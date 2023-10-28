27.10.2023, 16:43 2201
Пространство развития и безопасности. ШОС сосредотачивается на совместных проектах
Фото: primeminister.kz
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Почти половина населения Земли и более четверти мирового ВВП - таковы позиции Шанхайской организации сотрудничества на международной арене. При этом сообщество ШОС последние годы активно расширяется. Сейчас в него входят 9 постоянных членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан; 3 страны наблюдателя - Афганистан, Беларусь, Монголия; 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка, сообщает ИА "Кабар".
На саммите в Бишкеке главы правительств затронули весь спектр вопросов, связанных с наращиванием взаимодействия и координацией планов совместного развития. Регион ШОС имеет практически неограниченный потенциал для экономического подъема, промышленной кооперации и значительного увеличения объемов торговли. Для этого нужна развитая сеть транспортных коридоров. По сути, это возрождение Великого шелкового пути, который издревле связывал Восток и Запад Евразии, только теперь транспортный каркас континента будет состоять из автомобильных и железных дорог, логистических центров, грузовых терминалов и путевых развязок на главных перекрестках.
Колоссальный по замыслу проект требует соизмеримых с его масштабами инвестиций. Поэтому кыргызская сторона выступает за скорейшее создание банка и фонда развития ШОС.
Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС", - отметил в своем выступлении глава кабмина КР Акылбек Жапаров.
Председатель кабинета министров Кыргызстана также подчеркнул, улучшение транспортной системы государств - членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между государствами организации.
В этом контексте хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который свяжет Восток и Запад по маршруту Китай - Западная Азия - Европа", - сказал он.
Разумеется, нестабильная международная обстановка создает негативный фон и угрозы безопасности. Прежде всего по этой причине обрушились глобальные цепочки поставок продовольствия и товаров. Но в то же самое время эти сложности подталкивают ШОС к выстраиванию новых транзитных маршрутов, их диверсификации. Партнеры по Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировали высокую степень устойчивости к разного рода кризисам и внешнему давлению. Сейчас союзники выстраивают отношения на новых принципах. И, как отметил премьер Госсовета Китая Ли Цян, в этих делах лучше обойтись без посторонней "помощи" и не допускать внешнего вмешательства.
На долю нашей организации приходится почти половина мирового населения и примерно четверть глобального ВВП. Развитие ШОС убедительно показывает, что такое шанхайский дух и насколько велика его жизнеспособность. Цель нашего объединения можно объяснить самыми простыми словами, а именно "держать судьбу региона в руках региональных стран, решать региональные вопросы путем согласования, без вмешательства, помехи и махинаций извне", - отметил Ли Цян.
Китайский премьер призвал коллег озвучить свои предложения с учетом складывающейся ситуации в мире и регионе. "Прежде всего следует укреплять заслон региональной безопасности и решительно противостоять попыткам внешнего вмешательства и блоковой конфронтации. Нужно как можно скорее усовершенствовать механизм ШОС по реагированию на угрозы безопасности, дать жесткий отпор трем силам зла (терроризму, экстремизму, сепаратизму) и всякого рода трансграничной преступности", - сказал он.
Речь шла не только от инспирированных угрозах или прокси-конфликтах, но и о ситуации в глобальной финансовой сфере, там инструменты управления и ресурсы тоже используются как оружие для подавления отдельных государств.
Общая приоритетная задача - обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам, надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Вместе мы способны с этим справиться", - подчеркнул председатель правительства России.
Также Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности более широкого использования в торговле собственных платежных средств и систем. "Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах. Для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру", - отметил глава российского правительства.
Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, интенсификация торговли, диверсификация маршрутов поставок и развитие железных и автомобильных дорог - все эти темы актуальны для дальнейшего развития ШОС и обсуждены в Бишкеке. По итогам саммита главы правительств Шанхайской организации сотрудничества подписали 14 документов.
Следует отметить, что нам удалось провести конструктивный диалог по всему спектру вопросов мирового и регионального развития, в том числе обсудили актуальные аспекты развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Участники заседания совета глав правительств ШОС подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в области культуры, образования, науки и техники, охраны окружающей среды, здравоохранения, спорта, туризма и молодежной политики, что является основой для сохранения и укрепления дружбы и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС", - отметил Акылбек Жапаров в заявлении для прессы.
Многоплановое сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничество стабильно развивается и укрепляется. ШОС расставляет приоритеты и сосредотачивается на воплощении совместных проектов.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
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24.10.2023, 17:27 10066
Китайско-казахстанские отношения вступили в лучший за всю историю период развития - Цзян Вэй
Фото: Depositphotos
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Несколько дней назад председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели важную встречу в рамках третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве и достигли новых важных консенсусов, придав новый импульс строительству следующего "золотого 30-летия" и высококачественному совместному строительству Китаем и Казахстаном "Одного пояса и одного пути", пишет генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй на своей странице в Сети.
Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения вступили в лучший период развития за всю историю. Например, к сегодняшнему дню поступили две благоприятные новости, способствующие развитию сотрудничества между двумя сторонами в различных областях.
Во-первых, 10 ноября официально вступит в силу "Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики", обеспечивающее "беспрепятственное передвижение людей". Реализация безвизового режима между Китаем и Казахстаном в полной мере демонстрирует высокий уровень стратегического взаимного доверия между двумя странами, отвечает реальным потребностям двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, способствует дальнейшему укреплению связей между народами. В мае этого года обе стороны подписали соглашение, которое привлекло повышенное внимание и восторженные отклики со стороны всех слоев общества в обеих странах. Казахстанские друзья один за другим выражали надежду на скорейшее вступление в силу, надеясь на то, что "путешествие в любое время" больше не будет роскошью, а "дела, которые следует обсудить", больше не будут откладываться. К указанному времени, кроме работы, учебы и других особенных причин, граждане двух стран смогут осуществлять взаимную безвизовую поездку в срок 30 дней.
Во-вторых, 7 ноября между Китаем и Казахстаном официально вступит в силу "Конвенция об отмене требования легализации для иностранных официальных документов" с целью достижения "беспрепятственного оборота документов". Конвенция направлена на упрощение процедур трансграничного обращения официальных документов и содействие международным торгово-экономическим и людским обменам. В дальнейшем официальные документы, выданные Китаем и Казахстаном, подпадающие под действие Конвенции, могут быть отправлены друг другу для использования при оформлении только дополнительного сертификата (апостиля), без необходимости консульской легализации, что значительно сократит временные и финансовые затраты заявителя, а также принесет пользу гражданам и предприятиям обеих стран.
Две основные меры - вступление в силу безвизового режима и реализация Конвенции - соответствуют общим тенденциям развития двусторонних отношений и отвечают общим чаяниям народов, будут способствовать дальнейшему укреплению интересов и дружественных связей между Китаем и Казахстаном. Мы готовы работать с казахстанскими друзьями для обеспечения успешной реализации двух вышеуказанных мер, которые принесут удобство и пользу людям, и внести еще больший вклад в содействие построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
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20.10.2023, 18:40 19771
Метафизика истории. Перезапуск матрицы - приказано начать
Фото: Depositphotos
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Современное общество ведомо картинкой и короткими сообщениями, чем короче и проще - тем лучше. Уже никто не спрашивает, кто и зачем укорачивает сообщения и упрощает смыслы, разжевывает их до состояния аминокислот, пишет автор "Грани реальности" на dzen.ru.
От прежней практики разбираться осталась лишь стереотипичная фраза: "Это звучит как теория заговора". И под этим предлогом снимаются все интерпретации, которые неудобны, но выдерживают сомнение и критику.
Вообще, в политике и военном деле нет ничего значимого, что было бы заблаговременно публично. То есть, строго говоря, борьба стран и внутриполитических сил - это история соревнований тайных планов, то есть заговоров. Система служебных грифов на документах, что это, если не законная система заговоров?
Вернемся к медиа. Весь мир несколько лет пересылает друг другу мемы с Дж. Байденом. Каждый первый готов обоснованно изложить видение краха США под руководством Байдена.
Нюанс в том, что Байден - это не человек, а наименование команды, очень большой и очень жестокой. Более того, команды, которая причастна к проигрышу СССР в холодной войне.
Первый раз Дж.Байден был в СССР в 1979 году. Совершенно юный Дж.Байден - ему всего то 36 лет - уже сенатор и в делегации США, которая обсуждает с Председателем Совета министров СССР Косыгиным (по нынешнему - премьером) дальнейшую ядерную разрядку - выход на подписание ОСВ II.
Вот и видео его интервью советским СМИ
Мир дожил до современного кризиса благодаря двум важнейшим направлениям усмирения гонки вооружений - договору по ПРО (уступка СССР) и ОСВ (вынужденная уступка США, так как при Брежневе мы убедили врага в своей гарантированной возможности "обнулить" цивилизацию).
В истории нашей цивилизации не было ничего более значимого, чем выход на систему ограничений термоядерных и ракетно-космических вооружений.
Вот как об этом написано в официальном историческом ресурсе США. Данная система договоров подается не меньше как триумф Киссинджера - Никсона : "...crowning achievement of the Nixon-Kissinger strategy of détente."
Триумф, то был как раз наш - СССР, мы смогли не допустить стратегической победы команды Киссинджера.
Величайшая заслуга советской системы под руководством Брежнева и Косыгина и советского народа в том, что они смогли вывести научно-технический задел страны на тот уровень, когда враг осознал невозможность реализации своего плана по упреждающему уничтожению нас. К нему он готовился с 1945 года
Эволюционно, по мере роста ресурсов, планировалось нанести удар сначала по десятке целей (столицы республик), потом по 100 населенным пунктам. В итоге, дошло до плана обезоруживающего массированного удара ядерными и термоядерными силами.
Сейчас есть даже интерактивный ресурс - карта, который отражает 1100 запланированных целей для поражения ядерным оружием по состоянию на 1956 год. Ссылка. Каждый найдет свой город.
Разумеется, учитывалось, что такой удар не пройдет без встречно-ответного со стороны СССР и стратегии США допускали вероятность единовременно потерять несколько десятков миллионов своего населения.
И в команде таких вот людей в возрасте 36 лет уже был Байден. Он успешно дорос от участника до одного из лидеров команды, вкусил триумф Киссинджера по развалу единства СССР и КНР, а также размены на Ближнем Востоке, когда нас кинул Египет (как раз в рамках войны "Судного дня"), далее стал вице-президентом.
Его команда настолько крута, что просто "по черному" протащила его в Белый дом, нарушив чуть ли не в прямом эфире все процедуры. Задавила бунт истинных американцев, пересадив их на громадные сроки, и убив нескольких на телекамеру. И никто в США не дернулся. Эта команда настолько безпринципна, что может себе позволить глумиться над американцами в рамках проекта "Джорж Флойд", запускать бесконтрольный поток беженцев, допускать рост движения наркотиков и им ничего. Потому, что у них есть план - и вся эта дичь, вероятно, операция прикрытия для основного плана. Чтобы все думали, что Америка неопасна.
И мир радостно верит, в то, что тысячи "мозговых трестов" США не просчитали сценарии и вся система не подготовила ресурсы.
Мы так думаем о людях, часть из которых лично участвовала в закапывании под руководством Киссинджера казавшегося в 1970-х неизбежным триумфа социалистического техно-цивилизационного модерна. Они смогли тонко словить Хрущева на неумело сыгранной игре в десталинизацию и сделать его врагом Мао, а затем вбить клин между СССР и арабами просто купив руководство Египта и толкнув на договорную войну с Израилем.
США 50 лет назад провернули кровавую договорную войну Египта и Сирии с Израилем, в которой Египет кинул и Сирию, и СССР. При этом СССР был готов вписаться за арабов вплоть до тактического ядерного оружия.
Это, к стати, все что надо знать про партнеров на югах и насколько сильно надо сейчас рваться там кого-то спасать, а также про то насколько люди Байдана - слабоумны.
Без преувеличения Брежнев - Косыгин и советский народ чудом удержали ситуацию после "партийной работы команды Хрущева" от развала всей геополитической конвы, которую строили с времен Коминтерна, и дали СССР шанс еще побороться за научно-техническое и экономическое дилерство. СССР в вполне боевом состоянии уже добьют под руководством юриста-комсомольца Горбачева.
И ровно 50 лет спустя при команде Байдена совершаются показные зверства палестинцев над евреями, без предыдущего обострения ситуации, без повода - врываются и начинают на камеру расчленять людей.
Все медиа и политики говорят - спецслужбы проспали. А когда это было, чтобы политики в принципе признавали провалы своих команд? Эксперты рассуждают о том, как 2 - 3 тыс палестинцев отвоюют что-то у ЦАХАЛ, который за 3 дня разворачивается с 130 до 500 с лишними тысячами человек.
То есть до размера как у России после мобилизации в зоне СВО. При этом Россия таким числом войск доламывает громадную украинскую военную машину (наследие советов) и огромные силы НАТО, которые прямо вовлечены в боевое взаимодействие.
Эксперты грозят, что арабский мир восстанет.
А теперь посмотрим еще раз на опыт людей Байдена, мы их лирично не знаем, но знаем их достижения.
Ровно 50 лет назад они устроили договорную войну на грани взаимного применения ядерного оружия именно в этом регионе. Что им мешает это сделать еще раз, когда Россия занята Украиной и европейской частью НАТО?
Они реально не понимают, что делают? Или они слишком четко понимаю, что делают и какое у них окно возможностей? Китай тоже занят сейчас.
Мы в обозримые 75 лет не узнаем, кто организовал рейд ХАМАС. Но ХАМАС точно ничего не отвоевывал - это был рейд для показной расправы - резня, расстрелы, забрасывание гранатами подвалов. Они ехали в один конец. И это надо было для того, чтобы Израиль смог показано уничтожить Сектор Газа, Западный берег и часть Ливана.
А это надо, чтобы арабы наконец восстали - в первую очередь, в Европе. Потом, если не одумаются и не поймут, что это ловушка - а им помогу не одуматься - и в своем регионе. И именно поэтому "проспавшие все спецслужбы" уже обеспечили заход в регион авианесущих и десантно-экспедиционных групп флота.
Они будут переворачивать весь регион - столько сколько смогут, поэтапно над этим работают с первой войны в Заливе.
И проба столкновения прокси США и Турции говорит, что и турки в числе возможных объектов.
В Европе бунт нужен самой Европе. Все забывают, что система геноцидов, чисток и глобальный колониализм - это все "продукты Европы", она на этом живет с период Великих географических открытий.
А сейчас есть математический прогноз, что если ничего не менять, то к 2050 году Европа станет исламским миром (1 / 2). Вероятность, что глубинные государства в станах ЕС решили действовать как всегда - возможна и наиболее вероятна, нежели иные сценарии. Но для перехода к насилию - в Европе так принято с момента погрома гугенотов - нужен повод. Это повод обеспечит Израиль, он будет наращивать непропорциональное давление столько сколько надо будет для провоцирования неподготовленного бунта ярости арабского мира. И это бунт уже анонсировали - право сообщить дали Маску.
Регион играют в этот чудовищный сценарий, потому как регион позволил это и при том давно.
Египет мог не предавать СССР и Сирию, а строить союз стран, общественные лидеры (не только власть) могли не заигрывать с радикализмом в своих странах, а строить светские общества, например, по модели БААС. Богатые страны Залива могли решить проблему Палестины, построив рядом с Израилем точно такой же Палестинский успешный проект.
Но ошибки накапливались и теперь команда Байдена, наверно не он сам, он очевидно уже сильно болен, сыграет очередной раз стратегическую партию, суть которой - перевернуть доску и раскидать фигуры. И регион защитить сейчас некому.
Европа - второстепенный фронт, там европейцы сами будет решать свои проблемы. То, что они готовятся, видно по приводу почти во всех станах старой Европы к власти совершенно случайных людей. Чтобы не мешали делать то, что запланирован. Первые лица Британии, Франции, Германии - это просто ребята по кастингу, к политике не имеют никакого отношения, тусовщики. Все решают непубличные экспертные команды и функционеры, чем они непубличнее, тем свободнее в действиях и масштабе того, что планируют.
Что делать Беларуси и России
В текущих реалиях вести диалог об некоторых панЕвразийских конструкциях или даже идеях представляется непродуктивным. Евразийство в современных обстоятельствах было чем-то сродни демарша - ответ без ответа на доминировавший с начала перестройки либерально-унифицианистский дискурс, который успешно двигался по рельсам маркетинга потребления и поп-культуры с силовой поддержкой стран бенефициаров.
Цель проекта было формирование двух категориальной системы международных отношений. Первая категория - это центр концентрации извлекаемой выгоды, вторая - пространство извлечения выгоды.
При этом, каждая категории внутри также структурирована по степени уменьшения грязности работы и увеличения добавленной стоимости - то есть отчуждаемых благ.
Это прекрасно соотноситься с идеями адмирала Мэхэма об ответственности стран за эффективность использования располагаемых ресурсов. Он это трактовал так, что страны эксплуатирующее свои ресурсы с эффективность ниже других (любых возможных) не имеют прав на свои ресурсы.
Что и получили государства СНГ в 1990-х.
Перенос производств ради увеличения доходности на капитал из первой категории во вторую привел к сильному размыванию фактических границ между категориями и создал условия для слома системы, что стало активно развиваться с 2010-х .
Оснований для снижения кризисной амплитуды в силу выгорания причин кризиса в данный момент нет. Боле того, есть предпосылки считать, что мы только приближаемся к Эвересту миросистемного кризиса, который может получить силу для смены доминирующей цивилизационной практики.
И то как взрывают Ближний Восток только убеждает в худших ожиданиях.
В этих условиях, целесообразно говорить о группах стран-партнеров вне привязки к континентам, но с четкой привязкой к практике реализации двух- и многосторонних обязательств.
Остановимся на странах - дружественных и конструктивных Союзному государству Беларуси и России.
Союзное государство - это не абстракт, как долгие годы любили утверждать в рамках когнитивной борьбы стратегические оппоненты, а как раз то реально действующий на практике стратегический союз, в отличие даже от таких "эталонных" субстратов как ЕС и НАТО, где есть используемые субъекты со всем более откровенно квазисуверенными институтами и суверен.
Стратегические партнеры Беларуси и России - совпадают, оба государства придерживается единой логики во внешней и внутренней политике, при сугубо суверенной практике реализации ее в каждом отдельном случае.
В этой связи с точки зрения исторической перспективы Беларуси и Росси целесообразно говорить не об постмодерне в культурологии - евразийстве, а о формировании прагматичной практики - политики реалий - для долгосрочного выживания в историческом масштабе, то есть сохранения наций, культурного наследия и практики, неприкосновенности территорий. Без этого никакая экономика - уже не будет нужна.
Исходя из такой постановки вопроса критерий включения в число партнеров должны быть готовность партнеров исключить любую угрозу для получения односторонней выгоды, безоговорочное признание полного суверенного права в отношении территории и внутриполитических процессов. Это может стать моделью этатистской глобализации - глобализируются связки стран через инструменты национальных государств, но не как ранее - сегменты социума в обход национальных институтов.
При этатистской глобализации страны взаимно гарантирую исключение не только немотивированного давления силой ( мотивация - может быть только одностороннее нарушение взятых обязательств), но и взаимные гарантии защиты исторической национальной, культурной и языковой седы, то есть это право на автоматическую реадмиссию любого этноса в любом численном измерении при принятии страной-реципиентом такого решения. Данное правило должно быть нерушимым, так как кроме права на свободное перемещение существует естественное право на неприкосновенность жилища - в данном случае этнос имеет право не подвергаться размыванию своего национального состава и смене культурной практики, если он не дал на это согласия однозначно трактуемым и публично известным способом - то есть через референдум.
Кроме того, Беларуси и России целесообразно принять систем мер организационного и инженерно -технического характера для сбережения народов в случае глобальных техногенных или природных явлений. В первую очередь, учитывая географий стран, необходимо проводить подготовку против пандемий и эпизоотий, в том числе создавая инфраструктур сбережения населения в условиях долгосрочной катастрофической пандемии.
Во-вторых, создание природных резервуаров биологических и водных ресурсов, а также инфраструктуры их использования при наступлении событий.
Важный этический момент - Беларусь и России должны быть готовы к вероятным сверх массовым потокам беженцев и быть готовыми их удержать (временно разместить) на заранее подготовленных и вынесенных из зоны проживания населения территориях. Мы понимаем, что есть право человека на жизнь и страны должны разработать схему развертывания нужной инфраструктуры, но народы Беларуси и России не обязаны в случае катастрофы селить у себя дома, в прямом смысле слова, произвольное число беженцев. У стран потенциальных доноров массового беженства и народов тех стран есть также ответственность за свою судьбу.
Одним словом, станы информационно-психологически и организационно должны быть готовы к закрытию периметра границы "наглухо".
Обязательства могут быть только перед союзниками, которые проверены на излом, а не на словах и улыбках.
Как сказано в приветствии Лукашенко участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" - "мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода".
В Евразии наступает время ковчегов. К сожалению, наш прогноз сбывается.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
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17.10.2023, 14:15 27731
Неотступно следовать по стопам глав двух государств, перечислить результаты строительства инициативы "Пояса и пути" - Цзян Вэй
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Весной посадить одно зерно проса и собрать десять тысяч семян осенью". В течение 10 лет Китай и Казахстан выступали инициаторами и пионерами высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" и вполне качественно достигли блестящих успехов в сферах стыковки стратегий развития, построения механизмов сотрудничества и продвижения крупных проектов. Семена мечты "Одного пояса, одного пути" уже выросли в высокие необъятные деревья, которые приносят пользу народам Китая и Казахстана, предоставив практичные и удобные пути для экономического развития двух стран и улучшения благосостояния людей, а также формируя модель сотрудничества и успешный образец для международного сообщества.
Очень интересно, что результаты совместного высококачественного строительства Китаем и Казахстаном "Одного пояса и одного пути" изложены в цифрах от 1 до 10.
Цифра "1". Казахстан является местом, где председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути". С самого первого дня Казахстан оказывал решительную поддержку и принимал активное участие. Статус вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном является единственным и неповторимым в двусторонних отношениях в мировом сообществе. Две страны первыми объявили о создании китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, играющего важную роль в содействии региональному миру и развитию. Инициатива "Один пояс и один путь" глубоко интегрирована с новой экономической политикой РК "Нурлы жол". С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 миллиарда долларов, Китай стремительно превратился в крупнейшего торгового партнера Казахстана.
Цифра "2". По двум трансграничным железнодорожным линиям между Китаем и Казахстаном проходит более 50% грузовых поездов Китай - Европа. Являясь главной артерией, соединяющей мировую экономику, "караван стальных верблюдов", мчащийся по Евразийскому континенту, играет незаменимую и ключевую роль в поддержании стабильности глобальной цепочки поставок и глобальной производственной цепочки. Обе стороны также активно изучают и рассматривают открытие третьей трансграничной железнодорожной линии. Трансграничное транспортное сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и блестящие перспективы.
Цифра "3". Китай является третьим по величине источником туристов для Казахстана. Великолепные горы и реки Казахстана, а также многовековая история и культура привлекают бесчисленное количество китайских туристов. По статистике eQonaq, с января по сентябрь этого года Казахстан посетили более 70 тысяч китайских туристов. В следующем году две страны проведут Год туризма Казахстана, что, безусловно, выведет двустороннее сотрудничество в сфере туризма, взаимопонимание и близкие дружеские отношения между народами на новый уровень.
Цифра "4". Синьцзян Китая граничит с четырьмя областями Казахстана, и со всеми из них установлены побратимские отношения. Достигнут полный охват в установлении побратимских связей между провинциями и областями в приграничных районах двух стран. С начала этого года главное руководство Синьцзяна, Шаньдуна, Шэньси, Цзянсу и других провинций поочередно посетили Казахстан, акимы разных областей Казахстана также один за другим посетили Китай. Непрерывно появляются новости об успехах регионального сотрудничества между двумя странами, динамично процветают обмены между народами двух стран.
Цифра "5". Китай и Казахстан в настоящее время имеют пять трансграничных нефтегазопроводов, которые на протяжении многих лет продолжают придавать мощный импульс экономическому и социальному развитию двух стран. Обе стороны также взяли на себя инициативу по налаживанию сотрудничества в области производственных мощностей, сформировав список проектов общей стоимостью более 21,2 млрд долларов. Уже завершены крупномасштабные стратегические проекты, такие как ветряная электростанция Жанатас мощностью 100 мегаватт, модернизация Шымкентского НПЗ и другие, а достижения сотрудничества принесли реальную пользу народам двух стран.
Цифра "6". Будучи одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, Китай имеет шесть финансовых корпораций, которые открыли филиалы в Казахстане. Финансовые учреждения двух стран тесно сотрудничают, трансграничные расчетные операции в юанях и тенге продолжает развиваться, непрерывно повышаются возможности по предоставлению финансовых услуг, что эффективно гарантирует здоровое развитие делового сотрудничества между двумя странами и способствует внедрению живой энергии в высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между двумя странами.
Цифра "7". Семь пар пограничных пунктов пропуска между Китаем и Казахстаном открыты круглый год и эффективно функционируют. Введены в эксплуатацию китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", обеспечивающие странам Центральной Азии выход к Тихому океану. Автомагистраль "Западный Китай - Западная Европа" беспрерывно пропускает мчащиеся транспортные средства, осуществляется взаимовыгодный обмен автомобилей на новых источниках энергии китайского производства и высококачественной сельскохозяйственной продукции Казахстана, продолжая непрерывно удовлетворять потребности народов двух стран в стремлении к лучшей жизни.
Цифра "8". Открыты прямые рейсы между восемью парами крупных городов Китая и Казахстана. Отправляясь из Казахстана, вы можете прямыми рейсами добраться до Пекина, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сианя, Урумчи, которые являются региональных центров, доступных до разных уголков Китая, что формирует удобную транспортную сеть "Воздушного шелкового пути", значительно облегчая передвижение людей между двумя странами и эффективно содействуя обменам и сотрудничеству между двумя сторонами в различных областях.
Цифра "9". Девять университетов Китая и Казахстана открыли институты Конфуция (5) и исследовательские центры Казахстана (4), заложив прочную основу для укрепления концепции вечной дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение. Успешно открылся филиал Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, что стало важнейшим прорывом образовательного сотрудничества между двумя странами. В ближайшее время "мастерские Лу Баня" будут введены в эксплуатацию, обе стороны также ускоряют продвижение обоюдного открытия культурных центров. Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами продвигается все дальше и обширнее, а дружба между двумя народами становится еще более близкой.
Цифра "10". Третий саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели плодотворную встречу, вспомнили о блестящих результатах прошедших десяти лет реализации этого мегапроекта, и наметили пути дальнейшего всестороннего продвижения высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь" между двумя странами. Китайская сторона готова объединившись рука об руку с казахстанскими друзьями, следовать по направлению, указанному главами двух государств, углублять международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и совместно прокладывать более широкий и длинный путь к счастью, который принесет пользу народам двух стран.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.10.2023, 16:00 50541
Граница перестает быть линией напряженности. Кыргызстан и Таджикистан на пути компромиссов
Фото: kabar.kg
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Кыргызстан и Таджикистан проходят сложный путь в решении вопросов по спорным приграничным территориям. Более 30 лет это была больная тема, переговоры заходили в тупик, а вспыхивавшие конфликты из-за земли и воды оставляли после себя тяжелые последствия: разрушенные дома и человеческие жертвы. Вооруженное противостояние осенью 2022 года, годовщину которого мы отмечали недавно, стало одним из самым масштабных, сообщает ИА "Кабар".
Тогда к политикам по обе стороны границы окончательно пришло четкое понимание того, что есть силы, подталкивающие наши страны к войне. Провокации фиксировались как в зоне активных боевых действий, так и в информационном пространстве. Тогда погасить пожар разгоравшейся большой войны удалось с большим трудом. Как только дым рассеялся, главы государств сели за стол переговоров. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон пообещали решать все спорные вопросы только политико-дипломатическим путем. Возобновились встречи правительственных делегаций, началась методичная работа по согласованию линии прохождения госграницы.
За год совместной работы удалось сделать то, что не получалось с начала 90-х. Накануне в Баткене руководители ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол № 44. Саймумин Ятимов отметил, что этот документ решает все вопросы и проблемы, которые ранее создавали предпосылки для конфликтов на границе.
Мы уверены, что, подписав этот протокол, целенаправленно, конструктивно будем его реализовывать шаг за шагом. В самый короткий срок мы приходим к основополагающим документам. Мы горды тем, что данный протокол является результатом нашей кропотливой работы, наших двусторонних отношений и выражения воли наших народов для обеспечения мира, стабильности и развития на нашей земле", - сообщил Ятимов.
Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев акцентировал внимание на том, что кропотливая двусторонняя работа создала надежную основу для того, чтобы граница перестала быть линией напряженности и процесс делимитации был полностью завершен в короткие сроки. "Я благодарю все команды, которые приняли участие в подготовке решений. Кроме того, мы решили, что наши комиссии будут работать постоянно и в скором времени окончательно примем все решения. Даст Бог, те решения, которые сегодня приняли, дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии", - подытожил Ташиев.
Все это настраивает на очень позитивные мысли, поделился своим мнением с ИА "Кабар" эксперт Эдил Марлис уулу. Кыргызстан и Таджикистан близки к логическому завершению очень сложного процесса. Пока не решена эта проблема, стабильность всего региона подвергается повышенным рискам. "Все прекрасно понимают, и все аналитики могут подтвердить, что сохраняется высокий уровень угрозы со стороны Афганистана, на севере этой страны сосредоточены остатки ИГ и других террористических формирований.
Поэтому то, что достигнуты компромиссные решения по спорным вопросам, это очень и очень важно. Стороны были обязаны пойти друг другу на уступки, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем, возможно, даже войны. Да, резать по живому бывает больно, но это все заживет. Сейчас для будущего, для нейтрализации внешней угрозы это гораздо важнее. Мы видим, что происходит сейчас в мире", - прокомментировал Эдил Марлис уулу.
Политолог Марс Сариев в комментариях "Кабару" отметил, что политико-дипломатическим путем купируется болевая точка, которая создает угрозу безопасности всего региона. "Сняты все вопросы по кыргызско-таджикской границе, это - прорыв. На мой взгляд, определенную роль в этом сыграло то, что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном, это события вокруг Карабаха. Бишкек и Душанбе ускорили процесс делимитации, чтобы ни у кого из внешних игроков не возникло соблазна использовать нерешенные вопросы и напряженность между Таджикистаном и Кыргызстаном в своих целях. Поставив точку в этом вопросе, я очень надеюсь, что в приграничье вернется мирная жизнь, как и сотни лет назад, два народа будут жить в согласии, развивая и укрепляя наши страны", - подчеркивает Сариев.
Как отмечают эксперты, урегулирование вопросов по спорным территориям с Таджикистаном завершает формирование контуров государственной границы Кыргызстана по всему периметру. У нас давно нет никаких разногласий с ближайшими соседями Китаем, Казахстаном, завершено территориальное размежевание с Узбекистаном. По вопросам границ власти Кыргызстана ставят точку.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.09.2023, 18:04 82151
Синьцзян: сверкающая жемчужина высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу "Один пояс и один путь" в Казахстане. На протяжении 10 лет Китай и Казахстан развивают высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", получили плодотворные результаты и открыли широкие перспективы. Синьцзян - главные ворота открытия Китая на запад, а также центральные зоны Экономического пояса Шелкового пути. В международном сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь" Синьцзян обладает такими преимуществами, как местоположение, политика, ресурсы, культура и другие, играет важную роль в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном. После успешного визита члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй в марте этого года обмены и сотрудничество между Синьцзяном и Казахстаном в различных областях вышли на скоростную полосу, продемонстрировав следующие отличительные особенности:
Во-первых, бурно развиваются региональные обмены. СУАР установил побратимские отношения с городом Алматы и Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областями, добившись "полного охвата" в установлении побратимских связей с прилегающими городами и областями, а местные делегации двух стран последовательно обменялись визитами. Частые региональные визиты открыли ценные возможности для сотрудничества, был подписан ряд взаимовыгодных и взаимовыигрышных соглашений о сотрудничестве, укреплена взаимная дружба.
Во-вторых, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. С января по июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном достиг 10,47 млрд долларов США, увеличившись на 75,4% в годовом исчислении, что составляет почти 50% объема двусторонней торговли. СУАР продолжает прилагать усилия по развитию торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном и последовательно провело такие мероприятия, как ІІ Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК и СУАР (КНР) , XVIII выставку китайских товаров в Казахстане, торгово-экономический форум предприятий Или-казахского автономного округа и Алматинской области, китайско-казахстанский форум по продвижению инвестиций в торгово-экономической сфере, встречи B2B китайских и иностранных предприятий и многие другие, придав импульс для интенсификации торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя сторонами.
В-третьих, бесперебойная работа транспорта и логистики, постоянное повышение эффективности портов. В первом полугодии текущего года в рамках маршрута "Китай-Европа" было отправлено 8624 грузовых поездов, что на 14,8% больше, чем в прошлом году, из них около 50% отправлялись из портов Алашанькоу и Хоргос на Запад через территорию Казахстана. Сотрудничество в сфере логистики и транспорта между двумя сторонами продемонстрировало высокую устойчивость и потенциал роста. Все пять пар сухопутных портов между Китаем и Казахстаном полностью работают, объемы грузовых и пассажирских перевозок находятся на высоком уровне, что эффективно способствует региональной взаимосвязанности.
В-четвертых, сотрудничество в сельскохозяйственной сфере формирует заметные преимущества. Объем импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между Синьцзяном и Казахстаном продолжает расти, достигнув в 2022 году 2,922 млрд юаней, что составляет 23,97% от общего объема внешней торговли сельскохозяйственной продукцией Синьцзяна. Не так давно в Или-Казахском автономном округе успешно прошла первая Международная выставка сельскохозяйственной продукции, которая посредством демонстрации и продвижения сельскохозяйственной продукции, создала важную платформу для углубленного обмена и сотрудничества в области сельскохозяйства между Китаем и Казахстаном. Особо отметим, что научно-техническое сотрудничество в сфере сельского хозяйства между правительствами, научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями обеих сторон становится все более обширным, включая борьбу с саранчой, капельное орошение, селекцию, тепличные технологии и другие направления.
В-пятых, связь между народами углубляется изо дня в день. С начала этого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, продемонстрировало взрывной рост. Среди них не только туристы из Синьцзяна, но и множество туристов из других уголков Китая, выбравших тур "Синьцзян + Казахстан". В следующем году в Китае стартует "Год туризма Казахстана". Алматы стала туристической и культурной столицей ШОС в 2024 году. Надеемся, что с последовательным открытием авиарейсов и международных пассажирских автобусов с обеих сторон, как можно больше туристов из Китая и Казахстана смогут посетить две страны, что будет способствовать дальнейшему развитию культурно-гуманитарных обменов и связей между народами двух стран.
В октябре в Пекине пройдет третий Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Генеральное консульство готово работать вместе с казахстанской стороной для активной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, углубления высококачественного сотрудничества в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", а также содействовать строительству Синьцзяна как центральные зоны "Одного пояса и одного пути", чтобы эта жемчужина Древнего Шелкового пути засияла еще ярче и ослепительнее в новую эпоху.
Автор: Генеральный консул КНР в Алматы, Цзян Вэй
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
01.09.2023, 19:48 104211
Чужая повестка. Грязные игры на информационном пространстве Кыргызстана
Фото: kabar.kg
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В любом государстве информационное поле играет роль нервной системы. Если эта функция нарушена, страну начинает лихорадить. Ну а внешнее вмешательство в медиасферу это уже прямая угроза утраты государственного суверенитета. Кыргызстан сталкивался с информационной агрессией извне неоднократно, пережил несколько накатов волн цветных революций. При этом, это важно признать, народ и власти нашей республики не являются хозяевами на собственном информационном пространстве. Зачастую мы живем по той повестке, которую нам диктуют зарубежные спонсоры так называемых независимых СМИ, сообщает kabar.kg.
30 лет информационное пространство Кыргызстана было полем для разного рода информационно-психологических экспериментов над нашим же обществом. Вход на него был абсолютно свободным, и кто только хотел, тот и влезал в это поле, учреждая различные СМИ, медиахолдинги, сайты, фонды, телеканалы, исследовательские агентства и так далее. В итоге мы получили деформированное и искаженное информационное пространство, погода на котором меняется от фейков и вбросов. Все эти манипуляции делаются под заказ иностранных содержателей, так сказать, "свободных" СМИ. В последнее время становится все очевиднее, что многие, так называемые "независимые", стоят на содержании одного и того же добродеятеля. Выступают хором, качают одни и те же темы, бьют по одним и тем же политическим фигурам. После иных информационных диверсий вся страна несколько дней бьется в конвульсиях. Это главный признак болезни нервной системы государства.
Ничего не имею против независимой журналистики. Но какое отношение к ней могут иметь редакции, получающие гранты в сотни тысяч долларов? Достаточно прочесть несколько заголовков и сразу становится понятно, с какого "демократического" фонда влиты деньги в тот или иной проект. Так какая же это независимая журналистика?
Повод для хайпа может быть любым. Помните, как в начале года руководство страны закупило в Китае большую партию спецтехники для МЧС. Тогда так называемые блогеры на полном серьезе написали, что пожарные машины это водометы для разгона демонстрантов. И это самое безобидное. Поправки к закону "Об образовании", которые были нацелены на защиту детей от ЛГБТ-пропаганды, они назвали "очередными ограничениями" и "нарушением прав человека". Хотите еще поговорить о "независимости"? Может, лучше о методичках, по которым проводятся информационно-психологические операции над нашим обществом?
Стоит обратить внимание и на то, как нас пытаются спровоцировать и вовлечь в конфликт на Украине. Целый ряд изданий подает сводки с фронтов Незалежной исключительно в интерпретации Киева, что создает устойчивое ощущение того, что где-то в Бишкеке открыт филиал пресс-службы ВСУ. Речь не только про откровенно принадлежащие иностранным государствам СМИ, но и про те, которые громче всех кричат о том, что они "независимые".
Кажется, что никто уже и не скрывает того, что агрессивная риторика направлена только на то, чтобы рассорить Бишкек с Москвой, но и навредить дружбе с Пекином. Количество антироссийских и антикиайский статей увеличивается с каждым днем. Под злобными заголовками абсолютная чушь, но эти помои ушатами вливаются в наше общество. И как-то так это совпало с тем, как одна из стран озвучила планы по сдерживанию России и Китая и открыто объявила программу грантов на финансирование подрывной деятельности. Вот такие странные формы приняла "демократия", "борьба за права человека" и "независимая журналистика".
Отдадим должное расследовательским талантам иностранных агентов. Они получают очень качественные сливы, очень профессионально манипулируют данными. Но есть существенный момент. Вспомните ли вы хоть одно расследование про деятельность прародителей отечественной коррупции, часть которых сейчас фигурирует в деле о попытке государственного переворота. Это ведь колированные отцы приватизации, последствия которой всем нам до сих пор приходится расхлебывать. Они чисты как белый лист? Они почему-то всегда представляются как жертвы политических преследований, даже после того, как их родственники попадаются на крупных аферах с землей, причем признают вину и возвращают присвоенное.
Сложно припомнить, были ли какие-либо попытки разобраться с весьма дорогостоящей недвижимостью в Лондоне, которая, по некоторым данным, была приобретена одним из руководителей временного правительства после передала в бизнесе и сфер влияния в Кыргызстане в 2010 году. Очень уж интересно, почему эти люди не удостоены чести того, чтобы в отношении них было проведено беспристрастное расследование об их богатствах, честно заработанных на государственных должностях с зарплатой 30-40 тысяч сомов. Нет заказа?
А теперь о санкциях, которыми нас так пугают иностранные агенты. Они регулярно угрожают их введением со страниц "независимых" изданий. Любой чих по этому поводу какой-нибудь иностранной персоны моментально подхватывает местный "независимый" хор, пугая народ экономическими последствиями.
При этом очень странно, что они не пишут о том, что нефть, газ, уголь, все продовольствие, одежду и технику мы закупаем у наших партнеров по ЕАЭС и ШОС. У нас ни в чем нет и не будет нужды благодаря сотрудничеству с ближайшими и историческими соседями. За счет грамотной работы с дружественными партнерами в условиях международной турбулентности наша экономика держится достаточно уверенно. Так что санкции это пугалка совсем для других людей, с недвижимостью и банковскими счетами за рубежом. Их вынуждают влиять на политику, проводимую властями Кыргызстана. Как вам такие демократические ценности?
Такова их тактика - вклиниться в вопросы внутренней политики, нащупать болевые точки, накачать общество фейками, деморализовать власть и дестабилизировать обстановку. Во время обострения конфликта на границе с Таджикистаном мы это все видели и прочувствовали на себе, это продолжилось, когда Бишкек и Ташкент искали компромисс по мирному размежеванию, в том числе по Кемпир-Абаду. Нас будут раскачивать под разными предлогами и в разные стороны. К этому наше общество должно быть готово.
До сих пор никто не решался навести порядок на информационном пространстве Кыргызстана. Попытки принять законы об иностранных агентах и СМИ так и не доведены до логического завершения. Но если этого не сделать, нас так и будет трясти и лихорадить после серии фейков, запущенных иностранными агентами. Лечить информационное пространство, восстанавливать нервную систему государства рано или поздно все равно придется. Нас перестанут дергать за ниточки только тогда, когда мы оборвем их и начнем жить по собственной повестке, а не по той, что вброшена извне.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
26.08.2023, 15:12 120606
Геополитические контексты. Психология и последствия
Фото: Depositphotos
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20 августа стало распространяться сообщение Bloomberg, в котором агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что в руководстве России есть группа "ястребов", которая требует от В.Путина введения военного положения и осуществления всеобщей мобилизации.
С одной стороны, этот еще один информационный шаг в общей логике провоцирования расширения конфликта, который все более идет по нежелательному для объединенного Запада пути, с другой - это совершенно новый, категорически радикальный уровень повышения рисков. Возможно, креативная команда Bloomberg, которая выполняла информационную задачу, не понимает в нужной мере смысл транслируемого в информационное поле и ради яркого словца вышла далеко за рамки поставленной задачи. Строго говоря, это было бы лучшим из возможных вариантов. Иначе, если не ошибка, речь идет об информационной подготовке расширения борьбы до масштаба всей части света - Европы", - пишет автор под именем "Грани реальности" на dzen.ru.
Постоянное нагнетание в информационном поле возможности эскалации в Приднестровье, возможности введения "миротворческих" сил Польши и прибалтийских стран в Западную Украину, поддержания военного напряжения на границе с Беларусью - все это укалывается в масштаб текущего конфликта.
Совсем иное - выход на "обсуждение" всеобщей мобилизации в России. Тут нельзя говорить, что это некоторая "симметричная" ситуация с действиями администрации Украины, о чем сейчас также стали активно сообщать информационные ресурсы. Применительно к России такой шаг будет означать расширение конфликта до всей Европы с неизбежным втягиванием Кавказа, Передней Азии и Северной Африки.
Попробуем разобрать данный вброс детально. Он представляется симптоматичным.
Bloomberg - это система информационных ресурсов, которая обслуживает в самую первую очередь глобальный ссудный и торговый капитал, то есть тех, кто строит своих успех на проблемах и рисках других.
В силу логики построения государственных систем принятия решений в каждой стране всегда есть "ястребы" и "голуби". На балансе их позиций и функционирует система выработки важнейших шагов. Таким образом, это не чрезвычайная ситуация, а норма.
Зачем Bloomberg размещает новость, которая не новость? Это информационно-политическая акция - надавить и спровоцировать. Кто первичный адресат, а кто вторичный сопутствующий объект?
Режим военного положения - это особый правой режим, который существует для целей решений геостратегических задач военными средствами и позволяет отступать от законодательства и практики мирного времени.
Может ли данный тезис быть основным мотивом информационного вброса и основной атакой на российское общество?
Такой вариант напрашивается первым, но при рассмотрении не получает должного подтверждения. Скорее это тезис прикрытия и создания дезориентирующего фона. При этом нельзя отрицать желаемой, но не обязательной, побочной цели - спровоцировать рост опасений и паники в российской обществе.
Главный аргумент, почему данный тезис не основная цель информационной акции, выводится аналитически. Значительная и все возрастающая часть социума - это люди, которых война уже коснулась: военнослужащие и волонтеры, работники отраслей экономики и системы управления, обеспечивающие задачи СВО и сопротивление санкционному давлению. Их ежедневная деятельность и в значительной мере жизнь организована в логике мобилизационных задач.
Что принципиально изменит для данной категории переход к правовому режиму военного положения?
Произойдет отмена ряда массовых общественных мероприятий, возникнут более строгие правила перемещения (например, посты контроля документов). Собственно, все. Ровно это мы прошли в рамках COVID, тем более в намного более радикальной форме.
При этом данный шаг ожидаемо прямо и чувствительно затронет значительную часть представителей среднего и высшего класса, относящихся к непроизводственным сегментам экономики: эстрада, медиа, досуговый сегмент, кредитные и валютные операции, ретейл - "лакшери-класс".
Правовой режим военного положения позволяет комплексно решить вопросы потребительской инфляции, биржевых курсовых спекуляций, изъятия ресурсов из реальной экономики через механизмы процентных ставок, а также публичной демонстрации роскоши и социальной диспропорции - то есть основных факторов дестабилизации социума. Решение будет административно-принудительное и исключит свободу извлечения прибыли - работа если и будет продолжена, то в рамках операционной себестоимости и то при регламентируемых внутренних издержках.
При правовом режиме военного положения законным будет правило: "все что не разрешено - запрещено". Таким образом, сегменты и компании, которые не будут задействованы в обеспечении геостратегических процессов, потеряют доступ к ресурсам. Более того, даже использование внебюджетных средств на несанкционированные мероприятия, например - корпоративы, может и, скорее всего, будет вне закона и преследуемо.
Учитывая то обстоятельство, что содержание и формат деятельности в сфере культуры, особенно эстрадной, кино, медиа за долгие 1990-е - 2010-е, за исключением единичных примеров, переключился на сопровождение потребительского прожития, в том числе в имитационной псевдоаристократической форме, то только считанным авторам и коллективам будет что предложить в новых условиях и сохранить за счет этого свою востребованность.
Без сомнения, такие события перевернут жизнь "лакшери-класса", и, возможно, в этом есть некоторый расчет информационной акции - напугать данный сегмент общества и побудить их к каким-то превентивным шагам. При этом сложно представить, что реального может сейчас сделать данный сегмент общества.
Если рассматривать аспект выезда из России, то, как показала практика, и так никого не держат. Другое дело, что за пределами 3-5 городов России представители "лакшери-класса" никому не нужны. В других странах есть свои аналогичные сегменты и дополнительные кадры не нужны. Более того, формат выезда уже попробовали - свою зарубежную востребованность увидели на практике.
Если задача подвигнуть их на либеральную революцию, то как это осуществимо в текущих условиях? Любая значимая попытка реализации явочной демократии (протесты, оспаривание решений военно-политического руководства, неисполнение поручений в рамках профессиональной деятельности в значимых сферах) имеет реальные шансы быть квалифицированной в ключе попытки противодействия СВО или даже как саботажа и государственной измены, что влечет за собой тяжкие последствия для участников.
Дополнительный, но очень весомый в текущих обстоятельствах штрих - задолго до СВО начался рост одобрения образа Сталина со стороны россиян. Уже тогда цифры были ошеломляющими.
Таким образом, если кто-то хочет укрепить единство в российском обществе и пустить всю систему "в галоп", ему стоит спровоцировать бунт "класса лакшери" в текущих обстоятельствах.
Возможно, данный тезис адресован как раз не россиянам, а элитам ЕС. Именно в той логике, что штрихами изложена выше - если такой правой режим будет сделан, то санкционное воздействие на население перестанет ощущаться в принципе, кроме представителей "лакшери-сегмента", кто не будет включен в работу фронта.
В этом есть свой резон: мирные переговоры станут невозможны - только капитуляция социально-экономической системы одной из сторон: или ЕС, или России. Америка на этом кризисе зарабатывает и в итоге поглотит активы или России, или ЕС.
В такой логике сообщение Bloomberg - это убедительная просьба от Вашингтона к ЕС определиться на будущее. И тогда логично введение второго тезиса, намного более серьезного, про всеобщую мобилизацию.
Можно предположить, что идут некоторые процессы поглощения/перетекания активов для компенсации бремени "пустых денег" в системе ФРС и европейцев надо побыстрее "доубедить" в том, что пришло время делать выбор в пользу американского резиденства для своих активов.
Рассматривать версию, что ЕС "уговаривают" активнее использовать свои вооруженные силы для действий под украинским флагом, как основную сложно, как возможную побочную - да, вполне.
ЕС, судя по всему, уже получает приличный объем потерь на украинском фронте. Только потери Польши убитыми оцениваются в 10 тысяч.
При этом в России была только одна волна мобилизации без чрезвычайных мер.
Мобилизационный потенциал России достигает 25 миллионов человек. Для образного понимания - операция "Багратион" - самая крупная наступательная операции в истории человечества была осуществлена четырьмя фронтами: 1-м, 2-м, 3-м Белорусскими и 1-м Прибалтийским. Совокупная численность войск варьировалась от 1,5 до 2,5 миллиона человек в конце операции. То есть 25 миллионов - это 10 наступательных операций уровня "Багратион". Да, есть аспект производства и логистики, но промышленность России как раз сейчас идет вертикально вверх.
Можно, конечно, предположить, что ЕС, будучи крупным по населению субъектом, имеет большие мобилизационные возможности и она сможет надавить на России. Но это не без нюансов и оговорок.
Во-первых, ЕС в отличие от Украины целево не готовили на прямую войну с Россией - командование содействия безопасности армии США (USASAC) реализует соответствующие методические проекты с 2016 года. Едва ли население ЕС понимает необходимость идти на фронт.
Во-вторых, военпром Европы тоже нацелен на деньги, а не подвиг - "Рейнметал" идет в рост, хотя их техника никак себя не проявила на поле боя, если не сказать обратного.
В-третьих, а кого мобилизовать? В ЕС очень непростая ситуация с национальной динамикой и возрастом населения.
Крупнейшие страны ЕС уверенно провалили интеграцию новых этнокультурных групп в общественно-политическую систему. И если в России все религии и культуры идут в ключе общенациональных интересов, что самым красноречивым образом показало СВО, то такое сложно представить, например, во Франции или Германии.
Таким образом, в сухом остатке - на что направлена когнитивная операция, в рамках которой сделан вброс Bloomberg?
Скорее всего, учитывая долгосрочную историческую практику, цель - всеобщая контролируемая хаотизация. По мере роста неуправляемости процессов для США открываются возможности:
- поглощения в своих интересах здоровой части финансового сектора еврозоны;
- переноса в свое резиденство перспективных бизнесов из ЕС;
- реализации новой волны качественной миграции из ЕС.
Учитывая наличие "дубликата" для НАТО в виде AUKUS - бороться за жизнеспособность ЕС нет особого резона.
Добавим к этому, что и США не смогли удачно интегрировать разные этнические группы в рамках социума, а доля опорного белого населения за 2010-2020 сократилась с 223,6 до 204,3 млн человек
Финансовому капиталу не важно, кем править, важна выгода. Но для извлечения выгоды надо иметь лояльное опорное население, и вариант его пополнения из числа европейцев более чем исторически оправдан.
Более того, хаотизация и возможный рост насилия в ЕС - это рынок для ВПК и оборонных частных подрядчиков США.
Вероятно, изначальный план был в том, чтобы ввергнуть в повторный хаос 90-х зону ЕАЭС, но раз не вышло - значит, не справившейся вассал (ЕС) тоже вполне подойдет для роли ресурсного источника.
ЕС в свою очередь продолжает демонстрировать идейно-информационную беспомощность, теряя время.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
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17.08.2023, 16:07 135886
Мегапроект "Один пояс - один путь" отмечает десятилетие
Фото: Shutterstock
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Инициатива "Пояса и пути" была выдвинута председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время выступления в Казахстане в Назарбаев Университете с речью "Развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное будущее" 7 сентября 2013 года. В основе инициативы - строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского пути двадцать первого века. Этот год ознаменован юбилеем масштабной китайской инициативы "Один пояс - один путь", которая основательно поспособствовала интенсивному развитию всех отраслей жизнедеятельности в Азиатском регионе.
За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС", - сказал глава КНР на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в июле этого года.
В конце прошлого года в интервью для СМИ Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал, что Казахстан занимает особое и важное место в проекте "Пояса и пути", ведь именно здесь была инициирована эта программа. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешным примером и ориентиром для реализации инициативы "Пояса и пути".
В этом году на форуме приграничного сотрудничества более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане, подписали коммерческие контракты на более чем 565 миллионов долларов США.
В настоящее время развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тыс. тонн.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечал, что совместное участие в реализации мегапроекта "Один пояс - один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В качестве практической меры Казахстан предложил создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров.
По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Китая достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 миллиардов долларов. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 миллионов долларов.
В мае 2023 года под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел грандиозный саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. В ходе саммита были подписаны 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьская декларация по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и "Перечень договоренностей и инициатив", а также более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящих богатый результат, реальное содержание и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливому и разумному направлению развития.
В 2021 году с целью развития и укрепления отношений двух стран в сфере образования и науки было основано объединение "Дружба выпускников вузов КНР". Сообщество стало уникальной площадкой, с помощью которой молодежь может обмениваться культурными особенностями и опытом, наполняться знаниями и многовекторно разавиваться.
Несколько раз в год выпускники Китая организовывают яркие встречи, настоящие праздничные концерты с национальным разнообразием песен и танцев, с мастер-классами боевых искусств и трогательными воспоминаниями выпускников-друзей. Такие встречи, несомненно, оставляют добрые впечатления и становятся "зернышками" мечты школьника, выбирающего свою дорогу и университет, представляя, какой насыщенной может быть студенческая жизнь в Китае.
Деятельность этой организации очень значима, так как именно выпускники зарубежных вузов чаще всего становятся созидателями изменений и являются соединяющей нитью между двумя странами, которая соединяет экономический и кульутрно-образовательный потенциал.
В рамках инициативы в апреле этого ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Диалог был создан с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.
По словам преподавателей и наставников, даже самых юных казахстанских школьников привлекает изучение китайского языка и учеба в Китае высоким уровнем развития страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения. Студенты получают уникальный опыт и знания, возвращаются домой - и пробуют развивать новоиспеченную идею в Казахстане. По этому пути последовали уже десятки тысяч граждан РК, такая статистика вносит огромный вклад в крепкую международную дружбу на века.
В августе этого года на фестивале "Лето ШОС - 2023" состоялась церемония открытия Базы стран Шанхайской организации сотрудничеств по обмену и взаимодействию в сфере СМИ. Эта платформа информационного сотрудничества создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. В рамках сотрудничества необходимо широко и доступно освещать цели и задачи всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.
Журналист информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY Олеся Кольцова
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?