Цифровые валюты. ЕАЭС и ШОС создают суверенную платежную систему

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Конференция ООН по изменению климата, состоявшаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в очередной раз дала неутешительный прогноз в отношении климатических изменений, происходящих на планете. Средняя температура как воздуха, так и мирового океана продолжает повышаться, что влечет за собой цепную реакцию климатических изменений: продолжительные засухи или, наоборот, обильные осадки, вызывающие наводнения; периоды рекордного тепла, сменяемые аномальными холодами. Во многом погода стала непредсказуемой, и, как отмечают эксперты, это результат разбалансировки экосистем. Наибольшую угрозу эти климатические качели представляют для высокогорных регионов. Это в своих выступлениях на климатическом саммите в Дубае президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивал несколько раз, сообщает ИАЦ "Кабар"





По оценкам экспертов, наблюдается резкое повышение температуры в Кыргызстане, как и в Центральной Азии в целом, чем в среднем по планете. Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также все большему числу стихийных бедствий.





Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые секторы экономики, прежде всего, энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом.





Ледники, находящиеся в горных экосистемах Кыргызстана и Центральной Азии, имеют жизненно важное значение для водно-энергетической и продовольственной безопасности и экологической стабильности. Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации о водных ресурсах, сокращение площадей оледенения в горах Тянь-Шаня и Памира, являющихся частью "Третьего полюса мира", негативно повлияло на жизненно важные реки в регионе", - сообщил Садыр Жапаров.





Глава государства обратил внимание на то, что горные регионы, обеспечивающие водой более двух миллиардов жителей Земли, аккумулирующие влагу для огромных площадей сельхозугодий, наиболее уязвимы перед климатическими шоками. Поэтому мир должен объединить усилия, чтобы сберечь экосистемы. "Горы - это не просто величественные ландшафты, они являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты", - отметил Садыр Жапаров.





При этом на что обратили внимание многие участники саммита, реализация каких-то глобальных проектов, направленных на нивелирование последствий климатических изменений, продвигается не особенно быстро. На эти цели международное сообщество не может собрать необходимые средства. То есть всякий раз бурные дискуссии о климатической угрозе подкрепляются конкретными делами слабо или не подкрепляются вовсе.





Очевидные уже всем климатические изменения показывают, что человечество движется в направлении саморазрушения, выбросы бьют рекорды, финансовые обязательства промышленно развитых стран остаются невыполненными.





При этом цель - ежегодно аккумулировать финансирование в размере 100 млрд долларов США - пока не достигнута.





В соответствии с духом Парижского соглашения призываю мировое сообщество, в первую очередь, развитые страны, к более активной поддержке развивающихся уязвимых горных стран, в том числе через скорейший запуск Фонда по потерям и ущербу, предоставление прямой финансовой поддержки и новейших технологий на безвозмездных условиях, а также создание механизмов обмена внешнего долга на климатические проекты.





Более того, хотел бы обратить внимание стран-доноров на то, что процесс и механизм получения имеющего климатического финансирования усложнен, финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов, учреждений и институтов.





Это, по моему мнению, не способствует эффективному и справедливому распределению имеющихся финансовых ресурсов", - заявил президент Кыргызстана.





Дополняет не самую радужную картину еще одна важная цитата из выступлений Садыра Жапрова на климатическом саммите: "В октябре этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привел факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить".





По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, уже через пять лет Центральная Азия может войти в состояния хронической нехватки воды. Факты упрямо говорят о том, что регион наиболее уязвим в условиях глобального потепления, температура воздуха у нас растет быстрее, чем в среднем на планете. За 50 лет площадь ледников сократилась на 30%, и это неизбежно повлекло за собой сокращение стока рек. Как мы видим в Кыргызстане наполнить Токтогульское водохранилище уже становится проблемой. Такие же проблемы на других водохранилищах, и на гидроэнергетических объектах в соседних странах.





В бассейне Аральского моря есть 2 реки, их сток составляет 116 кубических километров воды в год. Такого больше не будет никогда, меньше будет. При этом спрос растет, потому что 92% водозабора идет на сельское хозяйство, то есть производство еды. Поэтому абсолютно безальтернативно нужно заниматься сбережением как средством решения водных проблем региона. Это главная наша мысль, нет другой альтернативы. Только повышать эффективность ирригации - это главное, иных вариантов нет", - подчеркивает главный аналитик ЕАБР Евгений Винокуров.





В следующем году Евразийским банком планируется профинансировать проекты по снижению потерь воды в регионе на 400 миллионов долларов. Это на спасение и обновление системы ирригации, где теряется почти половина воды, стекающей с гор. Безусловно, вопрос экономии важен, но для запуска таких крупных объектов, как "Камбар-Ата-1", которые могли бы существенно подправить водно-энергетический баланс в регионе, необходимых средств пока нет. С помощью международных финансовых институтов их только придется изыскивать, а пока деньги нашлись только на то, чтобы обновить ТЭО.





Системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что пришло время перестать смотреть на крупные ГЭС только с точки зрения их окупаемости и коммерческой выгоды. Теперь эти проекты в буквальном смысле становятся вопросом экологической устойчивости Центральной Азии и сохранения жизни в регионе.





Потеряно очень много времени. Конечно, как можно скорее нам нужно строить и вводить в эксплуатацию каскады гидростанций. Все это уже несколько десятилетий давно спроектировано и расчерчено на бумаге. Пока одна ГЭС вырабатывает электроэнергию зимой, плотина второй может накапливать воду для обращения в летний период. Кроме того, сами водохранилища будут сдерживать перепады температур, а следовательно замедлять таяние ледников. Также это будет способствовать выпадению большего количества осадков.





Да, возведение больших объектов, таких как "Камбар-Ата-1", связано с большими финансовыми ресурсами, но мы видим, на что сейчас развитые страны тратят деньги, поэтому реальной помощи или поддержки от них мы можем и не дождаться. Пока скорость изменения климата превышает скорость принятия решений. Поэтому нужно мобилизовать ближайших соседей, которые вместе с нами первыми пострадают от нехватки воды. Многосторонние консорциумы должны действовать более активно.





Повторюсь, для нас это становится уже не вопросом коммерческой выгоды, а вопросом выживания всего региона. С этой точки зрения и нужно подходить к реализации проекта. Тянуть резину далее уже невозможно", - говорит Бактыбек Саипбаев.





А теперь просто факты: через 5 лет Центральная Азия, если не будут приняты меры, может войти в состоянии хронической нехватки воды. Первый проект строительства ГЭС "Кабар-Ата-1", способной в значительной степени стабилизировать водно-энергетический баланс в регионе, был разработан в начале 80-х годов прошлого века…





Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк





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