Театр независимого Казахстана

В своей статье " Независимость дороже всего " президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул важность этого года для подведения итогов достигнутого и выстраивания новых стратегических планов.





Действительно, 30 лет в историческом плане - это небольшой временной отрезок, но для нашего народа это целая эпоха кардинальной перестройки жизни страны в целом и каждого из нас в отдельности.





Независимость далась нашему народу не просто и выстраивалась на фоне глобальных экономических, социальных и политических кризисов мирового масштаба. Поэтому президент совершенно справедливо ставит перед нами, гражданами независимого Казахстана, вопросы, на которые каждый должен дать свои ответы: "Каких успехов мы достигли за тридцать лет?", "Какую страну оставим для следующего поколения?", "Что еще надо сделать, чтобы укрепить нашу государственность?".

Для нас, работников культуры, это тоже важный повод вспомнить о прошлом, задуматься над проблемами сегодняшнего дня и определить ориентиры на будущее. Ведь от тех, кто причастен к благородному делу формирования культурных ценностей общества, зависит очень многое.

Как справедливо отмечает глава государства, никакие экономические и социальные достижения не сделают государство процветающим, если в нем не будет развита культура.

Вот и нашему активно развивающемуся независимому Казахстану нужны креативно мыслящие, интеллектуально и духовно развитые люди. Молодым гражданам нашей страны необходимо прививать главные человеческие ценности: патриотизм, нормы морали и нравственности, принципы межнационального согласия и толерантности, молодежь надо духовно развивать, помогая им стать подлинно культурными личностями. Поэтому мы полностью поддерживаем политику, начатую Елбасы и продолженную нынешним президентом, направленную, в том числе, и на развитие культуры, укрепление вечных ценностей.

Сегодня мы, как и все наши соотечественники, испытываем гордость за достижения Казахстана в годы независимости. Многие казахстанцы, бывая в других странах СНГ, могут сравнивать результаты их развития с нашими за равный временной период. Нами очень много сделано за сравнительно короткий промежуток времени - всего за 30 лет. Об этом подробно говорит в своей статье Касым-Жомарт Токаев, разделив исторические годы на три важных периода, раскрывающих этапы Независимости: от создания новой государственности, начала модернизации и вхождения Казахстана в мировое пространство до укрепления его позиций на международной арене как сильной державы с мощной культурой, экономикой и зрелым политическим строем.

Сегодня Казахстан - страна, вошедшая в пятерку самых динамично развивающихся стран мира. И, самое главное, страна, именуемая "лабораторией дружбы народов" или "планетой ста языков". Казахстан - полиэтничное и многоконфессиональное государство, в нем в мире и согласии проживают свыше 120 этносов, для которых мощным объединяющим фактором духовного ориентира стали программы "Мәнгiлiк ел", "Культурное наследие", "Рухани жаңғыру" и знаковая статья "Семь граней Великой степи", инициированные Елбасы. Во всех этих программных документах звучит призыв к осмыслению и пониманию национального культурного наследия народов Казахстана, как неотъемлемой части мировой цивилизации.

Одной из значимых инициатив государства, укрепляющих международный культурный диалог, стал проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире", реализуемый в рамках программы "Рухани жаңғыру".

При содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в разных странах мира с успехом проходят гастроли казахстанских театров, музыкальных коллективов, уникальные выставки древней цивилизации казахской степи, а также работы современных художников. По всему миру открываются центры казахстанской литературы и культуры. Важно отметить, что по инициативе Казахстана текущее десятилетие до 2022 года провозглашено ЮНЕСКО "Международным десятилетием сближения культур".

Вся эта огромная работа оказала большое влияние на формирование положительного имиджа страны, позволила продемонстрировать богатство и разнообразие культуры Казахстана, способствовала укреплению национального самосознания и идентичности народов, формированию нового культурно-исторического пространства страны. Результат этой многогранной работы мы видим уже сегодня: у наших соотечественников в корне изменился взгляд на историю своей страны, культуры и традиций. Кроме того, возрос интерес к Казахстану у зарубежной общественности.

Как показывает мировая практика, опыт прошлого, ценности и духовные основы развития страны не менее важны, чем приоритеты социально-экономической политики. Ведь об уровне культуры и цивилизации всегда судят по отношению людей к своему наследию, к тому достоянию, которое оставили нам предки. Именно это и есть сердцевина духовного единения нации.

Сокровищница культуры

Сегодня, находясь на пороге тридцатилетия нашей независимой республики, хотелось бы отметить огромный вклад Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая в развитие, пропаганду и популяризацию казахстанского оперного и балетного искусства. Наш театр по праву называют хранителем национальных оперных и балетных традиций от истоков до современности.

Великий Исаак Ньютон когда-то сказал: "Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов". Вот и мы опираемся на то, что было создано нашими предшественниками. Наши "гиганты" - это гении Великой степи Курмангазы, Даулеткерей, Таттимбет, Казангап, Дина, Абай Кунанбаев, Биржан Кожагулов, Жаяу Муса, Кенен Азербаев, Ахан-серэ. Это великие личности, стоявшие у истоков зарождения, развития и расцвета первого музыкального театра - Курманбек Джандарбеков, Шара Жиенкулова, Канабек и Куляш Байсеитовы, Гарифулла Курмангалиев, Жумат Шанин, Ришат и Муслим Абдуллины, Сара Кушербаева, Рамазан Бапов, Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова и многие другие. Созданный в далекие 30-е годы театр оперы и балета рос и мужал вместе со всей страной, обретя новое дыхание в годы независимости страны.





Кто-то из философов сказал, что театр - это история души человека, ее падений и восхождений. Это действительно так. Хотя в разные исторические эпохи театр был и трибуной, и средством воспитания умов, и кафедрой, и школой познания жизни.





Чем же стал для нас театр сегодня? Какой вклад внес он в развитие независимого Казахстана? Должен ли театр отвечать потребностям времени?

Безусловно. Я считаю, что сейчас у театра главная миссия - формирование нового человека в новом, изменившемся мире с прочными духовно-нравственными устоями. Ведь сегодняшний зритель настолько устал от различного рода карантинов, запретов, закрытых границ, финансовых и экономических проблем, которое сковали весь мир, что мы просто обязаны вселять в него оптимизм, доброту, понимание, что все сложности - проходящие, и есть вечные ценности, на которые надо ориентироваться, для того чтобы уверенно смотреть в будущее.

Поэтому, какие бы спектакли мы ни ставили, пусть даже с трагическим концом, мы всегда думаем, как дать зрителю оптимистический заряд.

Театр, как очень тонкий инструмент по формированию гражданской позиции, по воспитанию духовности, не может существовать вне времени. Вспомним, что КазНАТОБ, открытый в 1941 году, проводил огромную работу по поднятию духа фронтовиков, дав больше 1000 концертов, средства от которых были направлены на фронт. Так актеры, люди мирной профессии, проявляли в годы войны редкую душевную стойкость, а порой и настоящий героизм. Они понимали, что, хоть и гремят пушки, музы не должны молчать: искусство нужно фронту как духовный стержень, не позволяющий отступить и сломить свою веру в Победу!





Театр нужен и нам, сегодняшним, живущим не только в обновленном обществе, но и в новом столетии. О том, что театр необходим обществу, говорят сами цифры: за годы творческой деятельности только наш оперный театр поставил около 500 спектаклей! Огромная цифра! А когда Казахстан обрел независимость, КазНАТОБ имени Абая стал центром национального оперного искусства, обогатив за 30 лет свой репертуар множеством новых постановок.

Ни для кого не секрет, что история развития казахского оперного искусства связана с историей нашего театра. На легендарной сцене были поставлены практически все оперы и балеты национального наследия, и крайне важно сохранить историческую правду о первых казахских спектаклях, поставленных в первые годы зарождения и становления профессионального оперного искусства талантливыми казахскими мастерами.

К слову, театр проводит в этом направлении огромную работу по сохранению и восстановлению золотого фонда казахского музыкального театра. Так, в честь 75-летия со дня премьеры жемчужины казахского оперного искусства и в канун 175-летия со дня рождения великого просветителя, философа Абая Кунанбаева наш театр представил уникальный проект "Абай опера-Гала". На театральной сцене была показана историческая постановка оперы А. Жубанова и Л. Хамиди "Абай" режиссера Курманбека Джандарбекова в сценографии Кулахмета Ходжикова, в которой выступили исполнители главных партий трех поколений - от именитых мастеров оперы до молодых исполнителей, ровесников Независимости.

Не стал исключением и 2020 год. Несмотря на карантинные ограничения, наш театр представил яркую премьеру первой казахской оперы "Кыз Жибек", поставленной в честь 115-летия основателей первого музыкального театра - Евгения Брусиловского, Курманбека Джандарбекова, Каныбека Байсеитова. Особенностью спектакля стало полное восстановление музыкального материала партитуры Евгения Брусиловского и литературной основы оперы, созданной великим Габитом Мусреповым.

Театр является хранителем всех опер и балетов, написанных казахстанскими композиторами. По рукописям нашей библиотеки можно проследить всю историю становления и развития композиторской профессиональной школы. Уникальная раритетная нотная коллекцией представлена редкими партитурами и авторскими клавирами опер и балетов.

И сегодня, следуя заветам Елбасы и президента, необходимо сделать эти уникальные произведения понятными и доступными широкой аудитории, этим историческим наследием должен обладать весь народ. Уже в этом году наш театр совместно с генеральным спонсором намерен провести оцифровку нотного депозитария, чтобы не допустить утраты наследия и сделать его достоянием широкой общественности.

Новый статус как признание заслуг

Мы горды тем, что в честь Дня независимости Республики Казахстан указом президента Касым-Жомарта Токаева Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая получил почетный статус Национального!

Это высокая оценка нашего труда со стороны государства, которая ко многому обязывает. Это заслуга всего нашего многочисленного коллектива - артистов, дирижеров, балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров представителей всех поколений - от истоков и до сегодняшнего дня.

Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы наше национальное искусство было не только узнаваемым, но востребовано во всем мире. Ведь только культура способна преодолевать любые преграды, в том числе и карантинные барьеры. Поэтому и сейчас, несмотря на все сложности, театр останется генератором новых творческих проектов, премьер, ярких и эмоциональных выступлений артистов.

Только представьте: за период карантина наш театр выпустил в эфир 300 видеопрограмм, концертов, роликов, которые посмотрели свыше трех миллионов зрителей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами! И это позволило КазНАТОБ имени Абая занять третье почетное место в рейтинге театров СНГ по количеству интернет-зрителей и разнообразию онлайн-программ в период всеобщего мирового карантина, уступив лишь Большому театру России и Большому театру Беларуси.

Я считаю, что все наши достижения стали возможными, потому что Независимость страны подарила нам особый дух свободы творчества, "намоленный" нашими предшественниками. Именно это позволило Казахскому национальному академическому театру оперы и балета имени Абая стать интеллектуальным достоянием нации, культурным брендом Казахстана.

Традиции, заложенные величайшими деятелями казахского искусства, достойно продолжает нынешнее поколение артистов. За годы независимости выросла целая плеяда молодых талантливых исполнителей, получивших блестящее образование и возможность выступать на самых престижных сценах мира. Они формируют современный культурный облик Казахстана. Они представляют нашу страну на международной арене, олицетворяют ценности Независимости. И вдвойне приятно, что президент предложил учредить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" в поддержку молодых талантливых казахстанцев.

Только независимость позволила нашей стране и нашей культуре стать узнаваемой во всем мире, покоряя города и страны глубиной, красотой и неповторимостью музыки наших степей, изяществом и высочайшем мастерством артистов балета. Только теперь мы в полной мере осознали, что искусство поистине не имеет границ.

Сегодня наш театр активно сотрудничает с зарубежными коллегами: приглашает международные постановочные группы, обменивается артистами, дирижерами, балетмейстерами, проводит и участвует в конкурсах и фестивалях оперы и балета мирового уровня. Только за последние два года КазНАТОБ имени Абая стал официальным членом ведущих ассоциаций России, Европы и Азии, тем самым укрепляя дружеские отношения между странами, популяризируя и продвигая казахстанскую культуру.

Мы уверены: Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая был и останется родным домом казахского искусства, в котором живет история нашей культуры и память о многих выдающихся личностях. Приходя в этот Дом, каждый алматинец и гость нашего города сможет прикоснуться к величию Казахской оперы и найти в ее мелодиях нечто созвучное своему внутреннему миру.

Эту задачу сохранения своего наследия президент поставил перед обществом, в том числе перед деятелями культуры, искусства. Мы полностью поддерживаем то, что, оставаясь частью мирового сообщества, мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе.

Директор, заслуженный деятель РК, композитор Ая Калиева

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