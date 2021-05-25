Приземление

Пассажирский самолёт поднимается в воздух. Он почти достигает аэропорта назначения, когда от диспетчера поступает требование приземлиться. В воздух поднимаются истребители. Когда борт садится, спецслужбы задерживают одного из пассажиров. И пока остальные ругаются, звонят домой ("дорогая, самолёт посадили, чёрт знает, сколько мы ещё тут проторчим") и требуют компенсаций, пассажира этого уводят прямиком на допрос.

Это 2016 год, пассажира зовут Армен Мартиросян. Самолёт принадлежал компании "Белавиа", приземлили его в Киеве. Мартиросяна подозревали в связях с Россией и организации на Украине беспорядков по указке Кремля. Скандальный эпизод закончился, в общем, ничем: пассажира отпустили из СБУ через несколько часов, а тогдашний президент Украины Порошенко извинился перед бессменным белорусским лидером, сообщает издание RT

Но осадочек остался. Сейчас официальный Минск говорит, что это цепь совпадений. Мол, диспетчер получил сообщение о минировании, передал борту, пилоты по всем правилам сели в ближайшем аэропорту, а Роман среди пассажиров был по случайности. Ну, может... Кто знает, может, и было сообщение, и кто его отправил — тоже неясно, заинтересованных в скандале много. А может, тогда, в 2016-м, Александр Григорьевич завязал на память узелок и запомнил эту комбинацию на будущее.

Сейчас же, когда похожим образом в Минск вернулся Роман Протасевич, которого на его родине считают террористом, интернет-общественность разделилась на два лагеря. Одни полагают, что случилось беспрецедентное нарушение международного права, захват и теракт, и призывают немедленно предать белорусского президента всем возможным анафемам. Другие поздравляют белорусский КГБ с блестящей операцией, не имеющей аналогов.

При всём желании я не могу примкнуть ни к тем, ни к этим. Если это и операция, то ничего уникального в ней нет. Первый известный мне случай — это 2004 год, когда в США насильно приземлили частный борт, на котором летел гражданин России, член Совфеда и бывший замминистра Андрей Вавилов. Его, как и Протасевича, доставили на допрос прямо из аэропорта.

В 2012 году Турция сажала рейс Москва — Дамаск. В 2017-м британцы сопроводили рейс все той же Ryanair из Каунаса — правда, никого не задерживали и на борту (вроде бы) ничего не нашли, хоть и обыскали каждого. И, наконец, в 2013 году в Австрии посадили самолёт президента Боливии Эво Моралеса. Только потому, что полагали, что вместе с ним летит Эдвард Сноуден.

Этот случай важен для нас не с той точки зрения, что "цивилизованный мир" по праву силы походя унизил главу суверенного государства. Важно то, кого они искали в том самолёте. Сноудена, которого даже часть американцев считает борцом за свободу слова, раскрывшим миру важные тайны. Сноудена, который, родись он попозже, и не в Америке, а где-нибудь в СНГ, скорее всего, завёл бы анонимный Telegram-канал и сливал бы туда все свои находки. Но для властей США Сноуден — террорист и предатель.

Случайность или нет, прав Лукашенко или неправ, мстит он или разыгрывает очередную шахматную партию, наконец, придумали таинственное письмо о минировании белорусские спецслужбы или, скажем, европейские, чтобы таким образом слить Протасевича, вытянуть белорусский протест из американской сферы влияния или вернуть в свою, мы уже не узнаем.

Очевидно то, что не происходит ничего нового и действия игроков подсказаны логикой окружающего мира, в котором "всё относительно" и в котором уже не одно десятилетие существуем мы все.

Когда США принуждают самолёт приземлиться, это "демократия" и "добро с кулаками" для одних и беспредел для других. Украинская армия, расстреливающая Донбасс, — это "воины света" для одной стороны и военные преступники — для другой. В этот же список идут Крым и бомбардировки Югославии, сюда же идёт арабо-израильский конфликт и многое, многое, многое.

Все проклятия, все санкции, которые сейчас посыплются на "последнего диктатора", будут не за нежданную посадку борта Ryanair и даже не за Протасевича. Они будут за то, что он посмел сыграть в игру, в которую прежде разрешено было играть только большим дядям или (как с Украиной) с разрешения больших дядей. И виноват Лукашенко будет в том, что просто оказался не по ту сторону баррикад.

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