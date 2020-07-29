10 тонн золотосодержащей руды пытались незаконно вывезти из Казахстана

Костанай. 28 июля. Kazakhstan Today - Пограничники предотвратили незаконный вывоз из Казахстана 10 тонн золотосодержащей руды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 27 июля на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" сотрудники департамента Погранслужбы по Костанайской области при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из Нур-Султана в Челябинскую область России, выявили золотосодержащую руду. Груз перевозили в 12 объемных мешках, общий вес составил около 10 тонн. По документам груз был оформлен как "кварцит".

По мнению экспертов, выход чистого золота из 1 тонны золотосодержащей руды составляет до 1 килограмма. По данным Национального банка РК, стоимость 1 грамма золота - 25 213 тенге. Согласно предварительной оценке, сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн тенге.

Задержанный груз для процессуальной оценки передан в департамент государственных доходов по Костанайской области.

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