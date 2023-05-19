18.05.2023, 23:16 2506
Си Цзиньпин пожелал процветания и могущества Китаю и государствам Центральной Азии
Фото: Синьхуа
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В эту прекрасную летнюю пору рад встретиться с вами в городе Сиань. Прежде всего, от имени правительства и народа Китая, от себя лично и от имени моей супруги искренне приветствую всех присутствующих гостей.
Провинция Шэньси как отправная точка Великого шелкового пути на Востоке стала свидетелем двухтысячелетней глубокой дружбы между Китаем и государствами Центральной Азии. За тысячелетия народы наших государств, поддерживая тесные связи и обмены, написали блестящую историю Великого шелкового пути и открыли великолепную главу в анналах межцивилизационного диалога.
Провинция Шэньси - моя малая родина, где я 7 лет жил и работал. Меня и мою супругу особо радует, что сегодня вечером есть возможность угощать вас в родной провинции.
Лотосовый сад, где мы сейчас находимся, был перестроен на руинах оригинала династии Тан. Перед нами Терем пурпурного облака - крупнейшее в Китае здание, построенное по древней архитектурной технике.
Только что вам показали церемонию вхождения в город, подражающую церемонии встречи почетных гостей во время династии Тан, в которой отражается широкая душа и толерантность китайской культуры. Уверен, что у вас останется хорошее впечатление.
За годы с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии прошли непростой путь и добились впечатляющих успехов. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы остаемся приверженными принципам взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной поддержки и взаимной выгоды.
Наши межгосударственные отношения совершили исторический рывок от добрососедства и дружбы к стратегическому партнерству и сообществу единой судьбы, внесли позитивную энергию в поддержание мира и развития в регионе, послужили новым вкладом в создание сообщества единой судьбы человечества.
Стратегический выбор в пользу углубления сотрудничества в формате "Китай - Центральная Азия" сделан нами как лидерами, устремленными в будущее, отвечает лейтмотиву мира и ожиданиям наших народов.
Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии.
Как говорится, люди со схожими чертами легко находят друг друга. Китай и государства Центральной Азии объединяют близость народов, созвучие концепций развития и совпадающие цели. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы стремительное развитие Китая дало возможности развития государств Центральной Азии в интересах совместного открытия прекрасных горизонтов сотрудничества.
Предлагаю тост за процветание и могущество Китая и государств Центральной Азии, за счастье наших народов, за здоровье всех присутствующих друзей! Выпьем до дна!
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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15.05.2023, 16:44 26406
Какие вызовы стоят перед странами Центральной Азии
Фото: Алмаз Толеке
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, выступая на форуме ADFIAP, обозначил 4 основных вызова для стран Центральной Азии. Это отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.
Отсутствие выхода к морю ограничивает торгово-экономический потенциал Центральной Азии. Из-за высоких транспортных расходов ВВП стран, не имеющих выхода к морю, в среднем растет на 20% медленнее, чем могло бы быть", - отметил Подгузов.
По его словам, для решение данной проблемы необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в регионе.
Новые железнодорожные маршруты и контейнерные перевозки могут способствовать более эффективной интеграции в глобальные цепочки поставок и снижению транспортных расходов. По этой причине Центральная Азия по-прежнему нуждается в иностранных инвестициях в этот сектор", - сказал глава ЕАБР.
В презентации, которая была представлена участникам конференции, говорится, что евразийский транспортный каркас сейчас расширяется за счет новых железных и автомобильных дорог. Появились каспийские морские порты, аэропорты, транспортно-логистические центры, пункты пропуска через границу.
За последние 10 лет количество контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа выросло более чем в 200 раз", - отметил Подгузов.
Однако, по его словам, для динамичного развития региональных и внешнеторговых связей по-прежнему необходимо упрощение таможенных и пограничных процедур.
Вторым вызовом я считаю водоснабжение и энергетику. Развитие сельского хозяйства, промышленности и прочих секторов требует больше водных ресурсов. Мы считаем, что Центральная Азия должна объединить свои усилия с тем, чтобы более эффективно управлять водными ресурсами", - сказал Подгузов.
Центрально-Азиатский регион имеет один из самых низких уровней эффективности водопользования в мире. Средняя эффективность использования воды здесь оценивается в 2,5 долл./м³, что значительно ниже среднемирового показателя 19,01 долл./м³.
Быстрый рост населения, урбанизация, развитие сельского хозяйства и промышленности - все эти процессы требуют больше воды. Позиция нашего банка заключается в том, что Центральная Азия должна использовать коллективный подход к управлению водными ресурсами в регионе. По оценкам ЕАБР (они совпадают с оценками Всемирного банка и других организаций), устранение существующих недостатков за счет кооперации может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год", - сказал он.
Также Подгузов отметил, что некоторые страны испытывают зависимость от ресурсов.
Несмотря на значительный прогресс в социально-экономическом развитии, некоторые факторы все еще сдерживают экономическое развитие и доходы в Центральной Азии. Ресурсы здесь как раз большой вопрос. Многие страны ЦА все еще зависят от экспорта сырьевых товаров и трудовых ресурсов. Уровень экспортируемых регионом полезных ископаемых составляет 51 процент от общего экспорта. В этой связи необходимо снизить зависимость региона от экспорта минеральных природных ресурсов", - сказал председатель правления ЕАБР.
Он также указал на угрозы, связанные с изменением климата. Страны Центральной Азии относятся к числу наиболее уязвимых в мире к таким рискам.
Другой вызов - это климатические изменения. Центральноазиатские страны являются одними из наиболее уязвимых в мире с точки зрения климатического изменения. Нагрузка на водные ресурсы большая, и она увеличится в 2,8 раза в регионе. Кроме того, в регионе будет наблюдаться большее повышение температуры по сравнению со среднемировым показателем. Это может привести к ускоренному таянию ледников, сокращению снежного покрова, усилению опустынивания, деградации и засолению земель, утрате биоразнообразия и усилению обезлесения", - отметил глава ЕАБР.
Он призвал глобальный бизнес активизировать согласованные действия по снижению этих рисков.
Мы хотим преодолеть эти вызовы, и 10,9 млрд долларов хотим проинвестировать в регион до 2026 года. Фокус будет в основном на Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении. У нас есть несколько проектов в этих странах, у нас есть специальный цифровой фонд, который был создан для того, чтобы цифровая инфраструктура была создана в этих странах", - сказал Подгузов.
Он отметил, что преодоление этих вызовов позволит странам Центральной Азии развиваться еще быстрее.
Напомним, в Алматы сегодня начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP). В мероприятии принимают участие 240 руководителей банков, инвестфондов и институтов развития из 40 стран - участниц Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific, ADFIAP).
01.05.2023, 14:44 29591
"Независимость Тайваня", как огонь и вода, непримирима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе
Фото: Посольство КНР в РК
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За последнее время США, несмотря на решительную оппозицию и строгие протесты, беспричинно вышли за границы дозволенного Китаем, вступили в сговор с властями Демократической прогрессивной партии о.Тайваня. Они попустительствовали встрече спикера палаты представителей США Маккарти с бежавшей в Соединенные Штаты под видом "транзита" главой о.Тайваня Цай Инвэнь, продолжая поставлять оружие и боеприпасы о.Тайваню. Часто приходится слышать странные и абсурдные заявления США о том, что Китай бросает вызов так называемому международному порядку, основанному на правилах, пытается с помощью силы или угроз в одностороннем порядке изменить текущую обстановку в Тайваньском проливе, а также подрывает мир и стабильность в районе пролива. Некоторые страны сбивают общественность с толку, выдавая черное за белое, заявляют о том, будто они против применения силы для изменения статуса-кво Тайваньского пролива, но при этом всячески интернационализируют тайваньский вопрос. Соединенные Штаты и некоторые другие страны, а также тайваньские сепаратистские силы пытаются раздуть тайваньский вопрос, создавая "постоянный разрыв" между двумя берегами. В действиях США обнаружено вероломство и притязание.
Каково историческое происхождение тайваньского вопроса? Остров Тайвань - провинция Китая, с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая. Около в 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на острова Пэнху на Тайване. В 12-м веке китайская династия Сун отправила чиновников на острова Пэнху на Тайване. В 1335 году династия Юань как центральное правительство Китая официально учредила административную власть на Тайване и начала активно управлять. В 1895 году Япония вынудила цинское правительство, потерпевшее поражение в китайско-японской войне, узурпировать Тайвань и острова Пэнху. В 1943 году правительства Китая, США и Великобритании приняли Каирскую декларацию, объявив о возвращении Тайваня и островов Пэнху Китаю. В июле 1945 года Китай, США и Великобритания подписали Потсдамскую прокломацию, подтверждая, что "условия Каирской декларации будут выполнены". В августе того же года Япония объявила о принятии Потсдамской прокламации и безоговорочной капитуляции. Тайвань был освобожден в октябре того же года и вновь вернулся в состав территории Китая. К настоящему времени Тайвань и острова Пэнху вернулись под суверенную юрисдикцию Китая, и их статус в составе Китая подтвержден юридически, политически и фактически. Вскоре после этого в связи с продолжением гражданской войны в Китае и вмешательством внешних сил обе стороны Тайваньского пролива впали в ненормальное состояние многолетней политической конфронтации, и возник тайваньский вопрос.
Каков реальный статус-кво в Тайваньском проливе? Обе стороны пролива принадлежат Китаю, то есть Тайвань является частью территории Китая. Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены. Таков реальный статус-кво в Тайваньском проливе. Возвращение Тайваня в состав Китая является важным компонентом международного порядка после Второй мировой войны, о чем черным по белому сказано в Каирской и Потсдамской декларациях. Принцип "одного Китая" является преобладающим консенсусом международного сообщества и общепризнанным базовым принципом международных отношений, подтвержденным в резолюции № 2758 26-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также политическая основа установления и развития дипломатических отношений между Китаем и соответствующими странами.
Кто пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе? Главными виновниками подрыва статуса-кво в Тайваньском проливе являются сепаратистские силы "независимости Тайваня" и внешнее вмешательство. Сепаратистские силы "независимости Тайваня" игнорируют интересы населения о.Тайваня, отказываются признать "Консенсус 1992 года", воплощающий принцип "одного Китая", непрерывно прилагают усилия, направленные на продвижение "постепенной независимости Тайваня". Они активно внедряют "декитаизацию" и стремятся создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" в целях достижения независимости с опорой на США. Соединенные Штаты и другие силы внешнего вмешательства выдают черное за белое, полностью игнорируют принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и вступают в сговор с сепаратистами за "независимость Тайваня", постоянно размывают и опустошают принцип "одного Китая", бессмысленно поставляют оружие острову Тайваню, дискредитируют Китай как сторону, "меняющую статус-кво", намеренно "используют вопрос Тайваня как инструмент сдерживания Китая", даже сравнивая этот вопрос с кризисом Украины, интернационализируя внутренние дела Китая в целях умышленной провокации конфликтов и подрыва мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе? Принцип "одного Китая" отстаивает статус-кво в Тайваньском проливе. Нарушение принципа "одного Китая" значит изменение статуса-кво. "Независимость Тайваня" непримирима, как огонь и вода, с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. Чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, необходимо безоговорочно придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять "независимости Тайваня" и иностранному вмешательству. Те, кто говорит о мире в Тайваньском проливе, при этом отказываясь противостоять "независимости Тайваня", на самом деле попустительствуют и поддерживает сепаратистскую деятельность, что неизбежно окажет серьезное влияние на мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Остров Тайвань с древних времен принадлежит Китаю, это имеет ясно историческое и четко правовое обоснование. Вопрос Тайваня исключительно принадлежит внутреннему делу Китая, является ядром коренных интересов Китая. В отчете 20-го Всекитайского съезда КПК четко написано: "Тайвань - это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос является собственным делом китайцев, которое должно быть решено самими китайцами. Курс "мирное воссоединение, одна страна - две системы" является наилучшим способом для объединения двух берегов Тайваньского пролива, а также наиболее выгодным вариантом для соотечественников с обоих берегов и китайской нации в целом".
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга и всегда развивают двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства. Президент К.К. Токаев и МИД Казахстана неоднократно публично заявляли, что твердо поддерживают принцип одного Китая и четко выступают против "независимости Тайваня". В сентябре 2022 года в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан главы государств подписали и опубликовали "Совместное заявление КНР и Казахстана по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами". Лидеры наших стран подчеркивают, что cтороны продолжат оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также другим вопросам, представляющим коренные интересы cторон. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, как это гласит резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Казахстанская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме, поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами и все усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения Китая. Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Казахстана и меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития.
2023 год - это первый год очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Пользуясь этой возможностью, Две страны под стратегическим руководством глав государств будут и впредь твердо поддерживать коренные интересы друг друга и углублять сотрудничество в различных областях, совместно защищать международную справедливость и правду, привносить стабильность и позитив в мирное развитие в нынешнее нестабильное время.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
24.04.2023, 18:35 37441
Геополитические контексты. Эволюция роли ЕС
Фото: Depositphotos
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Апрель принес важные новации в геополитический контекст Евразии. Активность объединенной Европы стала давать зримый, при этом обратный от ожидаемого эффект. Чем более энергично ЕС предпринимает геополитических шаги, тем сильнее ослабевает ее международная субъектность, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Изменение статуса ЕС происходит нарастающим темпом с 2015 года, когда объединенная Европа не смогла или не захотела добиться от Киева реализации "Минских соглашений" по Донбассу. Процесс развивался длительное время, при этом его до самого последнего времени удавалось маскировать медийными средствами и инструментами публичной дипломатии, поддерживая образ международной субъектности ЕС.
Не должно было произойти сенсации и в текущем месяце. Однако еврочиновники сами сконструировали свой провал. Речь идет об обстоятельствах визита главы Франции и главы Еврокомиссии в Пекин.
Заблаговременно созданный медийный ажиотаж от предстоящего визита, громко озвученные реляции о том, что ЕС намерен повлиять на позицию Китая, в сочетании с фактическим отсутствием стратегической глубины в планировании, которая уже привела Европу к хроническому отсутствию созидательной международной повестки, дали обескураживающий эффект от визита.
Урсула фон дер Ляйен была полностью проигнорирована и досрочно завершила поездку, Макрон на ходу трансформировал свой дискурс по ключевым геополитическим вопросам. Ни первое, ни второе, справедливости ради, не означает, что ЕС или Франция сущностно пересмотрят в ближайшее время свою линию поведения, но столь грандиозное фиаско европейской дипломатии очень четко показывает новый статус Европейского союза: ЕС на мировой арене больше не важен и едва ли существует в качестве субъекта.
Сама по себе конфигурация визита вызывает много вопросов, хотя, возможно, это и соответствует внутренней логике ЕС. Если в страну с двусторонним визитом отправляется глава государства, то не понятно, зачем одновременно в рамках этого же визита отправлять главу наднационального объединения, в которое передана значительная часть суверенных прав стран-участниц. Равно и наоборот, если происходит визит руководителя наднационального образования, то зачем его совмещать с визитом главы одного из государств-участников?
Глава Еврокомиссии в текущем периоде отрабатывает в первую очередь геополитическую повестку объединенной Европы. Именно в плоскости геополитики лежат текущие и перспективные ключевые сложности для развития ЕС.
На текущем этапе Европейский союз заявил и пытается достичь две противоположные, если не сказать взаимоисключающие цели. С оной стороны, ЕС необходимо сохранить роль одного из ключевых торгово-экономических партнеров для других макрорегионов и ведущих экономик мира. С другой стороны, ЕС потерял свою геополитическую инициативность и следует за американо-британским союзом, реализуя практику грубого давления на иные страны. Первая задача обуславливает необходимость умения идти на компромисс, готовность слушать и слышать Пекин. Вторая - ведет к безапелляционному занятию жесткой и ультимативной позиции в свете сформировавшегося стратегического союза Росси и Китая, роста ШОС.
ЕС, бесспорно, важен для Китая как рынок сбыта, но КНР больше не просто "фабрика", как это было в 1990-х и 2000-х. Китай сегодня - это государство, создавшее множество передовых отраслей экономики и активно инвестирующее во все регионы мира, особенно в те, где все меньше успехов у ЕС и американо-британского тандема. Китай благодаря инструментам планового управления реализует долгосрочные стратегии, инвестирует в будущее при работе с партнерами по ШОС, в Африке, Латинской Америке, Юг-Восточной Азии. Такой подход практически обнуляет возможность санкционного давления на Пекин: ситуационные потери от возможных санкций - это лишь сопутствующие издержки на пути развития. В геополитическом арсенале Еврокомиссии в отношении крупных экономик в настоящее время кроме тактических по своим прямым результатам инструментов санкций ничего нет. У Брюсселя нет ни одного стратегического инструмента, который мог бы на среднесрочную перспективу принципиально изменить условия функционирования другого значимого субъекта международных отношений и вынудить в ущерб своим интересам принять требования ЕС.
Почему ЕС так "ошибается"? Во-первых, сказываются последствия модульно-кейсового подхода к обучению в рамках болонского процесса, нет целостности в понимании истории, экономики, отсутствует системное мышление. Евробюрократы не переосмысливают роль и возможности ЕС в объективных обстоятельствах, действуют инерционно. Во-вторых, ЕС потерял технологическое лидерство, которое у него было. КНР в сочетании со своим партнерами по ШОС не только не уступает, но и превосходит ЕС по критическим для современного технологического уклада отраслям экономики и науки: телекоммуникациям, микроэлектронике, конструктивным материалам, биотехнологиям, аэрокосмической отрасли, финансовому сектору, средствам производства и технологическому оборудованию, военной промышленности, автомобильной промышленности, сельскому хозяйству, энергетике. У ЕС нет позиций, которые были бы критическими и их невозможно было бы получить от других, не европейских поставщиков.
ЕС в 1990-х и 2000-х - это глобальная пирамида, которая была сильна ожиданиями грядущего успеха. Евроструктуры активно транслировали вовне и убеждали мир в том, что успехи лидирующих экономик Европы масштабируются как в будущее, так и пространственно по мере расширения союза - вновь включаемые страны быстро будут доводиться до уровня лидеров и вносить свой вклад в успех ЕС.
Реальность оказалась строже. Первое, территориальный рост исчерпал себя. Тех, кто хочет вступить в ЕС, очень сильно не ждут в союзе. Турция отказалась от намерений сама. Второе, быстрый рост числа стран размыл эффективность и перегрузил систему внутренними дотациями. Вошедшие страны остаются хронически и глубоко дотационными, о чем свидетельствует отчетность Еврокомиссии. По итогам 2020 года наибольший дисбаланс по показателю вклада в общий бюджет к получаемым дотациям из него у Польши - 1 к 3. В 2020 году Польша получила из общего бюджета больше, чем какая-либо иная страна ЕС - 18 млрд евро, а внесла 5,7 млрд. Румыния внесла 2,2 млрд, получила 7 млрд. Третье, поэтапная утрата лидерства в промышленных и научно-технических направлениях. Четвертое, рост общей закредитованности экономик. ЕС нарушает свое же бюджетное правило для зоны евро - страны - участники валютного союза не должны иметь долг выше 60% от ВВП. Франция, которая является одним из ключевых доноров, перешагнула отметку в 113%, Германия находится на уровне 66%. Валовой госдолг стран евро находится на отметки 97% их совокупного ВВП. Пятое, санкции ударили по ЕС. По итогам 2022 года ЕС получил рекордный отрицательный баланс в торговле - на уровне минус 400 млрд евро.
Динамика 2023 года не позволяет ожидать смены указанных процесса в лучшую для ЕС сторону.
Не менее противоречива диспозиция целей у Франции. Макрон, с одной стороны, стремился в рамках визита в Пекин поддержать национальную экономику, потому в делегацию включил большую группу представителей бизнеса. С другой, продолжал надеяться на то, что сможет добыть себе роль модератора украинского кризиса и глобального политического игрока между Большим Востоком и Западом. Для решения первой задачи, повторимся, нужна гибкость и компромисс, которого Франция в текущих условиях лишена или лишила себя сама в ходе серии ошибок, вызванных показательно оппортунистическим поведением элит. Для второй - ресурс "за спиной", которого также нет. Подушевой ВВП стагнирует. Париж был фактически простилем, и это было известно в Пекине.
В этой связи не понятно, зачем перед началом визита было сообщено, что президент Франции передаст главе Китая послания от администрации Зеленского и администрации Байдена, когда Пекин демонстративно отказал в контактах обоим ранее?
Противоречивые и непоследовательные действия Парижа по итогам визита, в частности заявления о том, что проблемы Тайваня - это не вопрос Европы, а также вето Франции на план коллективного приобретения ЕС боеприпасов для Украины, подтверждают отсутствие ресурса и стратегической глубины планирования у объединенной Европы.
Не стоит ожидать, что Франция повернет к самостоятельной лини, для этого во главе страны должна быть национально ориентированная и относительно автономная в своих действия и ресурсах группа.
При этом де-факто произошло обнуление геополитической субъектности Европейского союза. Из игрока он быстро превращается в межгосударственный клуб, каковых много в современном мире - от СНГ до Андского сообщества.
После данного визита все больше, а возможно, и исключительно любые контакты со странами ЕС будут только на уровне столиц. Это приведет к дальнейшей фактической, а потом и юридической дисфункции механизмов общей политики ЕС.
ЕС без единых функций, то есть обязательных к исполнению наднациональных решений, потеряет единственный свой смысл - перераспределения благ. Это значит, что все новые страны, которое так и не смогли перестать быть балластом для нескольких экономик-доноров, будут оставлены один на один с реалиями новой этатистской глобализации, о которой мы писали ранее.
Дальше можно ожидать новой волны миграции из Южной и Центральной Европы в корневые страны - доноры ЕС, прекращения шенгенского режима (такой механизм прописан в соглашении) и каскадной фрагментации зоны между "старой" Европой и ШОС.
Чем больше хронически дотационные Польша и Румыния тратятся на вооружения в рамках геополитической игры американо-британского тандема на фоне роста социально-экономических проблем во Франции и Германии, тем вероятнее реализации нашего фаталистичного прогноза.
Европейские страны из числа бывших участников Совета экономической взаимопомощи слишком активно и недальновидно вовлеклись в большую геополитику. Этим они сожгли репутационные мосты. В демографическом, экономическом и пространственно-территориальном отношении в условиях 5-го, и тем более 6-го, технологического уклада они не интересны центрам глобального роста.
Для получения передовых кадров из центрально- и восточноевропейских стран ЕС, которые там, возможно, есть, любому игроку, например союзному государству/ОДКБ, достаточно объявить программу переселения для защиты от гендерной вульгаризации: ввести специальный режим беженцев с выдачей вида на ПМЖ для семей, подвергшихся насильственной пропаганде и трансгендерному давлению в отношении несовершеннолетних. Это вымоет динамичное и конструктивное население и поставит вопрос о каких-либо перспективах развития региона на среднесрочную перспективу.
11.04.2023, 12:46 50826
Период полураспада украинского кризиса: есть ли реальный шанс не повторить судьбу Сомали?
Фото: Depositphotos
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СВО трансформируется в войну за украинское наследство, если оценивать данный военно-политический конфликт в категориях Realpolitik, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Первоначально СВО запускалась по модели, близкой к концепту "гуманитарной" интервенции. Ставилась задача снятия жизненных рисков для России, устранения военного давления на отделившиеся территории с минимально возможными изменениями территориальных границ Украины. Вопрос о включении новых территорий в состав России - это уже последующее развитие событий и эволюционирование целей СВО под давлением внешних факторов.
Переход вооруженных сил России к стратегической обороне осенью 2022 года и выстраивание линии обороны по Днепру - это не признак близкого поражения, а согласие Кремля с тем, что война будет до безоговорочной капитуляции.
Коллективный Запад до сих пор очень надеется, во всяком случае в рамках заявлений официальных лиц, что это будет капитуляция Кремля. Но для этого в России должна произойти вторая перестройка с катастрофическим падением уровня жизни, коллапсом системы управления, распадом общества и переключением внимания индивидов на личное выживание. Без потрясений уровня перестройки даже гипотетически невозможно всерьез рассматривать возникновение ситуации, которая позволит Западу добиться не то что репараций, но и отказа России от целей СВО.
В этом ключе действия коллективного Запада предельно последовательны: от срыва мирных переговоров до масштабных поставок старых вооружений. В их видении задача Украины - не побеждать, а держаться, пока идет подбор ключей к запуску перестройки № 2.
Первоначальный расчет был на валютно-финансовые механизмы и санкции. Вторая надежда была на массированные и разнонаправленные информационно-психологические кампании - от недовольства по итогам переговоров в Стамбуле и отходом от Киева до попыток спроецировать бунт на фоне частичной мобилизации. Эти раунды не принесли успеха.
Анализ публичного информационного поля указывает на то, что текущая основная ставка делается на успех украинского контрнаступления, которое должно принести большие потери российским силам и вынудить пойти на переговоры о мире на западных условиях. Сами переговоры, в свою очередь, должны стать "запалом" для революции в России, которая и приведет к настоящему геополитическому поражению, то есть реализации целей войны Запада против России.
В связи с тем что западные политики и аналитики долго говорили о своем стремлении вызвать революцию в России, вероятно, их в итоге услышали в Кремле и приняли данный сценарий всерьез. Исходя из публичных материалов можно предположить, что обе стороны придерживаются мнения, что единственная возможностью для реализации замысла пентагоновских стратегов - возникновение некоторой ошибки при активных наступательных действиях российских сил, которую можно будет использовать для успешного контрнаступления сил под флагом Украины.
Если данные выкладки верны, совершенно закономерен отход вооруженных сил России с части территорий на правом берегу Днепра и переход к стратегической обороне на фоне все более мощной работы ВПК страны и наращивания сил армии.
Днепр - это одна из крупнейших рек Европы. В истории войн индустриальной эпохи было 3 сражения с форсированием данной водной преграды: во время Гражданской войны (1920), при наступление германо-румынских войск на Крым и при освобождении Советской Украины в 1943 году.
В Гражданскую войну корпус под командованием Блюхера в ходе оборонительной операции нанес поражение силам белого движения и лишил их стратегической инициативы.
В 1941 году 11-я армия Манштейна с приданной 3-й румынской армией, итальянскими и венгерскими соединениями более 2 недель проводили операцию по форсированию Днепра как раз в районе Каховки. Несмотря на общее благоприятствование ситуации войскам противника, ряд удачных для них стечений обстоятельств, перевес в техническом оснащении, после овладения плацдармом и закрепления на левом берегу враг вынужден был почти на 2 недели остановить войска для восстановления.
Третье сражение с форсированием Днепра было одним из крупнейших сражений 1943 года в рамках операции по освобождению Советской Украины. К сражению советские войска подошли с 5-кратным превосходством в артиллерии, 1,5-кратным перевесом в авиации и 2-кратным превосходством в личном составе.
Теперь Пентагон, согласно информации, которая подается как "инсайд" украинскими ресурсами, требует провести 4-ю операцию такого рода. Активно распространяется различный визуальный контент о насыщении украинских сил бронетехникой, формируется ощущение предстоящей грандиозной победы.
Предположим, что все это - крупная информационно-психологическая операция, которая включает в себе демонстративное раскачивание и Молдовы, заявления со стороны Польши и Румынии о территориальных планах в Украине. Цель данной операции - заставить российские силы сдвинуться с укрепленного левого берега и дать шанс прокси-силам НАТО под украинским флагом нанести им неприемлемый урон.
Вся техника, что идет от Запада в Украину, - не амфибии. Все это при форсировании реки надо будет перевозить дополнительными плавсредствами или переправлять через наведенные мосты. Как это сделать в условиях полного доминирования российских сил в авиации и всех средствах огневого поражения? Советские образцы БТР и БМП плавают, но Днепр - огромная река с активным течением, шансы переплыть на такой технике едва ли значительные. Так или иначе нужны инженерные сооружения.
Задача западного блока - заставить армию России перейти в масштабное наступление. Если они смогут добиться этого, то появляется шанс выйти на сценарий, изложенный на страницах The Atlantic, когда Украина теряет территории, которые уже включены в состав России, а Россия как бы добровольно отказывается от своих замороженных активов.
Если изложенный в The Atlantic сценарий будет реализован, то Украина перейдет к поствоенной стадии. Страна перестанет получать новые кредиты, которые сейчас идут на погашение процентов по прежним заимствованиям, и останется один на один со все более жесткими требованиями МВФ, отсутствием экономики и полным безразличием "партнеров". Вероятно, это приведет к постоянному кризису управляемости и создаст условия для запуска Польшей и Румынией контролируемых провокаций, после которых можно будет провести "гуманитарную" операцию и реализовать территориальные амбиции. Скорее всего, Молдова также будет полностью занята, более того, румынский язык там стал официальным.
Совместные закупки вооружений Румынией и Польшей - это не для войны с Россией, а для сдерживания возможных попыток истощенных ВСУ отбить свои бывшие территории.
Румыния и Польша намерены совместно закупить до 1400 южнокорейских танков. Цифра грозная, но за год СВО силы под флагом Украины потеряли кратно больше. При этом все, что выпускает ВПК России, - это техника, проверенная в реальных боях, техника Южной Кореи - это исключительно "полигонные" образцы.
Оставшаяся после инкорпорации территорий Румынией, Польшей и, вероятно, Венгрией часть современной Украины будет отвечать по всем долгам, решать проблему стремительного выезда населения. В этих условиях вариант превращения страны во второе Сомали вероятен.
Если западный блок не сможет спровоцировать Россию и она продолжит стратегическую оборону с постоянным наращиванием уровня роботизации армии, то к осени, когда США полностью погрузятся во внутренний конфликт демократов и республиканцев, станет возможным сохранение Украины как государства через принятие условий демилитаризации, нейтрализации и смены правящего класса.
Польша, Румыния не смогут ничего предпринять, так как не только войска России будут во все возрастающей силе, но и украинские подразделения, возможно, не испытают таких потерь, как при активных наступательных действиях, и не будет вакуума силы на западе страны.
Сценарий стратегического удержания за последнее время стал более вероятным. Это связано с восстановлением баланса на "белорусском балконе" - самой важной в стратегическом отношении территории между Европой и Азией с 14-го века до наших дней. Возвращение ядерного потенциала закрывает вероятность вовлечение Беларуси в войну через провокацию американских прокси - Польши и Балтийского конгломерата.
20.03.2023, 19:49 75691
AUKUS: Стабильная дуга нестабильности
Фото: Depositphotos
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Австралия -страна-континент с мизерным населением в районе 25 миллионов человек, 44% территории - пустыни и аридные территории, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
ВВП Австралии по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году был 19-м среди стран мира, немногим опередив показатели Польши (20-е).
Надо ли стране с такими экономическими и демографическими показателями строить крупный подводный атомный флот - вопрос риторический.
В настоящее время в мире 6 государств с атомным подводным флотом - Россия (№6 по ППС ВВП), Китай (№1), США (№2), Великобритания (№10), Франция (№9) и Индия (№3). Показатель ВВП по ППС Великобритании в 2,3 раза превосходит показатель Австралии. У Великобритании сейчас 10 подводных лодок с атомным реактором: 4 стратегических типа «Авангард», 6 многоцелевых типа «Астьют». Еще 2 лодки типа «Астьют» должны быть построены . У Франции аналогичный состав с 9 кораблями. У Индии в настоящее время только 1, хотя и есть планы построить 6 и взять вновь в аренду корабль у России.
Австралия планирует приобрести 3 многоцелевые лодки типа «Вирджиния» и построить совместно с партнерами 8 перспективных многоцелевых субмарин типа SSN-AUKUS, то есть иметь многоцелевых ударных подводных лодок большем, чем у Британии. На данный грандиозный проект Австралия готова потратить от 268 до 368 млрд долларов США.
О перспективных субмаринах SSN-AUKUS сейчас известно лишь то, что они станут крупнейшими и наиболее мощными в своем классе для британского флота (Великобритания также получит данные корабли на вооружение).
Ударная АПЛ, а именно такие корабли заявлены к созданию Австралией, - это средство противоборства с флотом противника, то есть сдерживания стратегических амбиций другой страны.
В идеале одна лодка должна иметь возможность остановить целый флот противника. Именно для этих целей торпеды и ракеты могут быть оснащены ядерным зарядом. Глубина работы, скрытность движения и автономность (недели в подводном положении) в сочетании с мощным вооружением обеспечивают сдерживание противника, который доминирует в иных видах кораблей - в первую очередь в авиационных группах, тяжелых десантных кораблях и надводных ракетных крейсерах, а также защиту своих стратегических подводных ракетоносцев.
Единственный флот, который можно сдерживать таким числом ударных АПЛ, - это активно строящийся флот КНР. Все остальные ударные авиационные группы, которые физически существуют в мире, находятся в составе флотов Британии, Франции и США. У Франции нет амбиций в Океании и ЮВА, им бы что-то удержать в Африке, остальные две страны- это и есть AUKUS. Российский авианесущий корабль «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - это тяжелый ракетный крейсер с авиационным вооружением. Его главная задача состоит не в глобальной экспедиционной проекции силы (для этого нужны атомные авианосцы, чтобы снять уязвимость по дальности действия), а в том, чтобы быть опорным звеном обороны для своего флота и исключить успех со стороны даже значительно превосходящего противника.
Такие же задачи выполняет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (серия «Орлан», второй корабль «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию) и атомные подводные лодки серии «Антей». Все эти корабли создавались с целью размещения на них тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса «Гранит». Вероятность отражения атаки «Гранитов» крайне низкая за счет скорости ракеты, интеллектуальной системы маневрирования, системы постановки помех и режима полета над водной гладью (в 25 метрах), при котором сама поверхность воды создает помехи для наведения ПВО. Ракета может нести ядерный фугас.
Для сдерживания России данный флот не поможет.
Так зачем Австралии все это? Дело в том, что главкомом вооруженных сил по Конституции Австралийского Союза (статья 68) является генерал-губернатор, который, в свою очередь, является подчиненным монарха Великобритании. То есть Австралия - это выносная база Великобритании, и лодки будут обслуживать цели англо-американского сдерживания Китая в ключе излюбленной стратегии «Анаконды» - опоясывания морскими базами континентального противника. Китай сильно вырос технологически, Южной Кореи и Японии, очевидно, не хватает, потому стали формировать новую опорную базу - Австралию.
Насколько революционные изменения ждут Австралию,видно из текущего состава флота страны: миноносцы, фрегаты, тральщики, сторожевые катера и дизельные подводки. Все это - корабли для охраны ближних вод, что и надо для страны, которая не играет в большую геополитику. Или которую не играют.
При такой невероятной милитаризации Австралии за лодками пойдут массированные закупки авиации, ПВО, средств глобального обнаружения, противоракет и пр. Ведь базы ядерного подводного флота - цель главного приоритета в случае конфликта, и раз они будут, их надо будет прикрывать.
Можно предположить, что основная задумка «инициативы» с лодками - попытаться втянуть КНР в гонку вооружений и измотать ее, как это удалось сделать с СССР, до той степени, что станет возможным запустить цветную революцию «Тяньаньмэнь-2».
Рейган использовал против Советов ход с космической программой СОИ. Вполне возможно, что идея с ультрамилитаризацией Австралии- это тот же прием, только адаптированный против Китая.
Если хоть одна ядерная подводка будет передана Австралии, все будут считать, что у Австралии появились носители ядерного оружия, которые находятся под прямым управлением Пентагона, но могут действовать не под американским флагом. Тоже самое, что происходит сейчас в Украине,- воюет НАТО, а флаг Украины.
При таком шаге будет нарастать гонка вооружений в ЮВА, обострится борьба за побуждение стран региона к однозначному выбору стороны противоборства.
14.03.2023, 16:44 86056
Смена опорных игроков в силовой компоненте западного блока? Геополитические контексты
Фото: Depositphotos
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Информационный контекст позволяет высказать предположение, что в западном блоке (под этим выражением будем понимать всю совокупность двух- и многосторонних военных союзов под эгидой США) происходит ротация ключевых опорных стран - производителей и поставщиков вооружения, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Публичная информация за последние несколько лет по тематике международного военно-технического сотрудничества может быть интерпретирована как свидетельство потери Францией и Германией роли кузницы основных конвенциональных вооружений для союзников.
Франция - страна западного блока, действия которой до недавнего времени (как минимум еще при Саркози) не были прямо обусловлены интересами трансатлантического единства Британии и США. И Франция - серьезный конкурент в сфере военно-технического сотрудничества и экспорта вооружений, который обладает научно-технической базой для обеспечения собственного военно-технического потенциала и трансфера силовой компоненты партнерам.
Военно-промышленный комплекс Франции производит все - от стрелкового вооружения до ядерных стратегических подводных лодок, атомных авианосцев. Франция в рамках консорциума Airbus производит и военно-транспортный А-400М, который способен обеспечить дальнюю переброску сил. Франция не умеет производить только стратегические бомбардировщики.
По некоторым направлениям - тяжелые десантные корабли (они же экспедиционные базы типа "Мистраль") - Франция претендует на мировое лидерство.
Таким образом, при наличии политической воли и благоприятных исторических обстоятельств Франция гипотетически может сформировать вокруг себя альтернативную версию Запада, которая будет способна самостоятельно подкрепить свою политическую позицию военным потенциалом.
Именно Франция регулярно инициирует рассмотрение вопроса о независимых от Вашингтона европейских вооруженных силах.
Англо-американскому конгломерату не нужна альтернативная версия Запада. Автономность Франции, ее влияние в Европе, возникшие при Гельмуте Коле и Ангеле Меркель амбиции Германии, видимо, убедили Лондон и Вашингтон пересмотреть расстановку ролей в западном блоке. Для "оптимизации" политической позиции Парижа и Берлина, вероятно, было принято решение понизить их самостоятельность в сфере ВПК. Франция начала терять ключевые контракты на экспорт военной техники, а германский ВПК был подставлен под неизбежные репутационные проблемы в рамках украинского кризиса. Именно немецкая уничтоженная техника будет демонстрироваться через медиа всему миру, а не американская.
Лондон и Вашингтон создали новый альянс AUKUS и добились расторжения заказа Канберры у Франции 12 ударных подводных лодок на 66 млрд долларов. Ранее под давлением "союзников" Франция разорвала контракт на строительство 4 кораблей класса "Мистраль" для России. Этот контракт был крайне необходим Франции.
Очень показательна позиции Польши - прокси-страны Лондона и Вашингтона. Варшава приняла на 2023 год исторически рекордный военный бюджет и объявила о грандиозной программе перевооружения на основе техники американского и южнокорейского производства.
Встает вопрос: а как же европейская солидарность и "современная" немецкая и французская техника? Ведь Варшава смогла развить экономику в первую очередь благодаря дотациям от ЕС, то есть той же Германии и Франции. Судя по всему, так же, как и французские вертолеты H225M Caracal концерна Airbus Helicopters. В 2016 году Польша отказалась от приобретения 50 машин данной модели.
Такая политика Вашингтона обоснованна и рациональна, если посмотреть на нее через данные по доле стран в мировом рынке вооружений с 2006 по 2020 год. У Франции и Германии были большие успехи в этот период, которые с учетом амбициозных претензий на самостоятельность Европы в мировой политике, вероятно, стали восприниматься в западном блоке как геополитическая проблема.
Ниже приведены данные на основе методики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о крупнейших странах - экспортерах вооружений (в % от мирового рынка) за периоды 2006-2010 годы, 2011-2015 годы и 2016-2020 годы.
|
2006-2010 годы
|
2011-2015 годы
|
2016-2020 годы
|
США - 29
|
США - 33
|
США - 37
|
Россия - 22
|
Россия - 25
|
Россия - 20
|
Германия - 11,0
|
Китай - 5,9
|
Франция - 8,2
|
Франция - 7,1
|
Франция - 5,6
|
Германия - 5,5
|
Великобритания - 4,1
|
Германия - 4,7
|
Китай - 5,2
|
Китай - 3,6
|
Великобритания - 4,5
|
Великобритания - 3,3
|
Нидерланды - 3,0
|
Испания - 3,5
|
Испания - 3,2
|
Испания - 2,6
|
Италия - 2,7
|
Израиль - 3,0
|
Италия - 2,1
|
Украина - 2,6
|
Южная Корея - 2,7
|
Украина - 1,9
|
Израиль - 2,0
|
Италия - 2,2
Если Франция и Германия не найдут выхода из сложившейся ситуации, они имеют все шансы попасть в цикл сужающихся технологических возможностей в сфере ВПК, и про мечты о единой самостоятельной и влиятельной Европе можно будет забыть. Собственно, кроме Франции и, возможно, Германии такая Европа в настоящее время не сильно кому-то и нужна.
Потеря контрактов - это не просто потеря доходов и влияния на страны-реципиенты, есть более весомый стратегический аспект.
В медиа редко поднимается аспект производственного опыта.
Кроме научных школ - устойчивой системы производства нового знания и воспроизводства научных кадров, способных к созданию нового знания (не равного просто специалистам с научными степенями в вузах), существует понятие производственной школы. Производственная школа - это практика, культура и методика воспитания и восполнения производственных коллективов, которые могут воплощать в серийной продукции новые разработки.
В 90-х и 2000-х в российских медиа появлялись сюжеты о проблемах национального ВПК. Ставился вопрос, почему Россия демонстрирует потрясающие новинки на военных форумах, но их нет или почти нет войсках. И давался ответ: чтобы создавать современные вертолеты серийно, необходимы команды высококвалифицированных и опытных (то есть наработавших практику создания конкретной модели техники) работников. Такой коллектив может сложиться только в условиях долгосрочного заказа на данный вид техники. Любая новая техника - от легкового автомобиля до ракеты-носителя имеет при своем создании "болезни роста": недочеты проектирования, сложности с некоторыми необходимыми технологиями в условиях серии, ненаработанный опыт эксплуатации и прочее. Общепринято, что невозможно создать сразу идеальный образец, к нему можно прийти только по итогу некоторого периода времени путем поэтапного устранения выявляемых проблем. А для этого техника должна производиться, эксплуатироваться и доводиться до целевого состояния. Именно поэтому в начале создается опытная серия, которая поступает в учебные центры, где в ходе эксплуатации устраняются недочеты.
Этим объясняются те сложности, которые были в ходе первой военной операции в Чечне: военные предпочитали использовать Ми-24, который был ветераном вооруженных сил, а не Ка-50/Ка-50-2. Причина в том, что у Ми-24 на тот момент был во много раз выше показатель наработки на отказ (время между поломками), чем у новинки. А такая разница в данном ключевом показателе объяснялась тем, что за годы эксплуатации и практики его обслуживания в конструкции Ми-24 были устранены все недочеты и учтены нюансы.
СВО показывает доминирование уже Ка-52 и Ми-28Н, которые к данному времени благодаря серийному производству и активному использованию в войсках были доведены до целевых показателей.
Теперь вернемся к Франции. Что значит отмена контракта на 12 лодок? Это значит, что производственный блок французской Naval Group будет простаивать и терять квалификацию. Выход на пенсию опытного персонала может привести даже к разрушению производственной школы. И тогда вопрос финансирования становится вторичным - Франция физически может утратить возможность создавать технику данного класса.
Потеря школы может быть необратимой. Создание школы - как конструкторской, так и производственной - это всегда исторически уникальный процесс. Для его реализации необходимы не только экономические обстоятельства, но и наличие так называемых суперспециалистов, то есть лидеров отрасли мирового значения. Возникновение таких специалистов имеет в себе фактор исторической случайности - невозможно запланировать рождение Павла Сухого, или Михаила Янгеля, или Сергея Королева. Можно лишь создать условия, при которых при возникновении такого таланта он попадет в благоприятную среду и сможет реализоваться. Но такой специалист может и не возникнуть.
Красноречивый пример - нынешняя Германия. При всех общеэкономических успехах ФРГ не смогла вернуться на ведущие позиции в военном авиастроении или ракетной технике.
03.03.2023, 20:54 96156
Оружейное лобби - что в имени тебе моем?
Фото: Depositphotos
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В информационной повестке западного блока по украинскому кризису выделяется несколько направлений, связанных с производством и поставкой вооружений в зону конфликта, а также накоплением стратегических резервов для ожидаемого кризиса в Юго-Восточной Азии, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Первое - вопросы истощения запасов вооружения и "беззащитности" НАТО перед Россией. Второе - дискуссия о поставке основных боевых танков и фронтовой авиации собственного производства в зону конфликта.
Оба направления дискуссии решают как тактические, так и стратегические задачи. Тактические цели - так или иначе связаны с поддержанием готовности украинского режима продолжать конфликт и жертвовать своей страной.
В стратегическом отношении, дискуссия про "беззащитность" НАТО и передачу украинским силам всех резервов боеприпасов - это классика манипуляций общественным мнением со стороны ВПК из периода Холодной войны.
Именно через образ слабости и уязвимости США, создаваемый через публичные выступления, СМИ и кинематограф, оружейные лоббисты десятилетиями держали американское общество в состоянии панического страха перед СССР. Картина тотального превосходства СССР во всех видах вооружений, особенно стратегического, была верным инструментом публичного прикрытия оборонных трат.
Логику никто не включал: как СССР, переживший такие разрушения, может менее чем за поколение добиться доминирования над США, которые война обошла стороной и которые смогли нарастить за время конфликта свою экономическую мощь?
Достижение первого соглашения по ограничению стратегических вооружений в 1972 году (ОСВ - 1) как раз и стало результатом того, что потенциал СССР в абсолютных числах начал приближаться к показателям США, а за счет конструктивных новаций (например, быстрый шахтный страт, подводные и высокомобильные колесные системы) были устранены преимущества от наличия сети американских военных баз по миру.
Достижение паритета возможности взаимного уничтожения никак не смутило американское оружейное лобби, а напротив - обеспечило новые сюжеты для обоснования бюджетов. Теперь кроме трат на численное воспроизводство военной техники появился бизнес на НИКОР проектах, все более фантастических.
Сначала это были самолеты с вертикальным взлетом, потом самолеты с обратной стреловидностью крыла из композитов, потом авиационные платформы для достижения быстрого сверхзвука и гиперзвука, потом орбитальный комплекс ПРО, самолеты и вертолеты невидимки и пр. Все супероружие, что нам сегодня подают медиа как "технологии XXI века", зародилось в чертежах инженеров не позднее 80-х. годов прежнего столетия.
США в 1958 году выделяли 80% общемировых расходов на военный НИОКР, а к 2015 "снизились" до "скромных" 60%. Кроме бюджета Пентагона есть еще ассигнования на оборонные цели у смежников - например, Министерства энергетики. Подробнее можно посмотреть тут.
Помнить об этих цифрах стоит и в контексте дискуссий об особой культуре инноваций в США, созидательной силе гаражных стартапов, рачительности и эффективности корпораций. Особая инновационная культура США - это безмерные оборонные НИОКР, а гаражи - это организации под эгидой DARPA.
При этом всегда в публичных речах США "отставало", "отстает" и сейчас. Красноречивые цифры роста оборонных траты НАТО здесь.
Можно допустить, что западный блок потратились военными ресурсами больше, чем планировал изначально. Однако принять на веру, что склады пусты достаточно сложно. Во всяком случае, раскрывать свою слабость не принято. Другое дело, если эти заявления делаются для обоснования публике принятых решений о перераспределении ресурсов. Запуск ВПК на полную мощность, о чем заявили в ЕС и США, - это решение о смене технологических приоритетов и перестройке производственных цепочек на годы вперед. Если в ЕС заявляют о готовности выйти на уровень военного времени в производстве боеприпасов, то это значит, что ЕС готовиться годы быть участником крупной войны. И речь тут не обязательно про Украину, есть Молдова, Балканы, Северная Африка, Прибалтика, Кипр. И это только то, что можно воспламенить вокруг Европы.
Дискуссия об основных военных танках и военных самолетах более двойственная. С одной стороны, расходование запасов техники - это новые заказы ВПК, а с другой - есть риск потери глобальной маркетинговой истории и инструмента военно-технического контроля над странами-покупателями техники.
Если обратить внимание на акценты в СМИ, то западная техника подается в медиа неизменно как "современная". При этом начало эксплуатации "Леопардов", "Абрамсов" и F-16 - конец 1970-х, начало 1980-х. Противостоящая техника с российской стороны, та часть, что будет действовать против западных "новинок", - это как раз-то разработки 2000-х и даже 2010-х, глубоко роботизированные образцы, созданные на основе зарекомендовавших себя ранее компоновочных решений.
Столкновение с реальностью может похоронить европейский ВПК. Вероятно, поэтому США так легко дали свои системы РСЗО и ПВО, которые действуют из далека, и потерю которых легко списать на операторов на месте, но упорно уклоняются от поставок танков и авиации. Как бы там ни было, основной боевой танк - это витрина национального ВПК.
В таком ключе становиться понятно позиция Пентагона, который вынудил подставиться европейское ВПК, а для поставки своей техники требует достижения решительного успеха украинских сил на поле боя.
США уверенно идут своим особым путем: стратегия преодоления экономического спада, через форсированное развитие ВПК и военного НИОКР.
23.02.2023, 16:13 106431
Проблема СНВ включает в себя вопрос военного космоса
Фото: Depositphotos
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Проблема СНВ - это не просто проблема динамики ядерных арсеналов двух стран, это вопрос качества арсеналов и вопрос военного космоса, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Система ОСВ - СНВ ограничивала не только носители, но и их технологические возможности, а именно: число систем с разделяемыми боевыми частями, число разделяемых частей на один носитель, допустимость наличия орбитальных ядерных систем и баллистических систем воздушного старта.
До подписания ОСВ-1 в СССР в районе Байконура стояло несколько полков с системой "Р-36орб", которая могла вывести на околоземную орбиту ядерный боезаряд-спутник. При получении команды спутник падал на цель. Такой спутник обесценивает все технологически возможные варианты ПРО и стратегического ПВО. Орбитальный заряд может идти к цели с любого направления, его скорость будет грандиозной (для нахождения на околоземной орбите надо иметь скорость не ниже первой космической, то есть 7,91 километра в секунду), у него нет ограничений по дальности поражения.
Можно предположить, что проект "Авангард", над которым пару лет назад западные СМИ успели посмеяться, назвав его "мультиками Путина", восстанавливает данную возможность. Важно, что комплекс может применяться и в неядерном - кинетическом исполнении. В публичных ресурсах указывается, что только кинетическая сила удара будет близка к взрыву 16-тонного тротилового боезаряда.
Продажа Украине не самой свежей военной техники для загрузки своего ВПК новыми заказами обернулась для англосаксов перспективой полной утраты сателлитов в Причерноморье и гонкой стратегических наступательных вооружений в неудобных для них условиях.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
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