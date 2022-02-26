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Антикор задержал акима Кентау - СМИ

25.02.2022, 16:19 25551
Антикор задержал акима Кентау - СМИ
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 ФЕВРАЛЯ - Агентством по противодействию коррупции задержан аким Кентау Даурен Махажанов, его водворили в изолятор временного содержания (ИВС) Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

24 февраля аким Кентау Даурен Махажанов был задержан и помещен в ИВС Алматы. Задержание производил финпол. Его подозревают в получении взятки", - сообщает KazTag со ссылкой на источник в антикоррупционном ведомстве. 

 
В настоящее время агентство направило официальный запрос в Антикор. 
 
Махажанов занимает пост акима города Кентау Туркестанской области с апреля 2019 года. 
 
В свою очередь телеканал Otyrar сообщает, что информация о задержании Махажанова распространяется в соцсетях. 
 

Корреспонденты телеканала "Отырар" обратились в пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК. Эту информацию там не подтвердили, но и не опровергли", - сообщает телеканал.

 
В агентстве корреспондентам пояснили, что официальная информация будет размещена на странице в Telegram-канале. 
 

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Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза

26.02.2022, 10:17 5196
Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза
Фото: пресс-служба ДП Жамбыской области
ТАРАЗ. 26 ФЕВРАЛЯ -25 февраля около 22.30 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в кафе "Discovery", расположенном по проспекту Абая в Таразе, между неустановленными лицами произошла перестрелка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место происшествия оперативно был направлен дежурный наряд полиции и патрульные полицейские, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области. 
 
В ходе перестрелки два человека получили ранения. Они госпитализированы. 
 
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

 

В Антикорре подтвердили информацию о задержании акима Кентау

25.02.2022, 19:37 22896
В Антикорре подтвердили информацию о задержании акима Кентау
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 ФЕВРАЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима Кентау Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области М. Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе", - говорится в сообщении ведомства. 

 
В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
 
Ранее о задержании акима Кентау сообщали СМИ.
 

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"

25.02.2022, 14:26 26706
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
Фото: Depositphotos.com
ШЫМКЕНТ. 25 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы "Свой дом", при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы", - сообщили в АФМ. 

 
В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
 

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Свой дом", просим обратиться в ДЭР Шымкента или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39", - сообщает АФМ. 

 

В Талдыкоргане обнаружили гранатомет в арыке

24.02.2022, 20:19 40381
ТАЛДЫКОРГАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области за последние сутки изъяли из незаконного оборота ручной гранатомет, ружье, два боевых пистолета и боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Большая часть из изъятого арсенала была похищена в период массовых январских беспорядков, сообщает Polisia.kz
 
Ручной гранатомет SJ-104 калибра 40 мм, с четырьмя боеприпасами обнаружили в микрорайоне Жастар. Оружие лежало в арыке под слоем грязного снега. На городской мусорной свалке были найдены полицейская каска, магазин от пистолета и около 30 патронов различного калибра. 
 
Также обнаружено два пистолета ПМ, один из которых принес и добровольно сдал в городскую полицию 21-летний парень. Добровольная выдача оружия зарегистрирован и в Талгарском районе, где 45-летняя жительница села Талдыбулак передала полицейским незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-17. Женщина пояснила, что оружие ей досталось от покойного свекра. 
 
Все изъятые стволы направлены на баллистическую экспертизу.
 

В Алматы задержали еще одного подозреваемого по делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex

23.02.2022, 18:25 68581
В Алматы задержали еще одного подозреваемого по делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержали еще одного подозреваемого по резонансному уголовному делу о создании финансовых пирамид Mudarabah Capital и Astex, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт задержания мужчины, который обманным путем завладел чужими деньгами, подтвердили в департаменте полиции города. 
 

Данный факт в настоящее время расследуется управлением собственной безопасности ДП города Алматы. Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.2 УК РК. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП города.

 
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. 
 
Ранее в соцсетях появилась информация, что бывший сотрудник правоохранительных органов якобы получил более 10 млн тенге в рамках уголовного дела о преступной деятельности финпирамид Mudarabah Capital и Astex.
 
13 июля 2021 года соучастник крупной финансовой пирамиды был арестован в Алматы. Уголовные дела возбуждены в отношении работников ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology", ТОО "MUDARABAH CAPITAL" и ТОО "MUSHARAKAH CAPITAL". Все они признаны финансовыми пирамидами. 
 
Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие). 
 
Обнаружить финансовую пирамиду помог мониторинг соцсетей. 
 

Двое жителей ВКО пытались украсть более 20 кг золотосодержащей руды

23.02.2022, 17:55 69571
Фото: пресс-служба ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ФЕВРАЛЯ - В ОП Риддера поступило сообщение, о том, что на территории Риддерского рудника задержаны 36 и 31-летние жители города, у которых обнаружили мешок с золотосодержащей рудой весом 21 кг 525 грамм, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчин в отдел, где во время допроса те дали признательные показания. Вещественные доказательства были изъяты, сообщает пресс-служба ДП ВКО.
 
Мужчины с помощью веревки через незакрытый проход спустились в шахту рудника. После, наполнив мешки рудой, хотели выйти наружу, однако их задержала охрана предприятия.
 
На сегодняшний день подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, ст. 188 ч. 2 УК РК - "кража", санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
 
Нанесенный ущерб предприятию составляет 435 000 тенге. 
 

Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

23.02.2022, 16:55 70996
Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 23 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента обнаружил очередную незаконную майнинговую ферму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin", - сообщили в департаменте. 

 
Майнинговые фермы были расположены в трех оборудованных контейнерах. 
 
Ведется расследование. 
 
Напомним, ранее сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане. Одну из ферм обнаружили в Алматинской области, на территории бывшего суконного комбината. Также незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. Всего с 18 по 20 февраля остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У них могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
Аналогичное мнение высказали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках. 
 

Полиция провела две спецоперации по задержанию грабителей оружейных магазинов в Алматы

23.02.2022, 16:19 68856
Полиция провела две спецоперации по задержанию грабителей оружейных магазинов в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 23 ФЕВРАЛЯ - Две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов проведены в Алматы, задержаны трое подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, часть похищенного оружия изъята в одном из домов в микрорайоне "Достык", другая - в поселке Жамбыл, на территории Карасайского района Алматинской области. 
 

Двум подозреваемым по 25 лет, одному - 27. В ночь на 5 января они ограбили охотничий магазин "Камерад". Награбленное злоумышленники спрятали в подвале дома и присыпали песком. Изъято и приобщено к материалам уголовного дела 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуниция", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как проникли в магазин.

 

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