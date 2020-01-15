И.о. директора филиала "Енбек-Актобе" подозревают в получении взятки (ВИДЕО)

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?Р ІІМ ?АЖК «Е?бек» РМК «Е?бек-А?т?бе» филиалы директорыны? м. а. сыбайлас жем?орлы? жасады деген к?дікке ілінді Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы ?ызмет А?т?бе облысы бойынша ?АЖКД-ні? жеке ?ауіпсіздік ?ызметімен бірлесіп, ?Р ІІМ ?АЖК "Е?бек" ШЖ? РМК "Е?бек-А?т?бе" филиалы директорыны? м. а. ?атысты сыбайлас жем?орлы? ?ылмыс жасау к?дігі бойынша сот?а дейінгі тергеу бастады. Ол М??алжар ауданыны? ?андыа?аш ?аласында?ы саяба?ты абаттандыру?а бюджет ?аражатын аудару кезінде жалпы ?ам?орлы?ы ?шін жеке к?сіпкерді? ?кілінен 700 мы? те?ге сомасында ?аражат ал?аны ?шін к?дікті деп танылуда. К?діктіні? ж?не оны? ?ор?аушысыны? келу туралы міндеттеме беруіне ж?не кін?сін мойындауына байланысты процессуалды? ?стау ?олданыл?ан жо?. Сот?а дейінгі тергеу жал?асуда. К?дікті кін?сіні? д?режесі туралы т?пкілікті шешімді сот шы?арады. ____________________ И.о. директора филиала «Енбек-Актобе» РГП «Енбек» КУИС МВД РК подозревается в коррупции Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью ДКУИС по Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении и.о. директора филиала «Енбек-Актобе» РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении денежных средств в сумме 700 тыс. тенге от представителя ИП за общее покровительство при перечислении бюджетных средств за благоустройство парка в г.Кандыагаш Мугалжарского района. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом. #AntikorKzVideo #anticorruption
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства