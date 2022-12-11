Торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана

По признакам установления монопольно высоких цен и ценового сговора начато 7 расследований в отношении птицефабрик

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю, по итогам анализа электронных счетов-фактур, Комитет торговли выявил факты реализации куриных яиц через посредников с надбавкой, превышающей установленную законодательством. Об этом стало известно в ходе совещания по рассмотрению факторов влияния на ценовую ситуацию по социально значимым продуктам питания сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.





В Карагандинской области ТОО "Агрофирма Курма" реализовывала яйца первой категории предприятиям Карагандинской, Жамбылской областей и Улытау, которые перепродавали продукцию с торговой наценкой от 21 до 45%. В числе покупателей яиц с торговой надбавкой в 45% - карагандинский хлебокомбинат. Все материалы переданы в акиматы регионов для принятия соответствующих мер", - рассказали в пресс-службе кабмина.





С начала декабря Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 14 уведомлений производителям яиц по признакам антиконкурентных согласованных действий. На сегодняшний день птицефабрики Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, Астаны исполнили 7 уведомлений путем снижения цен на 7-10%.





По признакам установления монопольно высоких цен и ценового сговора начато 7 расследований в отношении птицефабрик в Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, и Шымкенте.





На совещании также озвучены промежуточные итоги рейтинга акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен, составленного Министерством торговли и интеграции. Работа акиматов оценивается по нескольким показателям, в числе которых - продовольственная инфляция, недельный и общегодовой рост цен на социально значимые продукты питания, достижение целевого индикатора по "оборотной схеме", проведение ярмарок, финансирование сахарных заводов, работа по выявлению фактов превышения торговой надбавки. Последние места в этом рейтинге заняли Акмолинская область и Улытау.





Случаи, когда товар уходит через посредников по серым схемам с высокой накруткой - это результат упущенного государственного контроля, реальность, как формируется цена сегодня, когда ответственные на местах люди не ставят работу по стабилизации цен на продукты во главу угла. Комитет торговли должен продолжить работу по анализу ЭСФ по всей группе социально значимых товаров. Нужно пресечь практику нарушения торговой надбавки, для чего все региональные комиссии, при координации Комитета торговли, должны пересмотреть алгоритмы своей работы, разбирать и находить причины резкого подъема цен на заседаниях не менее 2 раз в неделю", - заявил глава МТИ Серик Жумангарин.





Было отмечено, что основной рост индекса цен на СЗПТ пришелся в период ввода санкций в отношении Российской Федерации, запрета на экспорт сахара и зерна из РФ в марте 2022 года. Дополнительными факторами стали высокий курс рубля и период межсезонья, которые дали рост цен на овощи. На данный момент договоры займа с сахарными заводами подписали Атырауская, Жамбылская, Павлодарская, ЗКО, Карагандинская, СКО, Акмолинская области на общую сумму 7,664 млрд тенге. На стадии подписания - Жетысу, ВКО, Костанайская, Мангистауская, Кызылординская области, Алматы.



