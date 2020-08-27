Стоя на великом Шелковом пути

По случаю первой годовщины вступления в должность генерального консула КНР в Алматы госпожа Гэн Липин направила в нашу редакцию статью, в которой рассказывает о своем опыте работы в Казахстане в течение одного года и о своих лучших ожиданиях касательно китайско-казахстанских отношений.



Уже прошел год с момента как я приехала в Алматы и вступила в должность. В течение целого года я непрестанно познаю Казахстан и ощущаю глубокую дружбу между Китаем и Казахстаном - добрыми соседями, соединенными общими горами и реками, и взаимосвязанной культурой.



Великий Шелковый путь связал Китай и Казахстан еще более двух тысяч лет назад. История, как невидимая временная шкала, рассказывает нам о прошлом и настоящем обменов древней аграрной цивилизации Китая и великой степной культуры Казахстана.



Что касается Казахстана, то Первый Президент Нурсултан Назарбаев в своем выступлении по случаю 550-летия образования Казахского ханства сказал: "Нашу священную землю издревле называли Великой Степью", "Сегодня и навсегда наш Казахстан - это ?лы Дала Елі", "В нем закреплен наш казахстанский характер и его основные черты. Это открытость и широта наших душ, тепло наших сердец, гостеприимство и миролюбие, мудрость и рассудительность, трудолюбие и предприимчивость".



Что касается Китая, то на протяжении тысячелетий аграрная цивилизация наделила китайский народ такими важными качествами и мудростью, как миролюбие и постоянное самосовершенствование, трудолюбие и отвага, благоразумие и толерантность, добрососедство друг с другом и гармоничное развитие.



Выдающийся китайский мудрец Конфуций говорил: "Высоконравственный муж не одинок, всегда найдутся сотоварищи". Великий казахский мыслитель Абу Наср аль-Фараби также говорил: "Помогая друг другу, можно достичь зажиточности и богатства". В июне 2011 года, во время визита первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай, китайскому лидеру была вручена бронзовая скульптура "Древо мудрости", на которой выгравированы известные высказывания и статуи двух философов. Из вышесказанного можно увидеть, что народы Китая и Казахстана одинаковы и схожи с точки зрения исторические и духовные ценности.



Именно на основании таких же одинаковых и схожих ценностей Китай и Казахстан твердо убеждены в том, что в мире cуществует не только одна успешная модель демократической системы. Обе страны в духе независимости и самостоятельности во внутренней политике привержены гармонии и стабильности, а также развивают и строят свои собственные государства на основе своих характерных национальных специфик, а во внешней политике активно способствуют построению справедливых и рациональных международных отношений и мирового порядка, а также стремится выводить формулу для решения мирового неравенства. Именно на основании таких же одинаковых и схожих ценностей Казахстан стал местом, где впервые была выдвинута Китаем инициатива "Экономический пояс Шелкового пути", и принимает активное участие в реализации этой инициативы. Именно на основании таких же одинаковых и схожих ценностей Китай и Казахстан стали спутниками в противостоянии религиозному экстремизму и сепаратизму, в борьбе с террористическими преступлениями и поддержании безопасности и стабильности в стране и мире. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью иностранным СМИ выступил со справедливыми словами в сторону Китая, указывая на то, что дела Синьцзяна являются внутренними делами Китая, и Казахстан не имеет права вмешиваться. Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта. Именно на основании таких же одинаковых и схожих ценностей, выдерживая различные трудности и вызовы, китайско-казахстанские отношения от добрососедских и дружественных отношений развились до отношений вечного всестороннего стратегического партнерства. Именно на основании таких же одинаковых и схожих ценностей Китай и Казахстан и народы двух стран смогли помочь друг другу, и поддержать друг друга, и вместе преодолевать временные трудности в борьбе с внезапной вспышкой эпидемии коронавирусной инфекции. Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами непрерывно идет в ногу со временем и развивается вопреки преобладающим тенденциям.



Мы вместе празднуем 175-летие великого казахского поэта, мыслителя и философа Абая Кунанбаева, мы изучаем язык и культуру друг у друга, мы испытываем большую радость за умение воспевать стихи Абая на казахском языке. Мы гордимся двумя молодыми девушками, которые стали победителями конкурса "Мост китайского языка" среди студентов университетов и учащихся средних школ Казахстана и будут представлять Казахстан на всемирном конкурсе "Мост китайского языка". Мы гордимся первым китайско-казахстанским художественным фильмом "Композитор", который отражает глубокую дружбу между нашими народами и завоевал много наград на кинофестивалях за рубежом. Мы многое сделали вместе и еще есть много чего, что мы и дальше можем делать сообща.



Мудрецы Китая и Казахстана наделили народы двух стран мудростью, а цивилизация Востока и Запада, сходящаяся на Великом шелковом пути, еще больше расширили наши души и кругозоры. Сегодня, стоя на новом Великом шелковом пути, воплощая такие же одинаковые и схожие ценности Китая и Казахстана и придерживаясь духа Шелкового пути, который включает в себя единство и взаимодоверие, равенство и взаимовыгоду, инклюзивность и взаимозаимствование, сотрудничество и общий выигрыш и дает странам разных рас, вероисповеданий и культур возможность разделять мир и совместное развитие, давайте продолжать сплоченно работать во благо достижения великой мечты и целей наших стран, обеспечения процветания и стабильности во всем мире, а также содействия развитию и прогрессу человеческой цивилизации.



Пользуясь случаем, я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем государственным органам и соответствующим ведомствам и друзьям из СМИ на территории консульского округа, которые в течение года поддерживали работу нашего Генконсульства, а также всем казахстанским друзьям, которые поддерживают китайско-казахстанскую дружбу! Желаю Казахстану процветания! Желаю народу Казахстана счастья и мира! Пусть добрососедская дружба между Китаем и Казахстаном передается из поколения в поколение!



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства