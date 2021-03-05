В КГД рассказали, на кого распространяется обязанность по присвоению QR-кодов через веб-портал

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В целях реализации пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, утвержденного приказом министра финансов РК от 24 декабря 2020 года № 1232, у предпринимателей осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов возникла необходимость получения QR-кода (штрих-кода), с размещением данного штрих-кода (QR-код) в местах нахождения контрольно кассовых машин (ККМ), передает Kazakhstan Today.

Как рассказала руководитель управления администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов департамента государственных доходов по Мангистауской области Апиаш Кемежанова, штрих-код (QR-код), формируемый органом государственных доходов, будет использоваться при проведений визуального осмотра в рамках пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков. Штрих-код (QR-код) содержит информацию о налогоплательщике: ИИН/БИН, наименование, адрес местонахождения, наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции (за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства), регистрационный номер ККМ, статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).

Визуальный осмотр предусматривает осмотр территорий крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов с применением специальных средств видеонаблюдения и (или) фотофиксации должностными лицами органов государственных доходов по следующим жалобам, поступившим в органы государственных доходов: отсутствие постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан; нарушение порядка применения ККМ; отсутствия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек; отсутствия лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства", - рассказал Апиаш Кемежанова.

Пилотный проект распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов.

Эта категория налогоплательщиков, в течение 10 рабочих дней с даты начала пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, при этом если физическое или юридическое лицо создано после введения в действие Правил, то в течение 10 рабочих дней со дня создания:

1) получают штрих-код (QR-код) через веб-портал комитета государственных доходов Министерства финансов РК (https://kgd.gov.kz) путем ввода в активном окне индивидуального идентификационного номера или бизнес-идентификационного номера (ИИН/БИН), регистрационного номера контрольно-кассовой машины (ККМ), нажатия кнопки "создать код" и распечатки;

2) размещают штрих-код (QR-код) в местах нахождения ККМ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства