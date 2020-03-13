Си Цзиньпин призвал к решающей победе в общенародной войне с эпидемией

10 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай), который является эпицентром вспышки новой коронавирусной пневмонии COVID-19, для инспектирования работ по профилактике и контролю заболевания. Посетив "передовую коронавирусного фронта", лично возглавляя борьбу с коронавирусом нового типа, китайский лидер призвал одержать полную победу в этой войне, сообщает CRI Online .

Это уже третья инспекционная поездка Си Цзиньпина на "передовую" борьбы с эпидемией. Ранее он произвел две инспекционно-ознакомительных поездки в Пекине. Особенно важно то, что на этот раз он посетил непосредственно эпицентр распространения коронавируса - город Ухань, который также называют "первой линией борьбы с коронавирусом". В ключевой период противостояния эпидемии поездка Си Цзиньпина имеет огромное значение и смысл.

Менее чем за два месяца Китай, как самое густонаселенное государство в мире, успешно достиг перелома в борьбе по профилактике и контролю коронавируса. Безусловно, этот результат был достигнут благодаря тому, что лидер КНР и китайский народ сражались в этом бою плечом к плечу.

По мнению заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, поездки китайского лидера продемонстрировали главный принцип работы Коммунистической партии Китая - безопасность жизни и здоровья людей ставится на первое место. Это вдохновляет людей на ещё более твердую борьбу народа с эпидемией и в конечном итоге позволит добиться полной победы в войне с ней.

Война с коронавирусом ведётся по двум направлениям, первое - это спасение жизни людей в госпиталях, второе - контроль и предупреждение заболеваний на общественном уровне, уровне городских микрорайонов. Именно этих двух ключевых аспектов коснулась инспекционная поездка Си Цзиньпина в Ухане. Народ увидел, что первым делом, прибыв в Ухань, лидер Китая посетил госпиталь "Хошэньшань", где встретился с медработниками первой линии, действующими в эпицентре вспышки COVID-19. "Все вы в моём сердце! Вы для меня - самые прекрасные из людей!" - сказал Си Цзиньпин, находясь с инспекцией в штабе больницы.

Он также связался с проходящими лечение пациентами и призвал их быть уверенными в выздоровлении. В ходе посещения жилых кварталов Уханя, Си Цзиньпин ознакомился с санитарно-эпидемиологической обстановкой, обеспечением безопасности жизни людей и оказываемыми медицинскими и прочими услугами, побеседовал с работниками и волонтёрами. Он выразил благодарность народу провинции Хубэй и, в частности, жителям города Уханя за их самоотдачу, самопожертвование и огромный вклад, сделанный в противоэпидемическую работу.

То, что верховный руководитель Китая в ключевой момент противоэпидемической работы совершил инспекционную поездку в Ухань и отдал ряд важных указаний, получило широкий отзыв в международном сообществе.

Председатель КНР Си Цзиньпин, лично посетив город Ухань, эпицентр эпидемии, продемонстрировал личную заботу лидера державы о народе!" - отмечает директор оманской газеты "аль-Ватан" Махар Хаджи. Многие иностранные пользователи Интернета с восхищением констатировали, что действия, подобные действиям Си Цзиньпина, для лидеров западных стран просто немыслимы.

На днях во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность тем, что в настоящее время, когда новая коронавирусная эпидемия стремительно распространяется, в некоторых странах уделяют этому недостаточное внимание и не готовы к борьбе с вирусом.

Сейчас во всем мире все чётче понимают, что нынешняя коронавирусная эпидемия представляет собой не что иное, как большое испытание, стоящее перед разными странами. Она также предоставила всему миру уникальную редкую возможность тщательно понаблюдать и объективно оценить реакцию разных стран. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в ходе визита в Китай он своими глазами увидел, как председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит противоэпидемической работой. ВОЗ постоянно призывает к проявлению руководящей силы и политической воли, и китайский лидер продемонстрировал их в полной мере.

В ходе поездки в Ухань в ключевой момент противоэпидемической работы, когда уже достигнуты поэтапные успехи, Си Цзиньпин вновь отдал указ о мобилизации, дав всему миру возможность в очередной раз увидеть уверенность, решительность и силу КНР, возвестив о том, что Китай спокойно движется к преодолению кризиса.





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