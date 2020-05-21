Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ликвидировали подпольную нарколабораторию, где изготавливали синтетические наркотики, передает Kazakhstan Today.
13 мая 2020 года департаментом КНБ РК по Нур-Султану при проведении негласных следственных действий задержана гражданка РК С., организовавшая по месту временного проживания изготовление синтетических наркотиков и их реализацию посредством так называемых "закладок". В результате обыска в подпольной нарколаборатории изъято около 2 килограммов синтетического наркотика "A-PVP" (на "черном рынке" стоимость составляет около 34 млн тенге), упаковочные материалы, стеклянные колбы, магнитная мешалка, насосы, пробирки, стеклянные цилиндры, респираторные маски, медицинские перчатки, электронные весы, 2 килограмма реагентов, 40 литров различных прекурсоров и иные приспособления, используемые при изготовлении психотропных веществ в лабораторных условиях", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.
Женщина в порядке статьи 128 УПК РК водворена в ИВС департамента полиции Нур-Султан. Досудебное расследование продолжается.
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