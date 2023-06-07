101 нарушение на 900 тысяч тенге: злостного нарушителя ПДД задержали в Жамбылской области

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Талдыкорган. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор, сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.





Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15.00 в здании суда Жетысуской области", - говорится в сообщении.





Напомним, 28 апреля суд Талдыкоргана вынес приговор Кудебаеву. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.





Кроме того, беглого генерала лишили специального звания "генерал-майор полиции", а президенту внесено представление о лишении Кудебаева госнаград "Данк" и "Айбын" II степени. При этом в прокуратуре Жетысуской области подчеркнули, что приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно. Дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.





Суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняли в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.





В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.





В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы. Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Его доставили из Турции в Казахстан.