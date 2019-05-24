"Казахтелеком" покупает 49% доли Tele2 AB в совместном предприятии

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Сегодня "Казахтелеком" и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V., сообщили в пресс-службе компании, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в компании, ожидается, что сделка будет завершена в конце июня.

Напомним, что в конце февраля 2016 года стороны договорились о создании совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов АО "АЛТЕЛ" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", в котором доля АО "Казахтелеком" составляла 51% акционерного капитала (49,48% голосующих акций). Tele 2 реализовал пут-опцион, предусмотренный соглашением акционеров по выкупу АО "Казахтелеком" принадлежащих Tele2 Sverige AB 49% акций Khan Tengri Holding B.V.

Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев отметил, что приобретение доли Tele2 в Khan Tengri Holding B.V., наряду с покупкой 75% акций АО "Кселл" , положительно скажется на телекоммуникационной отрасли, за счёт реализации ряда синергий при интеграции и совместном использовании технических возможностей трех операторов.





Совершение данной сделки увеличит инвестиционную привлекательность АО "Казахтелеком", благодаря диверсификации бизнеса, увеличению масштаба компании и росту рентабельности", - сказал Куанышбек Есекеев.

В "Казахтелекоме" также заявили, что компания как основной акционер обоих сотовых операторов готова способствовать совместному запуску 5G в Казахстане. Сотрудничество операторов позволит создать высокотехнологичную платформу, позволяющую оказывать услуги фиксированной и мобильной связи высокого качества. "Мы ожидаем увеличение покрытия, улучшение качества услуг сотовой связи и массовое внедрение инновационных цифровых технологий, доступных населению", - подчеркнули в "Казахтелекоме".

В Tele2 прокомментировали выход компании с казахстанского рынка. "Tele2 построил успешный бизнес в Казахстане и развернул сеть для высококачественной передачи голосовых и мобильных данных. Совместному предприятию удалось значительно увеличить клиентскую базу и долю на рынке, повысить прибыльность, обеспечить высокое качество связи и значительный рост потребления мобильных данных на одного клиента, которое удвоилось в два раза с момента создания СП", - сообщил президент и главный исполнительный директор Tele2 Андерс Нильссон.

Отметим, что по итогам первого квартала текущего года количество абонентов совместного предприятия значительно превысило 7 миллионов человек.

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