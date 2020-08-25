В Уральске из-за неявки в суд арестовали полицейского

Уральск. 24 августа. Kazakhstan Today - Подсудимый, находясь на свободе, не приходил на судебное заседание и не принимал меры к подключению к разбирательствам через "TrueConf" или мессенджера "WhatsApp", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", 27-летний инспектор службы батальона патрульно-постовой службы ДП ЗКО Руслан Карагуйшин обвиняется в получении взятки. Первое судебное заседание было назначено на 22 июля, однако в суд не явились свидетели. Они также не явились и на второе, и на третье судебное заседание. Тогда судья Исмайлова вынесла постановление о принудительном приводе свидетелей.





21 августа на судебное заседание не явился сам подсудимый, после чего прокурор ходатайствовал об аресте Руслана Карагуйшина. Суд принял во внимание, что подсудимый, находясь на свободе, может скрыться от суда и воспрепятствовать объективному разбирательству дела путем оказания давления на свидетелей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

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