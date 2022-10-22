Женщину-кассира убили в обувном магазине в Астане

Фото: polisia.kz
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в обувном магазине в Астане ударом ножа была убита 32-летняя работница.
Сообщение об убийстве поступило в полицию в 18.39 20 октября.
В магазине за кассой на полу обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. От полученных травм 32-летняя гражданка скончалась до приезда скорой помощи", - сообщает Polisia.kz.
Установлено, что подозреваемый зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину.
Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний подозреваемый. Вещественное доказательство изъято. Назначены необходимые экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.