Провал суперлиги жирных котов от футбола: революция отменяется, но временно

Революция, которая должна была состояться в мировом футболе, временно отменяется. Ожидаемо, но, подчёркиваю, временно. Потому что прецедент создан, почва, что называется, прощупана, а далее, перефразируя Stones, время на их стороне, сообщает информационное агентство REX .

То, что футбол — уже не столько игра людей, противостояние тактик, сколько борьба капиталов, известно давно. Чудеса ещё, конечно, случаются — вроде победы относительно скромного, но, что характерно, не бедного "Лестера" в АПЛ, — но крайне редко. Всё стало окончательно предсказуемо: если Германия, то "Бавария", если Италия, то "Ювентус".

У скромного клуба есть только один шанс пробиться в первый ряд: его должны купить какие-нибудь арабские шейхи. Потому что иначе он сам предмет торговли на арене выживания. Вот есть, к примеру, мюнхенская "Бавария" — и что она? Просто берёт и скупает лучших игроков конкурирующих клубов. Времена, когда какие-нибудь румынская "Стяуа" или югославская "Црвена Звезда" выигрывали главные европейские турниры, безвозвратно прошли. Улетели навсегда, ааа, как голосил в далёком прошлом певец Никита.

И потому богатенькие сделали следующий — предсказуемый — шаг. Они решили отделиться от всех остальных клубов. Мол, пока, нищеброды! Так образовалась Суперлига, куда вошли 12 топ-клубов. Вот этот позорный список: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур", "Интер", "Милан", "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Представители последнего клуба, кстати, ещё глаголят о том, что сохраняют веру в проект.

Мудрый Арсен Венгер — великий тренер — заявил, что у такого турнира изначально не было будущего. Француз прозорлив. Потому что деньги деньгами, бабло баблищем, но на футбол ещё ходят болельщики. У них, в конце концов, есть любимые клубы. Причём не только те, которые выигрывают, но и свои, родненькие. Чаще всего их определяет место прописки, но, к примеру, я встречал в Петрозаводске яростного фаната лондонского "Вест Хэма", а в Полтаве — стопроцентного болельщика французского "Монпелье". И такое бывает, да — нередко.

Понятно, что для крупных воротил футбол неплохо бы отменить в принципе. Сделать два тайма по 15 минут, выгнать на поле суперзвёзд с бешеными контрактами, а перерыв устроить на три четверти часа, чтобы крутить в нём рекламу. Но тут — бывает — взбунтовались болельщики. Эти злодеи постановили, что хотят видеть матчи "Челси", к примеру, не только с "Ливерпулем", но и с "Кристал Пэлэс" и "Шеффилдом".

Впрочем, отчего ж к примеру? Если именно фаны лондонского клуба штурмовали автобус "синих", требуя послать на четыре английских буквы Суперлигу. И маховик закрутился. Вот уже и владелец "Ливерпуля" кается перед фанатами, что подписался на Суперлигу. А те неистовствуют, требуя сатисфакции. Дальше — больше: другие клубы отказываются играть с грандами из Суперлиги". А почему? Да потому что те собирались лишить "малышей" заработков.

Если же копнуть глубже, то по факту все эти "реалы" и "барселоны", "манчестеры" и "миланы" хотели уничтожить таинство футбола как таковое. И это при том, что начальство из УЕФА и не особо-то противоборствовало революционерам. А что до покушения на таинство, то прекрасно об этом сказал легендарный тренер Алекс Фергюссон: "Суперлига — это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером "Абердина", выигравшего Кубок обладателей кубков, — для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. Когда я работал в "МЮ", мы играли в четырёх финалах Лиги чемпионов, и это были особенные вечера".

В общем, Суперлига вряд ли состоится. И какие выводы из этого можно сделать на сегодня? Да те, что в футболе всё точь-в-точь как в реальности. Богатым очень не нравятся бедные. Они их раздражают, бесят прям. Да, использовать их как дойных коров, как тюбики с питанием, ясное дело, можно, но для серьёзных дел важно создать свой элитарный клуб. Вот богатые и устроили бунт. Обычно мятежами занимаются бедные, но тут — вот так.

Вывод второй — то, что людям, несмотря на глобализацию, толерантность и прочее размывание, всё ещё важна собственная идентичность. Да, да, зачастую футбол именно про это. И для фаната "Хартса" по-прежнему главным противником остаются ребята из "Хайберниана", а не эти ваши "Атлетико". Потому что футбол — это самовыражение, а ещё, как бы сейчас ни прозвучало, связь с глубинным, архетипическим. Ты можешь сменить жену и место жительство, но не любимый футбольный клуб. Тут принадлежность не перепишешь. Странно, да, но именно футбольные фаны напомнили, что идентичность — не пустой звук, что социально-экономическая справедливость — конечно, фантом, но не стоит плевать в неё хотя бы публично.

Бой выигран. Взята передышка. Но жирные коты от футбола, как и любые другие жирные коты из иных сфер, продолжат искать способы полного отсечения среднего класса и бедных от капиталов. Они им там ни к чему. В жизни всё как в футболе. Обратное тоже верно.

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