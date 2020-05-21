В Нур-Султане ликвидировали подпольную нарколабораторию

Продавца iPhone 11, актюбинца 1986 года рождения, мошенник пригласил на кухню, затем взял его сотовый телефон и под предлогом, что покажет его своей жене в зале, вышел из кухни и убежал из квартиры. Ущерб составил 705 тыс. тенге.