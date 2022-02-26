Антикор задержал акима Кентау - СМИ

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24 февраля аким Кентау Даурен Махажанов был задержан и помещен в ИВС Алматы. Задержание производил финпол. Его подозревают в получении взятки", - сообщает KazTag со ссылкой на источник в антикоррупционном ведомстве.
В настоящее время агентство направило официальный запрос в Антикор.
Махажанов занимает пост акима города Кентау Туркестанской области с апреля 2019 года.
В свою очередь телеканал Otyrar сообщает, что информация о задержании Махажанова распространяется в соцсетях.
Корреспонденты телеканала "Отырар" обратились в пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК. Эту информацию там не подтвердили, но и не опровергли", - сообщает телеканал.
В агентстве корреспондентам пояснили, что официальная информация будет размещена на странице в Telegram-канале.