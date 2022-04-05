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Казахстанец пытался провезти из Стамбула в Нур-Султан 34 кг золота

04.04.2022, 18:05 12536
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - 4 апреля в аэропорту Нур-Султана при проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса Стамбул - Нур-Султан задержан гражданин РК за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг. Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (Экономическая контрабанда в особо крупном размере) УК РК.
 
Задержанный гражданин и золотые изделия будут переданы в департамент экономических расследований по Нур-Султану АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.
 

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Очередной схрон с боевым оружием обнаружен в Жамбылской области

05.04.2022, 16:44 1441
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 5 АПРЕЛЯ - Восемь единиц оружия, гранаты и около 400 патронов обнаружили жамбылские полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 марта по 1 апреля текущего года на территории Жамбылской области обнаружены и изъяты 8 единиц оружия, гранаты, дымовые шашки и 397 патронов различного калибра. Среди них автомат, 6 пистолетов, 1 гладкоствольный обрез", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Так, 29 марта 40-летний житель Тараза добровольно выдал хранящееся у него дома огнестрельное оружие: 4 пистолета Макарова, 9 магазинов от ПМ, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов 12-го калибра.
 
На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали одного из участников январских беспорядков. Он участвовал в ограблении оружейного магазина, а также нападении на аэропорт и департамент полиции Алматы.
 

Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области

05.04.2022, 16:05 2011
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - В Алматинской области задержали иностранного гражданина, занимавшегося экономической контрабандой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Территориальным департаментом АФМ Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме лжетранзита осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан сигарет весом 22 тонны", - сообщили в пресс-службе АФМ. 

 
 
Груз был заявлен как транзитный, его планировалось доставить из Азербайджана в Афганистан. Грузовик должен был проследовать по территории Республики Казахстан из морского порта Курык Мангистауской области до Жамбылской области. Однако злоумышленника задержали с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области. 
 

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства", - сообщили в АФМ.

 

В Талдыкоргане задержаны 11 участников январских беспорядков

05.04.2022, 12:19 4651
В Талдыкоргане задержаны 11 участников январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности задержали 11 подозреваемых в организации и участии в январских массовых беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, у задержанных изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные ранее у силовиков. 
 
Задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произведено в разных районах области. Непосредственное участие в январских событиях, а также применение силы в отношении сотрудников силовых структур и военнослужащих подтверждается видеофиксацией их действий при захвате здания областного акимата и городской полиции. 

 

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Сарканского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъяты пистолет Макарова и патроны к нему, сверток вещества зеленого цвета со специфическим запахом, похожего на гашиш, общим весом 210 граммов. 
 

После задержания родственники задержанного пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия. Необходимо подчеркнуть, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотических средств предусмотрена уголовная и административная ответственность", - информирует Polisia.kz.

 
Расследование в отношении задержанных проводится по статье 272 УК РК (Участие в массовых беспорядках). Собранный материал вместе с доказательной базой передан в производство сотрудников Спецпрокуратуры. 
 

Наркобанду разоблачили в Нур-Султане

04.04.2022, 16:48 13436
Наркобанду разоблачили в Нур-Султане
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Сотрудниками столичного департамента в результате спецоперации ликвидирована деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины изъято 28 килограммов гашиша", - сообщили в столичном департаменте полиции.


 
После были задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявшие указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали, хранили в определенном месте и занимались его реализацией. В ОПГ входили уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком являлся уроженец Жамбылской области. При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 килограммов гашиша. 
 

Всего из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 37 килограммов этого наркотического вещества, которые не дошли до своего покупателя, или более 10 тысяч разовых доз, цена которых от розничных продаж на черном рынке оценивается в более чем 45 млн тенге", - сообщили в полиции.

 
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и по статье 297, часть 4, УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все члены ОПГ арестованы, ведется следствие.
 

Убитый из ружья мужчина работал врачом-гастроэнтерологом

04.04.2022, 16:19 18186
Убитый из ружья мужчина работал врачом-гастроэнтерологом
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Утром 4 апреля в Бостандыкском районе Алматы из охотничьего ружья был застрелен мужчина 1975 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал в полицию поступил в 8.59.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, из охотничьего ружья был убит мужчина 1975 года рождения. 

 

Это преступление раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана "Перехват". Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов. 


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К настоящему времени стало известно, что убитого из ружья мужчину звали Юрий Шумков, он работал врачом-гастроэнтероголом в Алматы. 

По данным источника Sputnik Казахстан, убийца - бывший пациент, который решил отомстить врачу за неудавшееся лечение.

После убийства преступник поймал такси и попытался скрыться, однако его вычислили по горячим следам.

Пациенты Юрия Шумкова сейчас выражают соболезнования клинике, в которой он работал, и говорят, что многих из них он спас.

Медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы. Лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы", - прокомментировала министр здравоохранения РК Ажар Гиният


Глава Минздрава отметила, что "это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях".

По ее словам, отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов.

Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына", - добавила министр.


Она отметила, что каждый такой инцидент показывает насколько сегодня важно выстроить надежную защиту прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов, принять правовые нормы, гарантирующие безопасную деятельность медицинских работников без страха за свою жизнь и здоровье.
 
Министерством здравоохранения разработан законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламента.

Мы уверены в объективном расследовании преступления и справедливости наказания по всей строгости закона для виновных в произошедшей трагедии", - подчеркнула Ажар Гиният.

 

Следствие по делу Сатыбалды: Антикор выявил новые факты хищений

04.04.2022, 14:17 15266
Следствие по делу Сатыбалды: Антикор выявил новые факты хищений
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства. 

 
Руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Итоговое решение о виновности будет определено судом.
 
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
 
Напомним, в марте Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 
 
Кайрата Сатыбалды задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 16 марта была задержана его супруга по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере. 
 

Должностное лицо департамента фармконтроля подозревается в коррупции в Туркестанской области

04.04.2022, 11:42 17306
Должностное лицо департамента фармконтроля подозревается в коррупции в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 4 АПРЕЛЯ - Должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении должностного лица департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения взяток на системной основе.
 
По данным Антикоррупционной службы, подозреваемый через посредников получал взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность. 
 

На границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар

04.04.2022, 11:16 18141
На границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Комитетом государственных доходов 1 апреля 2022 года пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии товаров народного потребления (одежда, обувь, косметика, посуда и др.) по поддельным товаросопроводительным документам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения тематической налоговой проверки в отношении шести грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, установлено, что компания, указанная в документах в качестве получателя Республики Казахстан, не имеет никакого отношения к импорту указанных товаров", - рассказали в пресс-службе КГД РК.

 
В ведомстве сообщили, что руководитель компании представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем материалы по данному делу будут направлены в суд в целях обращения товаров в доход государства.
 
Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.
 
В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой проведен ряд рабочих встреч.
 
Данный вопрос также рассмотрен в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в Алматы.
 

По результатам Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС", - рассказали в комитете.

 
Однако, как отмечают налоговики, факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются.
 

К примеру, только с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства, 268 (78%) проследовали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ оформлены не на весь товар", - добавили в КГД.


Как сообщалось ранее, с начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в пять раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза.
 

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