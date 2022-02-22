Январские беспорядки: изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов

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НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня общее количество изъятого оружия составило 1 006 единиц и 20 307 боеприпасов", - сообщил Адилов.

Так, в Алматы задержан один из похитителей оружия из магазина "Камерат". Преступники проникли в магазин ночью, через пролом в стене.





Часть похищенного, 8 гладкоствольных ружей с боеприпасами обнаружено и изъято на чердаке жилого дома, в другом тайнике сотрудниками полиции обнаружены предметы, использованные в ходе массовых беспорядков, это сигнальный револьвер с боеприпасами, 4 стеклянные бутылки с горючей смесью, противогаз и 6 комплектов спецсредств сотрудников полиции", - рассказал представитель МВД.

Наряду с этим, по его словам, установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия.

Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель города Тараз. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тыс. тенге, а в салоне автомашины обнаружены два автомата Калашникова с боеприпасами.

Все вышеуказанные подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.

Глава департмента также сообщил, что более 100 единиц оружия гражданами сдано добровольно.









Ранее сообщалось, что у двух участников беспорядков в Алматы изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов.



