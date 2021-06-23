Бывших вице-министров энергетики судят за хищение 2,7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В суд №2 столичного района Байконыр поступило уголовное дело в отношении бывших вице-министров энергетики Джаксалдиева и Садибекова, а также других лиц по обвинению в хищении 2 млрд 680,7 млн тенге, выделенных на очистку и санацию озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее уголовное дело направлялось прокурору для устранения нарушений, сообщили в пресс-службе районного суда.

Органами досудебного расследования проведен ряд следственных действий, после чего службой уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК подсудимые преданы суду по тому же обвинению с учетом вновь полученных результатов экспертизы, где снижены суммы похищенных денежных средств на 778 млн тенге", - проинформировали в суде.

Отмечается, что 21 июня судом проведено предварительное слушание по ходатайству стороны защиты о возврате дела прокурору, ввиду не устранения ранее указанных судом нарушений. Также адвокаты просили прекратить уголовное дело в связи с отсутствием события уголовного правонарушения.

Проверив доводы ходатайства, суд не усмотрел оснований для повторного возврата дела прокурору.

Сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайств о возврате дела и назначил главное судебное разбирательство на 28 июня, на 10.00, в открытом судебном заседании.

Напомним, уголовное дело о хищении бюджетных средств , выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, было возбуждено в 2018 году.

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