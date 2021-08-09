В Нур-Султане наркоман пытался похитить младенца

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Нур-Султане мужчина, который находился под воздействием наркотических веществ, пытался похитить младенца у матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Попытка похищения полуторагодовалого ребенка попала на камеры видеонаблюдения. По данным столичной полиции, инцидент произошел 7 августа перед магазином по улице Бектурова.

В группе qarakz в Instagram опубликовали ролик с места происшествия. Неизвестный мужчина подошел к дверям магазина, из которого вышла женщина с ребенком в коляске. Он наклонился, взял малыша на руки, а мать попыталась забрать его обратно.

Как сообщили в полиции, похитителю помешали прохожие, которые откликнулись на крики матери.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Акмолинской области. Согласно результатам медицинского освидетельствования, задержанный находился в сильном наркотическом опьянении", - прокомментировали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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