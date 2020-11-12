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Жительница Нур-Султана отдала мошеннику-ухажеру более 4 млн тенге

11.11.2020 6157
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Жительница Нур-Султана отдала более 4 тенге мошеннику, который путем ухаживаний втерся к ней в доверие, передает Kazakhstan Today. 
 
Пара познакомилась в социальных сетях, а затем они начали встречаться. Постепенно мужчина вошел в доверие к женщине и предложил ей через имеющиеся у него связи приобрести квартиру по заниженной стоимости. Потерпевшая согласилась и передала новому знакомому сумму свыше 4 млн тенге, сообщили в департаменте полиции нур-Султана.
 
Получив деньги, ухажер постепенно перестал отвечать на звонки, а затем окончательно пропал из поля ее зрения. Обманутая женщина обратилась в полицию.
 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. В ходе следствия полицейские установили, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений, и ранее уже имел судимость за мошенничество.
 
Как правило, для обмана он выбирал женщин, с которыми заводил романтические отношения. Входя в доверие, подозреваемый предлагал выкупить квартиру по низкой цене или же купить оригинал дорогостоящего телефона по заниженной стоимости.
 
Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Выясняется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
 

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