Полиция Нур-Султана задержала наркодилера

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Сбытчика синтетических наркотиков задержали полицейские в Нур-Султане, передает KAZAKHSTA TODAY.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за сбыт синтетических наркотиков задержан 21-летний житель столицы.

В ходе обыска съемной квартиры у подозреваемого обнаружены и изъяты электронные весы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки наркотиков в количестве 350 штук, денежные средства в сумме 255 тысяч тенге, а также готовые к реализации синтетические наркотики.

Изъятые наркотики были расфасованы по дозам, что составило 90 разовых доз для наркопотребления. "Синтетику" задержанный собирался сбыть на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств", что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Наркоторговец водворен в изолятор временного содержания департамента полиции.

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