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В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге

14.06.2022, 20:44 9681
В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Должника по административным штрафам выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В первый же день проведения ОПМ установлен 26-летний житель Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения и накопил 79 административных штрафов на общую сумму 1 600 000 тенге, сообщает Noks.kz.
 
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.
 

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В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента

15.06.2022, 12:46 606
В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 15 ИЮНЯ - В Атырауской области врача инфекционного стационара и анестезиолога-реаниматолога осудили за гибель пациента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На скамье подсудимых оказались врач инфекционного стационара и анестезиолог-реаниматолог. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлёкших по неосторожности смерть человека", - сообщает портал "Мой город". 

 
По данным следствия, 29, 30 и 31 декабря 2020 года они не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом "пневмония" и сопутствующим сахарным диабетом. 
 

Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения пациент скончался. Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в суде. 

 
Суд приговорил врача инфекционного стационара к заключению на два с половиной года и лишил права заниматься врачебной деятельностью на три года. Анестезиолога-реаниматолога также приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на этот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью. 
 

Однако по амнистии их освободили от основного наказания в виде лишения свободы. С осуждённых в пользу потерпевших взыскано восемь миллионов тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает издание. 

 

В Карагандинской области установлен факт незаконной реализации нефтепродуктов

15.06.2022, 11:34 1391
КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, гражданин использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома. 
 

В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов", - проинформировали в АФМ. 

 
По данным агентства, он нарушил требования закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. 
 
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам. 
 

Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства", - добавили в АФМ.

 

Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу

14.06.2022, 20:51 10206
Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 14 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор 41-летнему жителю региона, который убил гражданскую жену на почве ревности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Из материалов следствия - жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте, сообщает otyrar.kz.
 
В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.
 
Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.
 

В Шымкенте производителя поддельного алкоголя оштрафовали на полтора миллиона тенге

14.06.2022, 18:01 11266
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - В Шымкенте местного жителя оштрафовали более чем на полтора миллиона тенге за организацию подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция общим количеством почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок", - сообщили в департаменте АФМ Шымкента. 

 
Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.
 
Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.

 

Почти килограмм мефедрона и гашиш изъяли у жителя Уральска

14.06.2022, 16:36 12131
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 14 ИЮНЯ - Хранившего на крыше гаража мефедрон и гашиш мужчину задержали полицейские Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько полиэтиленовых пакетов с мефедроном и гашишем полицейские нашли на крыше гаража, сообщает "Мой город"
 

Вещества направили на экспертизу, и по заключениям специалистов в пакетиках находилось 990 граммов мефедрона и 182 грамма гашиша. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты весы, девять упаковок изоленты, две упаковки скотча, пять полиэтиленовых пакетов для расфасовки, рулон полиэтиленовых пакетов", - рассказали в полиции.

 
Объем изъятых наркотиков был оценен как особо крупный. Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами".
 

У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге

14.06.2022, 12:36 13951
У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге
Фото: unsplash.com
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Трех грабителей, похитивших оборудование с майнинговой фермы, приговорили к пяти годам ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Грабители украли 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента. Пострадавший обратился с заявлением о краже в управление полиции Каратауского района. 
 
Уточняется, что сумма ущерба составила почти 44 млн тенге. 
 
По информации Polisia.kz, трое друзей, информированные о местонахождении оборудования для сбора криптовалюты, проникли на частную территорию поздней ночью через забор. Заполучив оборудование, злоумышленники скрылись с места преступления. 
 
Полицейские в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором передвигались похитители. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемых задержали на территории города. 
 
Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление. Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб. 
 
Судом все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража) и приговорены к ограничению свободы сроком на 5 лет. 
 
Материалы по факту ведения майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в департамент экономических расследований.
 

Жительница Актау получила восемь лет за гибель трехлетнего ребенка

13.06.2022, 20:28 22576
АКТАУ. 13 ИЮНЯ - 20-летняя женщина нанесла телесные повреждения, несовместимые с жизнью, своей малолетней дочери. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговором городского суда от 10 июня рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимой И., обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 УК), сообщает mangystaumedia.kz. 
 
Суд установил, что из-за ударов матери у ребенка образовалась гематома. Смерть наступила от кровопотери в результате тупой травмы живота. 
 
И. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК, суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 

В Жамбылской области обнаружены тайники с оружием и боеприпасами

13.06.2022, 17:06 24251
ТАРАЗ. 13 ИЮНЯ - В Жамбылской области обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых пистолеты, револьвер, ружья, гранаты и тысячи патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - за гаражом на одной из улиц Тараза.
 
По информации департамента полиции Жамбылской области, в изъятом арсенале находились пистолет ПМ с 8 патронами, револьвер, гладкоствольное ружье марки ИЖ 12-го калибра, светошумовая граната LSG80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2016 штук). 

 
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
Также сообщается о нахождении второго тайника, в арсенале которого: 1 пистолет ТТ, 1 нарезное оружие, 1 гладкоствольное оружие, 1 светошумовая граната, 1 звукошумовая граната, 5 патронов 12-го калибра, 36 патронов 9 мм ПМ, 19 патронов калибра 5,45 мм, 3 патрона 7,62 калибра ТТ, 1 бронежилет. 

Как сообщалось ранее, в апреле-мае 2022 года Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий.
 

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