Из-за ситуации с интернет-мошенничествами в РК к дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей полиции

Принимаемые меры в текущем году способствовали снижению интернет-мошенничеств на 18,5% (с 11 843 до 9 654). Однако, в связи с появлением новых мошеннических схем, а также ненадлежащей работой оперативных подразделений по их раскрытию ситуация далека от идеальной. Проанализировав работу государственных и правоохранительных органов по противодействию преступлениям указанной категории, Генеральной прокуратурой в адрес МВД внесено представление об устранении нарушений законности, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 11 руководителей территориальных подразделений полиции", - сообщил в своем ответе на депутатский запрос исполняющий обязанности генерального прокурор Булат Дембаев.
Кроме того, под председательством первого заместителя генерального прокурора 12 июля проведено межведомственное совещание с участием руководителей задействованных органов по вопросам реализации мероприятий Дорожной карты.
По результатам совещания, уполномоченным органам даны поручения по улучшению качества досудебного расследования, а также об активизации информационно-профилактической работы по повышению финансовой грамотности граждан, в том числе по интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам", - добавил Булат Дембаев.