В Алматинской области чабаны задушили работодателя из-за низкой зарплаты

ТАЛДЫКОРГАН. 16 СЕНТЯБРЯ - После распития алкоголя чабаны задушили своего хозяина из-за низкой зарплаты в Илийском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 сентября, около 18.00, в Кербулакский районный отдел полиции поступило сообщение о найденном в поле теле мужчины с признаками насильственной смерти.

Как установили полицейские, погибшим оказался 65-летний житель Илийского района.

Супруга погибшего рассказала, что ее муж выехал с чабаном в Жаркент за его напарником.

При проческе местности, оперуполномоченные ОКП у села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину. Его опознала жена убитого. Она узнала в нем чабана, с которым уехал погибший, пишет NewTimes.kz

Задержанный признался в убийстве и рассказал, что, возвращаясь обратно со вторым чабаном, они втроем пили водку. У села произошел конфликт на почве того, что погибший мало платил за работу, и они вдвоем с напарником задушили хозяина", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Забрав телефон и деньги, мужчины оставили тело в поле, а сами уехали на машине потерпевшего. На похищенные средства они купили водку и продолжили свой маршрут. Однако у села Коныролен машина сломалась.

Второго подозреваемого, 44-летнего жителя села Чолакай Панфиловского района, полицейские обнаружили спящим в машине убитого", - дополнили в полиции.

Подозреваемых взяли под стражу. Как оказалось, один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учете как алкоголик и семейный дебошир.

В ходе досудебного расследования полицейские переквалифицировали дело на статью УК РК "Убийство, совершенное группой лиц".

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