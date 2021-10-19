ЛУКОЙЛ купил у КМГ 49,99% доли в проекте Аль-Фараби

МОСКВА. 11 ОКТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги казахстанского оператора связи "Транстелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы подтверждаем кредитный рейтинг казахстанского оператора связи "Транстелеком" на уровне "B". Прогноз "Стабильный" по рейтингам "Транстелекома" отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев отношение "скорректированный долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "свободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow - FOCF) / долг" будет составлять около 5%", - отмечает в отчете S&P.

По данным агентства, в 2020 году долговая нагрузка Транстелекома значительно увеличилась - до 6,2x - в результате приобретения новых центров обработки данных и, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно. При этом отношение "скорректированный долг / EBITDA" останется на уровне выше 4x в 2021 году по сравнению с менее чем 3x в 2019 году. Вместе с тем этот шаг обусловит увеличение EBITDA и денежных потоков, а также повышение диверсификации выручки Транстелекома.

Кроме того, Транстелеком улучшил показатели ликвидности путем привлечения новых подтвержденных долгосрочных банковских линий, и в соответствии с оценкой S&P источники денежных средств будут превышать потребности более чем в 1,2 раза в ближайшие 12 месяцев.

Мы ожидаем постепенного восстановления характеристик кредитоспособности Транстелекома в 2021-2023 годах после их ухудшения в 2020 году, вызванного приобретением новых центров обработки данных. В 2020 году компания "Транстелеком" приобрела семь новых дата-центров у поставщика, принадлежащего российскому ПАО "Сбербанк". Мы рассматриваем возникшую долгосрочную кредиторскую задолженность перед этим поставщиком как долг в соответствии с нашими критериями, поскольку компания уже получает выгоду от владения активами", - информирует рейтинговое агентство.

Таким образом, скорректированная долговая нагрузка компании быстро увеличилась с 2,7x в 2019 году до 6,2x в 2020 году. Такой уровень превышает показатель, ранее прогнозировавшийся нами (около 3х).

Вместе с тем мы ожидаем, что в 2021-2022 годы показатель скорректированного долга компании улучшится благодаря росту выручки от увеличения мощности центров хранения и обработки данных и "облачных" сервисов. Мы ожидаем, что отношение "скорректированный долг / EBITDA" постепенно снизится до 4,5х в 2021 году и 3,5х в 2022 году", - информирует рейтинговое агентство.

Прогноз "Стабильный" отражает мнение S&P о том, что Транстелеком продемонстрирует высокий рост выручки, а рентабельность по EBITDA стабилизируется на уровне около 30% в 2021-2022 годы. По ожиданиям рейтингового агентства, отношение "долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "FOCF / долг" будет составлять 5% в ближайшие 12 месяцев.