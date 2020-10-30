В Алматы осудили мужчину, обманувшего граждан на 120 млн тенге

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Мужчина, обманувший граждан на 120 миллионов тенге, осужден в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Гражданин С. под предлогом продажи и поставки из КНР специальной техники обманул горожан на 120 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz

Как следует из материалов уголовного дела, гражданин С. разработал план, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере. Он предполагал схему хищения, для которой необходимо было зарегистрировать компанию на территории города Алматы, найти менеджеров с установкой заработной платы, способных вести переговоры с потенциальными жертвами, арендовать офисное помещение и разместить объявление о продаже спецтехники на "гибких" условиях. Причем фирму фигурант зарегистрировал на малограмотного человека, заплатив ему разовое вознаграждение. Таким образом, действуя по указанной схеме, злоумышленник обманул двух граждан, пожелавших приобрести габаритную спецтехнику. В первом случае покупатель заплатил за поставку 80 миллионов тенге, в другом - 40 миллионов. Однако обещанный товар в их распоряжение так и не поступил", - рассказал и.о. начальника следственного управления ДП города Алматы Ергали Ибраимов.

Подозреваемый был задержан сразу же после обращения потерпевших в полицию. Уголовное дело расследовано по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 УК РК. Подозреваемый был арестован. Вина его доказана.

За совершение вышеуказанных противоправных действий, относящихся к тяжкой категории, он был осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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