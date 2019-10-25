Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - 16-летнюю девушку изнасиловали в Сарыагаше, приставив к горлу нож. Об этом сообщил общественный деятель Курмангазы Мусир, передает Kazakhstan Today.

По его информации, девушку, приставив ей к горлу нож, изнасиловали 22 октября, около 16.00.

Подозреваются двое мужчин, которые скрылись на автомашине "Ауди". От матери несовершеннолетней в Сарыагашском УВД вчера допоздна отказывались принимать заявление, так как они являются оралманами и гражданство РК пока еще не получили. Только к концу дня, благодаря настойчивости матери несовершеннолетней, удалось подать заявление (со слов матери)", - написал Курмангазы Мусир в Facebook .

Он также отметил, что, "со слов матери, в полиции несколько часов грубо обращались с несовершеннолетней до прибытия матери в УВД".

Информацию о расследовании дела сегодня подтвердили в департаменте полиции Туркестанской области. "По заявлению 23 октября гражданки Узбекистана об изнасиловании ее дочери Сарыагашским районным отделом полиции в тот же день было начато досудебное расследование по статье 120 УК РК. Уже вечером сотрудниками полиции подозреваемый был установлен, задержан и в настоящее время находится под стражей. Назначены экспертизы. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе при этом сообщили, что информация о втором участнике преступления не соответствует действительности.

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