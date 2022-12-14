Две птицефабрики уличены в ценовом сговоре в Алматинской области

После понижения порога для постановки на учет по НДС многие владельцы маленьких магазинов, по их словам, стали работать себе в убыток и со следующего года начнут закрываться

Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Предприниматели Восточно-Казахстанской области жалуются на убытки из-за понижения порога для постановки на учет по НДС. По словам владельцев магазинов "у дома", многим из них придется закрыться.





Проблему усугубляют инфляционные процессы. При этом данные владельцев магазинов у дома расходятся с цифрами официальной статистики по росту цен. По их информации, за год цены на продукты питания подорожали на 60-80%, в то время как Бюро национальной статистики говорит о росте цен на продовольственные товары за этот период в 23,1%", - сообщает inbusiness.kz .





О своей проблеме владельцы магазинов "у дома" заявили на встрече с представителями Народной партии Казахстана, управления государственных доходов Усть-Каменогорска и Палаты предпринимателей ВКО.





Предприниматели напрямую заявили, что разработчики проектов, в том числе о снижении порога для постановки на учет по НДС с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП с 1 января 2022 года, вряд ли понимают, что происходит в сфере мелкой розничной торговли, не знают, каково положение магазинов у дома. Впрочем, здесь мнения у представителей бизнеса разделились - многие высказывают мнение, что сейчас ими жертвуют как конкурентами в пользу крупных супермаркетов, и предрекают большие социальные волнения, если им придется закрыться", - пишет сайт.





Предпринимательница Светлана Щукина на цифрах показала, что мелким магазинам сейчас остается еле-еле сводить концы с концами. По ее подсчетам, после выплаты всех налогов, расходов на коммунальные услуги и канцелярию магазины уходят в минус на 300 тысяч тенге каждый месяц.





20 покупателей в день, и ты уже плательщик НДС. Мы 4 года ходим со своими проблемами, нас никто не слышит. Да, нам отменили СНТ после наших публичных выступлений. А через месяц опять прижали к ногтю, но другими методами", - возмущена другая предпринимательница Эльвира Аллахвердиева.





Предприниматели магазинов "у дома" посетовали на то, что они не защищены от недобросовестных продавцов, которые занимаются хищениями, и недостачи могут составлять до 400-500 тысяч тенге в месяц. Даже выиграв в суде у таких продавцов, они зачастую не могут возместить ущерб. В то же время они занимаются социальным бизнесом, говорят они: всегда дают в долг продукты питания пожилым, многодетным, малообеспеченным, создают рабочие места для продавцов - людей из социально защищаемых слоев населения.





В связи с этим предприниматели магазинов "у дома" потребовали выделить их в отдельную группу налогоплательщиков, с тем чтобы они оплачивали 1% с оборота. Также в качестве варианта послабления они предлагают ввести для них патент.





Мы представляем мелкий бизнес. Машины, товары, квартиры и магазины у нас находятся в залоге. Все законы, которые принимают, только утяжеляют нашу работу. Сделайте патент, уже невозможно работать дальше. Пилотные проекты, которые вводят для нас, все сырые. Их авторы не понимают, что делают, не были в нашей системе. Предлагаю прийти и поработать по их же законам. Нельзя массово запускать проекты, которые не отработали на какой-то точке", - говорят предприниматели.





Заместитель руководителя управления государственных доходов по Усть-Каменогорску Ержан Кангалаков прокомментировал, что с 1 января 2022 года порог для постановки на учет по НДС снижен с 30 до 20 тысяч МРП. Сейчас он составляет порядка 61,3 млн тенге в год. Что касается следующего года, то с учетом ожидаемого МРП в размере 3450 тенге оборот для уплаты НДС должен быть около 69 млн тенге.





Сейчас по поручению президента проводится работа над новым Налоговым кодексом. Вопреки расхожему мнению его пишут не налоговые органы, а Министерство национальной экономики, НПО, его положения обсуждаются на различных площадках. Но мы в пределах своей компетенции вносим отдельные предложения. И сейчас ваши требования доведем до сведения вышестоящего руководства", - добавил Ержан Кангалаков.





Однако, по его словам, в январе порог по НДС в 20 тысяч МРП останется прежним.





Что касается инфляционных процессов, то Ержан Кангалаков согласился: налоговики их тоже видят. По данным контрольно-кассовых машин, выручки падают и общий доход оставляет желать лучшего, добавил он.





Эксперт Палаты предпринимателей ВКО Азамат Рахимов сообщил, что они тоже знают об этой проблеме и выступают за упрощение налоговых отчетов, за то, чтобы правила ведения бизнеса были понятны и просты за всех. Такую работу, по его словам, НПП "Атамекен" ведет на уровне республики.





Помимо выделения магазинов у дома в отдельную категорию бизнеса, внедрения системы патентов, предприниматели высказались за создание колл-центра в налоговых службах для оперативной поддержки бизнеса по важным вопросам налогообложения. Руководитель областного филиала Народной партии Казахстана Анжела Горностаева пообещала все предложения владельцев магазинов у дома направить своим депутатам в парламент для принятия решения", - сообщает сайт.