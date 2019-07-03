Гастарбайтер из Кыргызстана похитил у работодателей $164 тыс.

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Гражданин Кыргызстана похитил у работодателей $164 тыс., передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции, 34-летняя алматинка получила крупную сумму денег от продажи земельного участка и квартиры в городе и спрятала в гараже своего дома. Позже женщина наняла двух строителей для ремонта бани. По ее словам, в какой-то момент один из рабочих отказался от заказа и выключил свой мобильный телефон. Второму напарнику он накануне вечером заплатил за работу 100 тысяч тенге.

"Тогда-то хозяйка дома и заподозрила неладное. Она решила перепроверить заначку, но ее на месте не оказалось. По заявлению гражданки Д. было начато досудебное расследование. Следственно-оперативной группе удалось вычислить подозреваемого – гражданина А., 1984 года рождения, являющегося подданным Республики Кыргызстан. Он был задержан на съемной квартире в центре Алматы. Часть денег была при нем, другую подозреваемый успел спрятать на территории Алматинской области, она также была изъята, третью часть, по словам, задержанного, он успел переправить своей матери. Эту информацию мы сейчас проверяем, будет проведена работа по изъятию денежных средств", - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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