В Нур-Султане предприниматели осуждены за хищение 118 млн тенге

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане завершено расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей по факту хищения бюджетных денежных средств АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry", передает Kazakhstan Today.

Подсудимые использовали свои подконтрольные предприятия, деятельностью которых руководили сами, оформив их на подставных лиц.

Хищение производили путём предоставления не соответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техническому обслуживанию оборудования для получения незаконного их возмещения на сумму 118 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

Отмечается, что данная финансовая помощь от государства была предназначена в первую очередь для поддержки МСБ, а также для возмещения затрат и как следствие снижения себестоимости товаров, работ и услуг.

Приговором Есильского районного суда Нур-Султана предприниматели признаны виновными по части 4 статьи 190 (Мошенничество) УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением бюджетных средств сроком на 5 лет.

Суд также постановил взыскать в пользу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" 118 млн тенге и госпошлину в доход государства с каждого по 1 770 000 тенге", - добавили в комитете.

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