В Алматинской области задержали грабителя-насильника

Талдыкорган. 16 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области поместили под стражу ранее судимого 36-летнего мужчину, задержанного по подозрению в нападениях на женщин, передает Kazakhstan Today.

Задержанному инкриминируется нападение на двух женщин, одну из которых он ограбил, другую, помимо грабежа, еще и изнасиловал. Все преступления совершены в конце апреля и начале мая в Илийском районе.

"Первоначально его задержали по заявлению молодой женщины, изнасилованной и ограбленной неизвестным близ села Жапек. При проверке была установлена причастность задержанного к грабежу еще одной женщины, также обратившейся с заявлением в полицию Илийского района. Вчера проведено опознание подозреваемого. В обоих случаях мужчина отбирал у своих жертв денежные средства, ювелирные украшения и телефоны. К материалам расследования приобщена платежная карточка одной из жертв, изъятая при обыске у подозреваемого", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Сейчас полиция продолжает проверку на причастность задержанного к другим преступлениям аналогичного характера.

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