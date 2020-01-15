И.о. директора филиала "Енбек-Актобе" подозревают в получении взятки (ВИДЕО)

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Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - И.о. директора филиала "Енбек-Актобе" КУИС МВД РК подозревают в получении взятки от предпринимателя, передает Kazakhstan Today. "Он подозревается в получении денежных средств в сумме 700 тыс. тенге от представителя ИП за общее покровительство при перечислении бюджетных средств за благоустройство парка в городе Кандыагаше Мугалжарского района", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы. По информации ведомства, процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке. Досудебное расследование продолжается.

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