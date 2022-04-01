Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд

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В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках", - отметили в пресс-службе.
По данным АФМ, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.