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В Нур-Султане наркоман пытался похитить младенца

08.08.2021 9370
В Нур-Султане наркоман пытался похитить младенца
Фото: скриншот
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Нур-Султане мужчина, который находился под воздействием наркотических веществ, пытался похитить младенца у матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Попытка похищения полуторагодовалого ребенка попала на камеры видеонаблюдения. По данным столичной полиции, инцидент произошел 7 августа перед магазином по улице Бектурова.
 
В группе qarakz в Instagram опубликовали ролик с места происшествия. Неизвестный мужчина подошел к дверям магазина, из которого вышла женщина с ребенком в коляске. Он наклонился, взял малыша на руки, а мать попыталась забрать его обратно.
 
Как сообщили в полиции, похитителю помешали прохожие, которые откликнулись на крики матери.
 

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Акмолинской области. Согласно результатам медицинского освидетельствования, задержанный находился в сильном наркотическом опьянении", - прокомментировали в пресс-службе полиции.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
 

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