Серийного угонщика велосипедов задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Жители столицы помогли задержать похитителя велосипедов, передает Kazakhstan Today.

При содействий граждан за совершение ряда краж велдосипедов задержан ранее судимый 29-летний местный житель. Установлено, что в дневное время он совершал кражи велосипедов из подъездов домов и сбывал по сходной цене. Также установлен скупщик краденного, в отношении которого проводится досудебное расследование по статье УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Подозреваемый в краже велосипедов водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69; 102", - говорится в обращении пресс-службы ДП.

По данным ведомства, за март - апрель в столице зарегистрировано более 20 краж велосипедов. Из них раскрыто 12 фактов. Основная часть краж велосипедов совершается путем свободного доступа (около 90%). Также кражи совершаются с использованием специальных инструментов для среза троса замка. В общественных местах кражи в большинстве случае совершаются в дневное и вечернее время, из подъездов домов - в ночное время.

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