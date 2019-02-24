Стабильность - самое основное право человека

Синьцзян расположен в северо-западной части Китая, в глубине Евразийского континента. Он является важным звеном инфраструктурной взаимосвязи Китая с сопредельными странами и ключевой зоной строительства Экономического пояса Шелкового пути. Социальная стабильность и долгосрочная безопасность Синьцзяна напрямую сказываются на всестороннем социально-экономическом развитии всего Китая, а также на стабильности и безопасности всего Центральноазиатского региона.

Спустя 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики, особенно в течение 40 лет проведения политики реформ и открытости, Синьцзян достиг больших успехов в развитии: рост экономики много лет подряд увеличивалась свыше 10%, инфраструктурное строительство достигло заметных успехов, непрерывно совершенствуется система социального обеспечения, постепенно поднимается уровень жизни населения. Народы всех этнических групп могли бы жить в мире и спокойствии, наслаждаясь результатами развития и реформы, но частое возникновение насильственных террористических актов разрушило стабильность, сплоченность и процветание Синьцзяна. С 1990-х годов международные антикитайские силы вступили в заговор с "тремя силами зла" (национальный сепаратизм, религиозный экстремизм и насильственный терроризм) находящимися внутри Китая и за рубежом. Они подготовили и осуществили несколько тысяч терактов, принеся в жертву слишком много невинных людей и нанеся экономический ущерб, который даже трудно оценить. Эти теракты серьезно повлияли на безопасность всего государства, нарушили социальную стабильность и экономическое развитие Синьцзяна, растоптали основные права человека жителей всех этнических групп Синьцзяна, что не только разрушило все с трудом достигнутые результаты развития, но и повлияло на осознание международного сообщества о Синьцзяне.

Столкнувшись со сложной и серьезной ситуацией с безопасностью, правительство Синьцзянского уйгурского автономного района под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая приняло необходимые и комплексные меры в соответствии с требованиями обстановки. Придерживаясь принципа "одной рукой бороться, другой - предотвращать", правительство приняло ряд мер по борьбе с террористическими преступлениями, укреплению контроля по въезду-выезду в (из) страну и над контрольно-пропускными пунктами, распространению знаний о законах, продвижению помощи, образования и поддержки нищего населения, развернуло углубленную работу по деэкстремизации.

Борьба с терроризмом и экстремизмом является и остается сложной задачей во всем мире. Обстановка в каждой стране кардинально отличается друг от друга, встречающиеся проблемы и способы их решения абсолютно разные. В регионах СУАР некоторые люди из-за слабой способности владения общеупотребительным языком страны, безразличия к законопорядкам, дефицита знания законов, отсутствия профессиональных навыков и других причин испытывают трудности в поиске работы и живут в лишениях. Такие люди очень легко подвергаются подстрекательству и соблазну террористических и экстремистских сил.

Правительство КНР соблюдает концепцию "народ занимает центральное место", и мы сознаем, что в Синьцзяне самым основным правом человека является стабильность, а право на существование является самым базовым правом человека. Только помогая этим людям поднять уровень саморазвития и профессионального мастерства, можно существенно улучшить состояние их существования, позволить им отойти от вредноносных идей, коренным образом исключить возможность возникновения террористических и экстремистских действий. Местное правительство в соответствии с реальной обстановкой принялось наводить порядок, начиная с первоисточников, с помощью учреждений профессионально-технического образования и подготовки искоренять среду и почву для распространения терроризма и религиозного экстремизма.

В Синьцзяне, согласно законодательству, были учреждены центры профессионально-технического образования и подготовки (далее - "центры образования и подготовки"), главным объектом которых являются лица, оказавшиеся под влиянием терроризма или экстремизма и подозреваемые в совершении незначительных уголовных преступлений, в результате которых по закону им не выносят приговор или можно избежать уголовного наказания. Вместе с мягким приговором им предоставляется бесплатная профессионально-техническая подготовка в специализированных учреждениях с целью владения общеупотребительного языка, укрепления осознания верховенства закона, развития всесторонних качеств, повышения профессиональных навыков и улучшения условий жизни, чтобы не было возможности распространения террористических и экстремистских религиозных идей.

За последнее время появились некоторые споры и критики в отношении центров образования и подготовки в Синьцзяне. Отдельные организации и лица, для определенных политических целей или в корыстных интересах, под флагом так называемой демократии и прав человека, игнорируют факты, умышленно распространяют слухи, преднамеренно описывают центры образования и подготовки как "тюрьму" и "лагерь" для задержания мусульман, устранения этнических групп и дерелигизации в Синьцзяне. Их истинной целью является помешать и подорвать усилия Китая по поддержанию национальной стабильности и социальной гармонии, вбить клин в отношения между Китаем и дружественными странами, их намерения крайне злые и подлые. Совершенно неправильно отождествлять работу по "деэкстремизации" центров образования и подготовки в Синьцзяне с "дерелигизацией". Религия и религиозный экстремизм - это два совершенно разных понятия. Конституция Китая предусматривает свободу вероисповедания, граждане Китая могут сами решить исповедовать религию или нет и выбрать, какую именно религию. Однако мы выступаем против того, чтобы под знаменем "свободы вероисповедания" искажались религиозные доктрины или применялись другие методы для разжигания вражды и дискриминации, провоцирования актов насилия. Работа по борьбе с экстремизмом в Синьцзяне не направлена против определенных этнических групп и религий. "Деэкстремизация" - это ни в коем случае не "устранение этнической группы" или "дерелигизация", она направлена на борьбу с терроризмом и экстремизмом, чтобы предотвратить воздействие этих вредных идей на людей.

Основным содержанием обучения в центрах профессионально-технического образования являются изучение общеупотребительного языка страны, получение правовых знаний и профессиональных навыков, а также проведение работы по деэкстремизации. Ставя перед собой цель трудоустроить обучающихся, в центрах предусмотрены специалисты, отвечающие за обучение, управление, медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, безопасность и ряд других эффективных служб. Центры образования и подготовки в своей деятельности строго руководствуются духом законов и нормативно-правовых актов, включая Конституцию и положения, касающиеся религиозной деятельности, уважают и защищают обычаи и привычки учащихся разных национальностей и вероисповедания, стараются максимально обеспечить и удовлетворить потребности учащихся в учебе, жизни и развлечениях. К примеру, центры образования и подготовки предоставляют халяльные и здоровые еду и напитки, в свободное от учебы время проводятся различные культурно-спортивные мероприятия. Учащиеся могут один раз в неделю возвращаться домой, в обычное время могут по видеосвязи разговаривать со своими родными, а родные могут приезжать в центр их навещать.

В связи с реальной необходимостью большинство центров образования и подготовки расположено в южном СУАР с относительно отсталой экономикой. Если в каждом уезде четырех областей южного Синьцзяна открыть центры образования и подготовки, их количество не будет превышать один центр на уезд, а количество людей в них обычно составляет от нескольких сотен до тысячи, не более. Кто-то покидает центр, кто-то поступает в него, поэтому количество учащихся постоянно меняется. Весь процесс, начиная с момента поступления в центр и вплоть до завершения воспитанниками обучения, имеет полное юридическое обоснование и соответствует стандартным процессуальным нормам. Учащиеся после того, как овладевают базовыми навыками письменной и разговорной речи на общеупотребительном языке страны, юридическими знаниями, 1-2 профессиональными навыками, избавляются от экстремистских идей, перестают быть угрозой для общества и соответствуют требованиям для завершения подготовки, могут вернуться к своим семьям и в общество. Местное правительство также старается всеми силами помочь выпускникам устроиться на работу. Многие из учащихся после окончания нашли хорошую работу с ежемесячным доходом более 400 долларов США, что в разы больше их прежнего заработка.

В связи с принятыми мерами для поддержания стабильности наблюдаются заметные изменения в социальной среде Синьцзяна - уже в течение более двух лет не происходили никакие террористические акты, существенно сократилось количество уголовных дел и нарушений социальной безопасности, значительно улучшилось состояние общественного порядка, эффективно сдерживается проникновение религиозного экстремизма, существенно усилилось чувство безопасности у жителей всех этнических групп. Социальная стабильность привела к экономическому развитию, по предварительным подсчетам в 2018 году ВВП Синьцзяна вырос на 6%, располагаемый доход на душу населения жителей городов и поселков увеличился примерно на 6.5%, в сельской местности - на 8.5%. В 2018 году, с января по ноябрь, иностранные и отечественные туристы посетили Синьцзян 147 миллионов раз, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 39%, общий объем туристических расходов составляет приблизительно 37 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 41%. На сегодняшний день в Синьцзяне не только красиво, но и безопасно, жители больше не боятся и опасаться. Ситуация в Синьцзяне фундаментально изменилась, права жителей всех этнических групп получили еще более полную защиту, укрепилась гарантия безопасности будущего ускоренного социально-экономического развития и международного сотрудничества.

Активная экспериментальная работа по "деэкстремизации" в Синьцзяне привлекла внимание всего мира. На сегодняшний день центры образования и подготовки посетили представители дипломатических миссий из многих стран в Китае, в том числе из Казахстана, и представители средств массовой информации. В декабре 2018 года дипломаты из 12 стран посетили Синьцзян и одобрили работу центров образования и подготовки. Дипломат из посольства Казахстана в Китае сказал, что китайское правительство и правительство СУАР создали хорошие условия для воспитанников центров образования и подготовки, есть богатый выбор еды, а также возможность заниматься различными видами спорта. Правительство Китая очень беспокоится за этих воспитанников: ведь после того, как они приобретут профессиональные навыки, они, благодаря им, смогут зарабатывать, вернувшись в общество. В январе 2019 года 12 известных представителей СМИ из 6 стран, таких как Турция и Египет, вели репортаж о центрах образования подготовки. Их мнение было единогласным: создание центров образования и подготовки является очень хорошей попыткой, которая может спасти большее количество людей, зараженных экстремистскими идеями, другим странам стоит перенять концепцию китайского правительства по управлению Синьцзяном и опыт по деэкстремизации.

Китай и Казахстан являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надёжными партнерами, всегда оказывающими взаимоподдержку во всех вопросах, касающихся коренных интересов друг друга. Надеемся, что друзья из Казахстана после ознакомления с реальной ситуацией в Синьцзяне смогут еще больше понять и поддержать первоначальное намерение и всю проделанную работу китайского правительства в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения синьцзянской социальной стабильности и безопасности народа. Эмигранты, переехавшие из Китая в Казахстан, являются общим богатством двух стран, связующим звеном и мостом, способствующим традиционной дружбе и двустороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Генеральное консульство КНР в Алматы рассматривает работу с китайскими диаспорами как важную составляющую часть всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана, активно проводить разные мероприятия, поддерживать тесную связь с эмигрантами на территории консульского округа и углублять взаимодоверие с ними. С момента возникновения проблемы этнических казахов с двойным гражданством из Синьцзяна Генконсульство всегда поддерживало с ними тесные контакты, в любое время принимало от них письменные обращения, проделало большую работу по координации и взаимодействию с соответствующими сторонами, в результате чего многие вопросы смогли получить свои ответы и решения. Официальные ведомства двух стран, в том числе Министерства иностранных дел, поддерживают тесные и конструктивные консультации по проблеме двойного гражданства и другим вопросам, способствуя решению вопросов на взаимовыгодной основе. Факты доказывают, что правительства Китая и Казахстана имеют полное взаимопонимание, уверенность и способность решить любые вопросы, возникающие между двумя государствами.

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