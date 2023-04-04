03.04.2023, 10:39 44186
Экс-руководитель поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду майнингового оборудования
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 20 марта года осужден Оспанов А. за экономическую контрабанду в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан.
Государственный обвинитель Карагандинской транспортной прокуратуры детально изложил неоспоримые материалы о непосредственной роли подсудимого в обманном ввозе из Грузии "майнеров" для добычи криптовалюты.
В суде подтверждено, что сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области оперативным путем задокументировали ложные намерения представителя декларанта ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" Оспанова А., который обладал достаточными знаниями об особенностях порядка подачи деклараций в "свободной экономической зоне" и имел 23-летний опыт работы в таможенных органах. Он убедил нанятых заводом таможенных брокеров в использовании данной вычислительной техники якобы для доукомплектования мощности металлургического производства на экономической зоне, на территории которой уплата таможенных платежей не производится", - рассказали в ведомстве.
Приговором суда в доход государства обращены предметы контрабанды на общую стоимостью свыше 390 млн тенге, в их числе оборудование для майнинга марки "Ant-Miner S9" в количестве 1779 штук и кабеля для блока питания в количестве 10 000 штук.
Судебный акт вступил в законную силу.
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03.04.2023, 20:44 21361
У жителя Кызылординской области изъяли более 100 кг рогов сайги
Фото: пресс-служба КНБ РК
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Кызылорда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 27 марта ДКНБ по Кызылординской области во взаимодействии с прокуратурой при сбыте дериватов сайги в крупных объемах задержан житель Аральского района региона, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Всего изъято более 100 кг рогов сайги.
По данному факту расследуется уголовное дело по ст.339 ч.3 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животными или их дериватами, с причинением особо крупного ущерба) УК РК.
Организатор преступления взят под стражу.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
17 марта жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
В Атырау полиция изъяла около полутонны сайгачьих рогов у трех браконьеров.
В начале марта у жителя поселка Чапаево Западно-Казахстанской области изъяли 465 рогов сайги.
03.04.2023, 18:25 27876
Кудебаев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал - Погранслужба КНБ
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший глава департамента полиции Алматинской области Кудебаев Серик через официально действующие пункты пропуска государственную границу Республики Казахстан не пересекал, сообщает пограничная служба Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.
На сегодняшний день назначена проверка, в том числе при взаимодействии с погранпредставительскими аппаратами сопредельных государств", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
03.04.2023, 14:22 36386
Пресечен крупный канал поставки синтетики в столицу
Всего изъято около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра "гашишного" масла
Фото: Polisia.kz
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с полицейскими столицы пресекли крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Астану.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний мужчина, у которого при личном обыске в барсетке обнаружен сверток, обмотанный изолентой, с синтетическим наркотиком. При осмотре его автомашины BMW X5 под сиденьем обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 66 таких же свертков. На съемной квартире наркоторговца были обнаружены гашиш и 750 грамм синтетического наркотика мефедрон. Всего изъято около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра "гашишного" масла", - сообщает Polisia.kz.
По словам полицейских, задержанию предшествовала длительная оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных прокуратурой.
В начале спецоперации в январе в Костанайской области был задержан оптовый закладчик, 27-летний парень, у которого в кармане кофты было обнаружено 7 свертков с мефедроном, весом около 900 граммов. Полицейскими было установлено, что данную партию синтетики он приобрел в столице путем закладок для дальнейшего его распространения в области через интернет-магазин. Таким образом, после проведения специальных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить оптовика, который занимался сбытом наркотиков на территории города и за ее пределами, делая закладки в особо крупном размере", - рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.
Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о ликвидации крупной нарколаборатории в Алматы. Производство "синтетики" хозяин организовал у себя в частном доме.
03.04.2023, 13:23 39246
Секс-притоны, торговля детьми и рабство: МВД выявило 37 фактов эксплуатации людей
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативного мероприятия "STOP трафик" Министерством внутренних дел выявлено 37 фактов торговли людьми, сообщил на брифинге ведомства руководитель департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов.
Из них 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 8 фактов торговли людьми, в том числе 4 несовершеннолетними, 8 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе 1 несовершеннолетнего, и 20 фактов притоносодержания и сводничества", - рассказал спикер.
Зарегистрировано 14 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 450 - за приставание в общественных местах.
Так, в Астане раскрыта преступная деятельность организованной группы в составе 6 человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством.
Установлено, что в целях получения систематического преступного дохода подозреваемыми были арендованы 3 квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы, где они организовали притоны. Для конспирации своей деятельности преступники устанавливали контакты с охранниками жилого комплекса для предупреждения ими о полицейских рейдах, в случае которых незамедлительно покидали съемные квартиры. Доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору. Девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагалось заниматься проституцией с условиями работы 50 на 50", - рассказал Нурмагамбетов.
В среднем от криминального бизнеса организаторы ежедневно получали до 1 млн тенге.
На момент задержания сотрудниками полиции установлены 11 лиц, оказывающих интимные услуги. В ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США, 156 тысяч российских рублей и 720 евро. По данному факту начаты досудебные расследования по статьям создание и руководство организованной группой, притоносодержание и сводничество.
Подозреваемые задержаны, двое находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения "подписка о невыезде".
Также в Петропавловске задержана уроженка Акмолинской области, которая занималась торговлей людьми и их эксплуатацией.
В Интернете и соцсетях подозреваемая занималась поиском девушек, в том числе несовершеннолетних из неблагополучных и неполных семей, с тяжелым материальным положением и приглашала их в Петропавловск, где угрозами и шантажом заставляла их заниматься проституцией.
Так, по указанной схеме подозреваемая завербовала 19-летнюю жительницу города Костанай, которую продала за 250 тысяч тенге для дальнейшей сексуальной эксплуатации в саунах и гостиницах города", - рассказал спикер.
В настоящее время потерпевшая размещена в приют для оказания необходимой помощи.
Также в области Жетысу установлена женщина, 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух несовершеннолетних лиц, 2008 года рождения, учениц 8-го класса, а полученный доход присваивала себе.
По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134, часть 1, УК РК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) и 309, часть 2, УК (Сводничество).
В Уральске за торговлю детьми задержана 31-летняя гражданка Республики Каракалпакстан. Молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 года рождения.
Первый факт имел место в июне 2018 года, где женщина незаконно передала своего новорожденного ребенка семейной паре из Атырауской области для дальнейшего незаконного усыновления и второй факт - в декабре 2022 года, где она продала свою трехлетнюю дочь за 1 млн тенге семейной паре из Уральска", - отметил представитель МВД.
Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса - "Торговля несовершеннолетними".
Еще один факт эксплуатации выявлен в Восточно-Казахстанской области. Там глава крестьянского хозяйства с декабря 2022 года по март 2023 года насильно заставлял работать в домашнем хозяйстве местного жителя.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Потерпевший для оказания помощи размещен в кризисный центр для жертв торговли людьми.
Также в Актобе сотрудники полиции совместно с волонтерами выявили факт принуждения к попрошайничеству.
Установлено, что 46-летнего мужчину, инвалида-колясочника путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его заставляли просить милостыню на территории рынков и около мечетей. Весь доход подозреваемые присваивали себе.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 "Торговля людьми". Потерпевший размещен в кризисный центр.
03.04.2023, 10:52 43496
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев объявлен в международный розыск, передает корреспондент агентства.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии.
Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. Некоторые СМИ сообщили о бегстве экс-главы алматинской полиции из страны. Прокурор ходатайствовал приостановить уголовное дело экс-главы департамента полиции Алматинской области и объявить его в международный розыск, информирует Sputnik Казахстан.
Как сообщил судья, 23 марта экс глава ДП Алматинской области вылетел из Бишкека в Стамбул. Подсудимого объявили в международный розыск, информирует портал Informburo.
По информации прокурора, полученной от пограничной службы Кыргызстана, 23 марта Кудебаев вылетел из аэропорта Манас (Бишкек) в Стамбул. Для предотвращения дальнейшего передвижения подсудимого необходимо объявить Кудебаева в международный розыск и изменить ему меру пресечения на содержание под стражей", - цитирует издание слова судьи.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
03.04.2023, 10:03 46036
Жители Акмолинской области сбывали угнанные в России автомобили
В течение двух лет акмолинцы завозили из РФ числящиеся в розыске автомобили
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Три жителя Акмолинской области в 2020-2021 годах ввозили в Казахстан из Российской Федерации автомобили криминального происхождения, сообщает Агенство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Установлено, что группа лиц по предварительному сговору приобретала на территории Российской Федерации транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем участники ОПГ изготавливали на них поддельные документы, на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана, после регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая ГРНЗ, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям.
Приговором суда трое граждан осуждены к 8, 7 и 6 годам лишения свободы.
31.03.2023, 21:04 130231
Полицейские обнаружили более 100 кг наркотиков в гараже актюбинца
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков, 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета
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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия в одном из гаражных кооперативов Актобе задержан 40-летний житель города по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 5 мешков (100 килограммов), 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом (предположительно, марихуана), 200 штук пластинок (предположительно, гашиш). При личном обыске обнаружено 1 350 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследованное по статье 297, часть 1, УК.
В настоящий момент обыски продолжаются.
В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято 755 килограммов наркотических средств, в том числе 270 килограммов марихуаны, 93 килограмма гашиша, 105 килограммов синтетических наркотиков.
31.03.2023, 17:20 124711
Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы.
Дело рассматривали в суде № 2 Сарыаркинского района Астаны, информирует sputnik.kz.
Признать Кайрата Боранбаева виновным по статье 28, часть 5, статье 189, часть 4, пункт 2, и статье 218, часть 3, пункт 3, Уголовного кодекса. На основании статьи 58, часть 3, УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Боранбаеву и Наханову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях субъектах квазигоссектора", - цитирует tengrinews.kz судью Назгуль Бапакову.
Дополнено 31.03.2023, 21.38
Оглашая приговор, судья Назгуль Бапакова сообщила, какое имущество Кайрата Боранбаева перейдет государству, информирует sputnik.kz.
Конфисковать имущество Боранбаева в доход государства - помещение и земельный участок в Алматы по улице Аль-фараби, денежные средства на счету в АО "Народный банк Казахстана" в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства на двух счетах в Народном банке в сумме 2 млрд 847 млн 877 тысяч тенге, арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить", - цитирует zakon.kz судью Сарыаркинского районного суда.
Также судья сообщила об отмене ареста на некоторое имущество казахстанского бизнесмена, сообщает tengrinews.kz.
Арест, наложенный постановлением суда Астаны от 18 марта 2022 года на имущество Боранбаева - квартиру в городе Астане, частный дом в городе Алматы с земельным участком, после вступления в законную силу приговора отменить", - добавила судья.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Позже прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы.
Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.
Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
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