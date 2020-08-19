Партию гашиша стоимостью 15 млн тенге изъяли у наркоторговцев в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 18 августа. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали сбытчиков наркотиков и изъяли крупную партию гашиша стоимостью 15 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В рамках ОПМ "Карасора" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО провели спецоперацию, в ходе которой изъяли наркотическое вещество гашиш стоимостью более 15 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Как установлено, родные братья вместе с подельником организовали незаконный бизнес и наладили канал поставки наркотиков в Восточный Казахстан из южных регионов страны. Серая схема наркосбытчиков раскрыта стражами порядка в ходе тщательно организованных оперативных разработок. Для перевозки наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск злоумышленники использовали услуги логистической компании. Получив "товар", они организовывали каналы сбыта на территории областного центра ВКО.

Сотрудники УПН ДП ВКО провели успешное задержание наркосбытчиков совместно с подразделением специального назначения "Беркут" Национальной гвардии ВЧ 5518 и Кинологической службой ДП ВКО.

Изъято наркотическое вещество гашиш, расфасованное в 157 полимерных свертков. Все три лица, причастные к организации канала поставки и сбыту наркотиков задержаны и взяты под стражу. У них изъято свыше 7,5 килограмма наркотического вещества гашиш, из которых они планировали заготовить и сбыть почти 1,5 тыс. разовых доз стоимостью более 15 млн тенге", - сказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Задержанным, 1977, 1979 и 1980 годов рождения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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