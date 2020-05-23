В США при ограблении застрелили 15-летнего уроженца Казахстана

Фото: 24.kg

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - В США, в городе Шарлотт, при ограблении застрелили 15-летнего уроженца Казахстана Романа Кичигина, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, Роман скончался в понедельник вечером в результате огнестрельного ранения. Он был ранен на парковке жилого комплекса на Бриархилл Драйв на северо-востоке Шарлотта. Близкие парня рассказали, что он был убит во время попытки вооруженного ограбления, пишет Charlotteobserver

Во вторник полиция арестовала 18-летнего подозреваемого Клифтона Стэнфилла. Ему предъявлены обвинения в убийстве, грабеже и сговоре с целью совершения грабежа с применением оружия.

Семья Романа переехала в Шарлотт из города Семея в 2014 году, когда Роману было 12 лет. По словам близких парня, в США Роман занимался покупкой, ремонтом и продажей автомобилей.

В день, когда его застрелили, Роман собирался продать четвертый BMW, над которым он работал", - рассказал его кузен Алекс Кичигин.

По его словам, в ремонт последней машины они вложили немалую сумму. В тот день, когда произошла трагедия, Роман надеялся продать авто и назначил встречу, на которую приехал вместе с матерью. Но на парковке парень был ранен при ограблении.

По словам друга семьи Михаила Коваля, парень и его мать на машине пытались покинуть место происшествия. Мама Романа, которая в Казахстане работала педиатром, оказала ему медпомощь до прибытия медработников. Но позже Роман скончался в больнице.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства