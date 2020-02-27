Сотрудник международного аэропорта в Нур-Султане осужден за вывоз и пересылку редких и исчезающих птиц

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудник Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев осужден за вывоз и пересылку в Объединенные Арабские Эмираты редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, передает Kazakhstan Today.

Начальник комплексной смены акционерного общества "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" гражданин М. осуществил вывоз и пересылку в Объединенные Арабские Эмираты редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц породы сокол в количестве 32 единиц, из которых 25 соколов - балобаны, 1 сокол - сапсан и 6 соколов гибридного происхождения", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Есильского района.

Подсудимый пронес через таможенный контроль сумки с птицами и поручил грузчику погрузить багаж на борт самолета международного рейса Астана - Шарджа.

Приговором районного суда №2 Есильского района М. осужден к 1 году 6 месяцам ограничения с конфискацией имущества, добытого преступным путем", - уточнили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

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