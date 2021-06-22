В Алматинской области 17-летние девушки устроили поножовщину

ТАЛДЫКОРГАН. 21 ИЮНЯ -13 июня в дежурную часть Каратальского РОП из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации 17-летней жительницы из села Бастобе с проникающими колото-резаными ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, потерпевшая имела личные неприязненные отношения с подозреваемой. Накануне у них произошел уличный конфликт, после которого потерпевшая ночью по телефону вызвала знакомую на улицу, где стала наносить ей удары, сообщает Polisia.kz

Потерпевшая вырвалась и забежала к себе во двор, где, подобрав с земли складной нож, ударила преследовавшую ее сверстницу в живот. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. Несовершеннолетняя подозреваемая в соответствии с частью 1 статьи 144 УПК РК отдана под присмотр родителям.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится досудебное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства