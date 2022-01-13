За минувшие сутки в Алматы задержано 1678 участников незаконных акций и мародерств
12.01.2022, 10:53 29061
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Алматы совершено 14 преступлений, все раскрыты по горячим следам. За этот период задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщили в информцентре комендатуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Зачищены следующие участки: участки Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.
На пяти блок-постах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.
На пульт "102" поступило всего 881 сообщение. В Call-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требующих оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.
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Задержаны экс-заместители председателя КНБ
13.01.2022, 14:39 1281
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Задержаны экс-заместители председателя КНБ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшегопредседателя КНБ Масимова К.К.", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Отмечается, что в рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель Председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель Председателя КНБ Д. Ергожин", - сообщили в ведомстве.
Оружие, боеприпасы и наркотики изымают на блокпостах в Нур-Султане
13.01.2022, 14:01 956
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ -С момента развертывания блокпостов в Нур-Султане на предмет наличия запрещенных веществ проверено около 50 тысяч автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Нур-Султан и на блокпостах изъято два гладкоствольных ружья "Сайга", учебно-тренировочная граната РГД-5, пистолет марки CZvz.27, травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик, рассказали в комендатуре столицы.
По всем фактам проводится проверка.
На одном из блокпостов выялено и пресечено два факта незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники полиции остановили машину, в ходе проверки которой выявлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи в Павлодаре в июне, сообщает телеканал "КТК".
Также задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде.
Подозреваемые задержаны и переданы инициаторам розыска.
За весь период, по информации комендатуры, проверено 4649 объектов жилья, сдаваемого в аренду, и 420 хостелов для предовращения противоправных действий и выявления нарушений миграционного законодательства.
В ходе проверок выявлено 1372 нарушения миграционного законодательства, выдворено из страны 38 иностранных граждан. За нарушение режима ЧП по статье 476 КоАП привлечено к административной ответственности 318 лиц, из них 30 арестовано, 137 оштрафовано.
Пресечены в период режима ЧП 10 фактов вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, все водители по решению суда арестованы.
Более 850 правонарушений во время режима ЧП выявлено В Туркестанской области
13.01.2022, 13:35 4151
Фото: instagram/turkistan_polisia
ТУРКЕСТАН. 13 ЯНВАРЯ - Более 850 правонарушений во время режима чрезвычайного положения выявлено в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, полицейские проверили на блок-постах 14307 автотранспортных средств и водворили на штрафстоянку более 100 автомобилей. В отделы полиции доставлено 1220 человек. По области выявлено 863 нарушения по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения).
На 47 лиц решением суда наложены административные штрафы, 73 гражданам вынесены предупреждения, двум назначен административный арест. Некоторые нарушители не имели при себе документов, удостоверяющих личность, других привлекли к ответствености за нахождение вне дома во время комендантского часа", - заявили в ведомстве.
Кроме того, установлено 8 фактов нарушения статьи 478 КоАП (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения). По статье 488 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) зарегистрировано 8 фактов, одному гражданину вынесено предупреждение, 6 человек взяты под стражу, на одного наложен административный штраф.
Кроме того, в Туркестане выявлено 65 нарушений по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). На 41 гражданина наложен административный штраф, 20 лицам вынесено предупреждение, материалы в отношении 4 граждан рассматриваются в суде.
В КНБ РК рассказали о результатах розыска причастных к террористическим актам
13.01.2022, 13:19 2281
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан рассказали о результатах розыска причастных к террористическим актам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения "Арлан" МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Как проинформировали в ведомстве, в результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкоргана и восемь (в том числе четыре гражданина ЦАР) - возможно, причастных к беспорядкам и мародерству в Алматы. Задержанные переданы в подразделения полиции.
11 января в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска "Шымкент" при оформлении рейса КС-7425 сообщением Туркестан - Стамбул выявлен гражданин РК, который был участником митингов в Кызылорде и распространял через мессенджеры социальных сетей информацию о призыве граждан для участия в беспорядках. Задержанный передан в линейный отдел полиции Шымкента", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Также в ведомстве отметили, что 10 января в Костанайской области в пункте пропуска "Убаган" задержан житель Тараза. В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур, с датой ее создания 5 января. Для проведения следственных мероприятий он передан в Узункольский РОП.
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Алматинских мародеров из Алматы с парфюмом задержали в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Грабители, нападавшие на магазины в Алматы, добрались до Атырау. Там задержали трех пассажиров поезда, в багаже у которых обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику, информирует телеканал КТК.
Сообщается, что внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie. Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Грабеж", - сказал начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали.
На 30 лиц заведены уголовные дела по факту нападения на здание ДКНБ Жамбылской области
13.01.2022, 10:12 9416
ТАРАЗ. 13 ЯНВАРЯ - В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группой Жамбылской области по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору" расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области заведено шесть уголовных дел по статьям УК РК "Убийство сотрудника при осуществлении служебной деятельности","Акт терроризма", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Основные трагические события в Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. Группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова" были предприняты попытки захвата департамента КНБ по Жамбылской области.
При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личного состава, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим был открыт ответный огонь.
Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки.
От полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела антитеррористического центра ДКНБ, подполковник Дастан Адильбай", - рассказали в пресс-службе.
Спецоперация в Алматы: задержано 1925 участников незаконных акций и мародерства
13.01.2022, 09:56 11076
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Спецоперация в Алматы продолжается, за минувшие сутки задержано 1925 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Зачищены следующие участки: жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов", - сообщили в информцентре комендатуры города Алматы.
За минувшие сутки на пульт "102" всего поступило 961 сообщение. На Call-центр комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.
Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января, в последующем они переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Были сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.
Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке. Был введен режим ЧП и комендантский час.
В полиции Алматы рассказали, куда высылать фото и видео погромов
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Полицейские Алматы указали номера телефонов, на которые можно выслать фото и видео погромов и массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские просят всех, имеющих информацию о мародерах, или о местах хранения украденных товаров, вещей, оружия оказать содействие, сообщает Polisia.kz.
Это долг каждого добросовестного гражданина. Может, кто заснял лица или авто (фото, видео). Криминальной полицией проводится активная работа в этом направлении. Если есть такая информация, просим позвонить или написать нам. Телефоны Управления полиции Алмалинского района: 87087079202, 87055557763, 87775489991, 87073332750", - сказали в полиции.