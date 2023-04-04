Экс-руководитель поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду майнингового оборудования

Из них 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 8 фактов торговли людьми, в том числе 4 несовершеннолетними, 8 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе 1 несовершеннолетнего, и 20 фактов притоносодержателя и сводничества

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативного мероприятия "STOP трафик" Министерством внутренних дел выявлено 37 фактов торговли людьми, сообщил на брифинге ведомства руководитель департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов.





Из них 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 8 фактов торговли людьми, в том числе 4 несовершеннолетними, 8 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе 1 несовершеннолетнего, и 20 фактов притоносодержания и сводничества", - рассказал спикер.





Зарегистрировано 14 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 450 - за приставание в общественных местах.





Так, в Астане раскрыта преступная деятельность организованной группы в составе 6 человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством.





Установлено, что в целях получения систематического преступного дохода подозреваемыми были арендованы 3 квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы, где они организовали притоны. Для конспирации своей деятельности преступники устанавливали контакты с охранниками жилого комплекса для предупреждения ими о полицейских рейдах, в случае которых незамедлительно покидали съемные квартиры. Доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору. Девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагалось заниматься проституцией с условиями работы 50 на 50", - рассказал Нурмагамбетов.





В среднем от криминального бизнеса организаторы ежедневно получали до 1 млн тенге.





На момент задержания сотрудниками полиции установлены 11 лиц, оказывающих интимные услуги. В ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США, 156 тысяч российских рублей и 720 евро. По данному факту начаты досудебные расследования по статьям создание и руководство организованной группой, притоносодержание и сводничество.





Подозреваемые задержаны, двое находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения "подписка о невыезде".





Также в Петропавловске задержана уроженка Акмолинской области, которая занималась торговлей людьми и их эксплуатацией.





В Интернете и соцсетях подозреваемая занималась поиском девушек, в том числе несовершеннолетних из неблагополучных и неполных семей, с тяжелым материальным положением и приглашала их в Петропавловск, где угрозами и шантажом заставляла их заниматься проституцией.





Так, по указанной схеме подозреваемая завербовала 19-летнюю жительницу города Костанай, которую продала за 250 тысяч тенге для дальнейшей сексуальной эксплуатации в саунах и гостиницах города", - рассказал спикер.





В настоящее время потерпевшая размещена в приют для оказания необходимой помощи.





Также в области Жетысу установлена женщина, 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух несовершеннолетних лиц, 2008 года рождения, учениц 8-го класса, а полученный доход присваивала себе.





По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134, часть 1, УК РК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) и 309, часть 2, УК (Сводничество).





В Уральске за торговлю детьми задержана 31-летняя гражданка Республики Каракалпакстан. Молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 года рождения.





Первый факт имел место в июне 2018 года, где женщина незаконно передала своего новорожденного ребенка семейной паре из Атырауской области для дальнейшего незаконного усыновления и второй факт - в декабре 2022 года, где она продала свою трехлетнюю дочь за 1 млн тенге семейной паре из Уральска", - отметил представитель МВД.





Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса - "Торговля несовершеннолетними".





Еще один факт эксплуатации выявлен в Восточно-Казахстанской области. Там глава крестьянского хозяйства с декабря 2022 года по март 2023 года насильно заставлял работать в домашнем хозяйстве местного жителя.





По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Потерпевший для оказания помощи размещен в кризисный центр для жертв торговли людьми.





Также в Актобе сотрудники полиции совместно с волонтерами выявили факт принуждения к попрошайничеству.





Установлено, что 46-летнего мужчину, инвалида-колясочника путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его заставляли просить милостыню на территории рынков и около мечетей. Весь доход подозреваемые присваивали себе.





По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 "Торговля людьми". Потерпевший размещен в кризисный центр.