы только приближаемся к Эвересту миросистемного кризиса, который может получить силу для смены доминирующей цивилизационной практики.





И то как взрывают Ближний Восток только убеждает в худших ожиданиях.





В этих условиях, целесообразно говорить о группах стран-партнеров вне привязки к континентам, но с четкой привязкой к практике реализации двух- и многосторонних обязательств.





Остановимся на странах - дружественных и конструктивных Союзному государству Беларуси и России.





Союзное государство - это не абстракт, как долгие годы любили утверждать в рамках когнитивной борьбы стратегические оппоненты, а как раз то реально действующий на практике стратегический союз, в отличие даже от таких "эталонных" субстратов как ЕС и НАТО, где есть используемые субъекты со всем более откровенно квазисуверенными институтами и суверен.





Стратегические партнеры Беларуси и России - совпадают, оба государства придерживается единой логики во внешней и внутренней политике, при сугубо суверенной практике реализации ее в каждом отдельном случае.





В этой связи с точки зрения исторической перспективы Беларуси и Росси целесообразно говорить не об постмодерне в культурологии - евразийстве, а о формировании прагматичной практики - политики реалий - для долгосрочного выживания в историческом масштабе, то есть сохранения наций, культурного наследия и практики, неприкосновенности территорий. Без этого никакая экономика - уже не будет нужна.





Исходя из такой постановки вопроса критерий включения в число партнеров должны быть готовность партнеров исключить любую угрозу для получения односторонней выгоды, безоговорочное признание полного суверенного права в отношении территории и внутриполитических процессов. Это может стать моделью этатистской глобализации - глобализируются связки стран через инструменты национальных государств, но не как ранее - сегменты социума в обход национальных институтов.





При этатистской глобализации страны взаимно гарантирую исключение не только немотивированного давления силой ( мотивация - может быть только одностороннее нарушение взятых обязательств), но и взаимные гарантии защиты исторической национальной, культурной и языковой седы, то есть это право на автоматическую реадмиссию любого этноса в любом численном измерении при принятии страной-реципиентом такого решения. Данное правило должно быть нерушимым, так как кроме права на свободное перемещение существует естественное право на неприкосновенность жилища - в данном случае этнос имеет право не подвергаться размыванию своего национального состава и смене культурной практики, если он не дал на это согласия однозначно трактуемым и публично известным способом - то есть через референдум.





Кроме того, Беларуси и России целесообразно принять систем мер организационного и инженерно -технического характера для сбережения народов в случае глобальных техногенных или природных явлений. В первую очередь, учитывая географий стран, необходимо проводить подготовку против пандемий и эпизоотий, в том числе создавая инфраструктур сбережения населения в условиях долгосрочной катастрофической пандемии.





Во-вторых, создание природных резервуаров биологических и водных ресурсов, а также инфраструктуры их использования при наступлении событий.





Важный этический момент - Беларусь и России должны быть готовы к вероятным сверх массовым потокам беженцев и быть готовыми их удержать (временно разместить) на заранее подготовленных и вынесенных из зоны проживания населения территориях. Мы понимаем, что есть право человека на жизнь и страны должны разработать схему развертывания нужной инфраструктуры, но народы Беларуси и России не обязаны в случае катастрофы селить у себя дома, в прямом смысле слова, произвольное число беженцев. У стран потенциальных доноров массового беженства и народов тех стран есть также ответственность за свою судьбу.





Одним словом, станы информационно-психологически и организационно должны быть готовы к закрытию периметра границы "наглухо".





Обязательства могут быть только перед союзниками, которые проверены на излом, а не на словах и улыбках.





Как сказано в приветствии Лукашенко участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" - "мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода".









Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук





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