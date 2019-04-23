Трое судимых жителей Нур-Султана ограбили гражданина КНР

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские столицы задержали подозреваемых в ограблении гражданина КНР, передает Kazakhstan Today.

24-летний гражданин КНР обратился в полицию с заявлением о том, что в вечернее время трое мужчин, угрожая ему ножом, похитили сумку, в которой находились сотовые телефоны.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий помощник участкового инспектора полиции УП района Байконыр Алибек Бахытжанов, совместно с полицейскими автопатруля "Талас 161", по приметам, указанным в ориентировке, задержали трех мужчин, подозреваемых в совершении грабежа. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители столицы в возрасте 34, 28 лет и 31 года. При задержании вещественные доказательства - (сотовые) телефоны - изъяты", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Задержанные дали признательные показания, в настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.

"Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в департамент полиции или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16; 102", - говорится в сообщении пресс-службы.

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