Казахстанские авиакомпании терпят миллиардные убытки

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Пандемия коронавируса сильно ударила по авиабизнесу, передает Kazakhstan Today.

Крупнейшие мировые перевозчики несут огромные убытки и сокращают штат. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, авиакомпании к концу года могут потерять больше 80 миллиардов долларов, а выручка уменьшится вдвое. Карантин, спад экономики из-за COVID-19 оказали негативное влияние на авиаиндустрию. Этот сектор экономики пострадал больше всего, сообщает " Хабар 24 ".

В списке авиалиний, потерпевших убытки, тысячи компаний. Одна из них - небезызвестная американская Virgin Australia с офисом в Австралии. В компании намерены сократить до 3 тысяч сотрудников. В апреле из-за финансовых проблем и долга в 3 миллиарда долларов Virgin Australia перешла под внешнее управление Deloitte. Позже стало известно, что авиалинию может выкупить инвестиционная компания США. Руководство Virgin Australia обращалось за помощью к правительству Австралии, но им отказали, поскольку де факто компания является иностранной.

Это очень сложный период, связанный с пандемией. Сегодня мы узнали, что будут введены новые ограничения между Новым Южным Уэльсом, Австралийской столичной территорией и штатом Квинсленд. Никто не знает, когда это все закончится и вирус уйдет", - сказал Пол Скурра, глава Virgin Australia.

Тем временем общая нагрузка крупнейшего европейского лоукостера Ryanair сократилась с начала года на 70%. В этом месяце наблюдался небольшой рост, но 4,5 миллиона пассажиров все же рекордно мало для отпускного июля. Выручка и вовсе сократилась на 95% из-за пандемии.

Испытывает трудности и французская компания Air France. Авиалиния потеряла больше 2,5 миллиарда евро, рост экономической активности за этот период был близок к нулю. Сетуют на последствия коронакризиса и представители крупной японской авиакомпании Japan Airlines. Авиалиния потеряла больше миллиарда долларов только за последние несколько месяцев. При условии закрытых границ и второй волны вируса убытки станут еще существеннее.

После отмены режима чрезвычайного положения мы действительно почувствовали, что спрос растет стремительными темпами. Однако есть некая неопределенность, учитывая недавний рост новых случаев инфекции, поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - говорит Хидеки Кикуяма, главный финансовый директор Japan Airlines.

Авиаиндустрия сможет вернуться к показателям докризисного периода не раньше 2024 года. Такими неутешительными прогнозами поделились представители Международной ассоциации воздушного транспорта. В частности, на индустрию влияет быстрое распространение вируса в Соединенных Штатах и сложная эпидемиологическая ситуация в развивающихся странах. Кроме того, из-за введенных ограничений количество пассажиров в этом году может сократиться более чем наполовину.

Мы по-прежнему сталкиваемся с очень и очень сложной ситуацией. Поэтому мы просим правительство сохранить свои пакеты финансовой поддержки или другие инструменты, которые были созданы для помощи этой отрасли. Они необходимы, чтобы выжить в этих непростых условиях", - отметил Александр де Жюньяк, генеральный директор Iata.

В сложных условиях, безусловно, оказалась и авиаиндустрия Казахстана. В Комитете гражданской авиации подсчитали, что за второй квартал года отменилось 99% всех международных рейсов, почти наполовину сократился пассажиропоток. При этом общие убытки в отечественной авиации составили около 300 миллиардов тенге. Не обошлось без господдержки, казахстанские авиалинии получили налоговые послабления и были освобождены от уплаты НДС.

Как результат этих ограничений и закрытия авиасообщения, это все повлияло негативно на наши все показатели по пассажиропотоку. Так, мы наблюдаем, что за 1 полугодие этого года нашими авиакомпаниями было перевезено всего 2,1 миллиона человек, что на 43% меньше, чем в прошлом полугодии. Внутренние рейсы у нас уже возобновлены, мы прорабатываем восстановление международных рейсов", - сообщил руководитель управления КГА Адыльбек Абдыкаликов.

Сегодня приходится констатировать факт: авиаперелеты и мировой туризм стали отраслями-призраками. С начала пандемии пассажиропоток во всем мире упал почти на 95%. Гражданская авиация не знала таких мрачных времен за последнее столетие. Эксперты индустрии предупреждают: последствия пандемии будут ощущаться еще долгое время, возможно, и после полного возобновления авиасообщения. Поэтому в тренде сегодня антикризисные меры.

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