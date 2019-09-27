Привет, яблочный город Алматы!

Сентябрь - золотая осень с ярким ароматом фруктов. Именно в этой прекрасный сезон я приехала в красивый город Алматы в качестве пятого Генерального консула Китая. Спустя 25 лет после моего первого пребывания в Алматы я снова ступила на эту землю и вновь ощутила давно забытое чувство близости. 25 лет для истории человечества - это одно лишь мгновение, но колосальные изменения, произошедшие в Алматы за эти 25 лет, сделали это мгновение в истории ослепительно ярким. Родственники желают друг другу только счастья, а соседи - добра. Будучи дружественным соседом Казахстана, китайский народ искренне радуется ускоренному развитию и прогрессу Казахстана.



Китай и Казахстан объединены общими горами и реками, дружественные обмены между двумя странами имеют давнюю историю. Еще более 2000 лет назад, в эпоху династии Западная Хань, дипломат Чжан Цянь останавливался в Казахстане, следуя с миссией на Запад. В начале 40-х годов прошлого века судьба свела выдающихся композиторов Китая и Казахстана Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова. С тех пор и по сей день их потомство записывает прекрасную историю о дружбе предшественников, что вызывает широкий резонанс в обоих государствах. Народа двух соседних стран дружатся как родственники, продолжая открывать новую страницу дружественных отношений.



3-го января 1992 года Китай и Казахстан установили дипломатические отношения. После чего обе стороны подписали "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан", "Совместную декларацию о развитии отношений всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан", "Совместную декларацию глав государств о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства" и ряд других важных документов для укрепления добрососедства, дружбы и сотрудничества между двумя странами. Руководствуясь духом этих документов, отношения между двумя странами всегда поддерживались на высоком уровне.



Председатель КНР г-н Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути в сентябре 2013 года в Назарбаев Университете в столице Казахстана. После этого, в первую очередь, Китаем и Казахстаном были достигнуты договоренности касательно совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути и начато активное деловое сотрудничество. В рамках строительства "Одного пояса и одного пути" началась последовательная состыковка инициативы совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути с Новой экономической политикой "Нурлы жол", содержание делового сотрудничества двух стран непрерывно обогащается, а результаты сотрудничества приносят пользу народам обоих государств.



Буквально недавно Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Китай. В ходе визита он провел обширные и углубленные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых был достигнут ряд важных договоренностей. Главы двух стран единогласно решили, что стороны, основываясь на духе сплоченности и взаимовыигрышного сотрудничества, будут развивать китайско-казахстанские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Эта договоренность была вписана в "Совместную декларацию Китайской Народной Республики и Республики Казахстан". Подписание декларации ясно показывает важность и продолжительность отношений Китая и Казахстана, а также предлагает научный и деловой план для развития отношений двух стран. Богатое и насыщенное содержание декларации дает нам полное основание верить, что руководствуясь декларацией, подписанной главами двух стран, пути дружбы и делового сотрудничества Китая и Казахстана будут становиться все шире и шире. И ее подписание, несомненно, является самым крупным плодом сотрудничества двух стран и их народов за этот урожайный период.



Будучи Генеральным консулом, мне посчастливилось прибыть для исполнения своих служебных обязанностей именно в этот особенное и памятное время. Я принимаю это за честь и преисполнена надежд и ожиданий. В будущем Генконсульство КНР готово сотрудничать с акиматами всех областей и городов консульского округа и друзьями из всех кругов общества, чтобы прилагать совместные усилия на благо дружбы и сотрудничества Китая и Казахстана, а также благополучия народов двух стран.



Наилучшие пожелания яблочному городу Алматы!



Наилучшие пожелания Республике Казахстан!



Наилучшие пожелания вечно цветущей китайско-казахстанской дружбе!



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства